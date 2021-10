Les géants Ryan ont toujours le dernier laissez-passer de Tom Brady en tant que patriote

EAST RUTHERFORD, NJ : Si vous êtes un danger ! fan, ne soyez pas surpris si un jour il y a une catégorie football et que la question à 2 000 $ est :

Qui a intercepté la dernière passe de Tom Brady en tant que New England Patriot ?

Imaginez la musique de fond : « DEE, dee dee dee dee, dee dee dee. … Deet dee dee dee dee…

Et ta réponse ?

Qu’en est-il de l’actuel arrière défensif des Giants de New York Logan Ryan, qui a fait le choix de six dans les dernières secondes de la victoire 21-13 des Titans du Tennessee contre la Nouvelle-Angleterre lors du premier tour des séries éliminatoires le 4 janvier 2020.

Ryan a toujours le ballon chez lui et il a parlé du jeu vendredi avec Brady de retour au Massachusetts pour affronter Bill Belichick et les New England Patriots pour la première fois depuis leur départ. Brady a signé avec les Buccaneers pour la saison 2020 et les a emmenés à un titre du Super Bowl.

C’est drôle, a déclaré Ryan après que les Giants (0-3) aient terminé l’entraînement pour le match de dimanche à la Nouvelle-Orléans (2-1). Le ballon traînait dans ma maison parce que je ne fais pas grand-chose avec mes affaires, comme si je n’étais pas égoïste et que je n’avais que des portraits de moi partout dans ma maison… alors mes enfants, genre, tapent dans le ballon.

Ryan a ensuite ri et a noté que son souci du ballon avait été altéré lorsqu’il a vu l’une des cartes dédicacées de Brady coûter environ un million de dollars.

J’étais comme, mettons au moins la balle sur l’étagère », a-t-il déclaré. « Donc, la balle est sur l’étagère.

Ryan et Brady ont passé quatre saisons ensemble sur les Patriots et ont remporté deux Super Bowls. Brady en a maintenant remporté sept, dont la victoire unilatérale de l’an dernier contre les Chiefs.

Ryan a parlé à Brady lors de la récente intersaison et lui a suggéré de vendre le ballon aux enchères. Les bénéfices seraient partagés par leurs œuvres caritatives.

Maintenant, je ne sais pas qui va vouloir ce ballon, a déclaré Ryan. Je ne sais pas si un fan des Patriots veut que sa dernière balle soit une interception. Je ne sais pas si un fan des Titans va vraiment payer. Comme je ne sais pas ce que la base de fans des Titans, le marché des médias, vous savez ? Donc, je ne sais pas où ça va aller.

Ryan a commencé à rire lorsqu’on lui a demandé si Brady voulait récupérer le ballon.

Tom pourrait payer pour s’en débarrasser, pour le brûler, a déclaré Ryan.

Ryan a plaisanté en disant que le ballon pourrait aller au Temple de la renommée du football professionnel, puis il pourrait être un petit astérisque sur la plaque.

C’est peut-être un danger ! question quand (le quart-arrière des Packers) Aaron Rodgers l’héberge, a ajouté Ryan. Cela peut être un danger ! question. C’est assez amusant, mais oui, j’ai ramassé la balle sur le sol et je vais essayer de faire quelque chose pour collecter de l’argent pour la charité avec.

NOTES DES GIANTS: Joe Judge, membre du personnel des Patriots avant de devenir entraîneur des Giants, a déclaré que les receveurs partants Sterling Shepard et Darius Slayton manqueront le match des Saints avec des blessures aux ischio-jambiers. Le large recrue Kadarius Toney, le choix de premier tour de l’équipe au repêchage, devrait obtenir plus d’action. … New York aura son quatrième gardien gauche en autant de matchs avec Ben Bredeson absent pour une blessure à la main. Attendez-vous à ce que Matt Skura commence. … Le juge n’a pas voulu révéler combien le tacle Isaiah Wilson pesait lorsqu’il s’est présenté à l’équipe après avoir été signé avec l’équipe d’entraînement. Le choix de première ronde du Tennessee en 2020 a été échangé par les Titans et annulé par Miami en raison de problèmes sur et en dehors du terrain, y compris une arrestation en janvier à la suite d’une poursuite à grande vitesse. Donc, pour tout joueur qui vient ici, vous avez un nouveau départ. Tout ce qui nous importe, c’est ce que vous faites ici quotidiennement, a déclaré le juge.

