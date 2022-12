Les géants signent un plan C déprimant après avoir reniflé Judge et Correa

Les Giants de San Francisco ont connu l’une des intersaisons les plus déprimantes de tous les temps, et ils l’ont couronnée par une signature médiocre.

Si vous disiez aux fans des Giants de San Francisco comment se déroulerait leur intersaison avant l’ouverture de l’agence libre, il n’y a aucune chance qu’ils y croient. Ils étaient au bord du gouffre avec Aaron Judge, à tel point qu’un initié de la MLB a annoncé prématurément qu’ils s’étaient mis d’accord avec Judge sur un contrat. Quelques heures plus tard, il avait un accord avec les Yankees.

Ils avaient un accord plus ferme en place avec Carlos Correa, un solide plan de suivi et de sauvegarde pour manquer Judge. Une situation aussi bizarre, sinon plus que la saga Arson Judge a vu Correa se diriger vers les Mets à la place à la dernière minute. Correa était déjà habillé pour sa conférence de presse d’introduction lorsqu’il a découvert qu’il y avait un problème avec ses soins médicaux qui avait poussé les Giants à renoncer. Avant qu’ils ne puissent arranger les choses, Correa avait été attaqué par New York.

Vous somnoler, vous perdez. Ils ont perdu contre la Big Apple deux fois. Aie.

Si Judge était le plan A et Correa était le plan B, qu’est-ce que le plan C ?

Eh bien, nous venons de le découvrir.

Les géants signent Michael Conforto comme un très triste proche de l’agence libre

Avec tous les agents libres de renom hors de la table après deux négociations bâclées avec Judge et Correa, les Giants ont dû se tourner vers les restes. Cela les a laissés avec Micahel Conforto:

Pas d’émotions fortes:

Le #SFGiants débarque le voltigeur d’agent libre Michael Conforto à un contrat de 2 ans et 36 millions de dollars en tant que dernier agent libre de renom au conseil d’administration. – Bob Nightengale (@BNightengale) 23 décembre 2022

Selon Bob Nightengale, il s’agit d’un contrat de 36 millions de dollars sur 2 ans.

Conforto, un New York Met chaque année de sa carrière avant cela, est une belle signature, mais il n’est ni juge ni Correa. Il a coupé .232/.344/.384 la saison dernière. En 2017, il était All-Star. Son attaque a progressé depuis lors et est redescendue à peu près là où il se trouvait en 2017, mais sa défense a souffert ces dernières années. Après une GUERRE défensive de 3,5 en 2017, il a mis en place un 1,1 l’année suivante et a plongé dans le territoire négatif chaque année depuis. Son la projection du bateau à vapeur l’année prochaine est de -12,4 du côté défensif selon Fangraphs (Judge est projeté à -3,6 à titre de comparaison).

Quelle triste conclusion à une intersaison très déprimante pour les Giants. Au moins, ils ont pu se venger des Mets pour avoir volé Correa… en quelque sorte ?