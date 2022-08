Les géants russes confirment un accord avec un constructeur automobile chinois

Le Spartak Moscou s’associe à Chery dans un nouvel accord de sponsoring

L’équipe de football russe la plus titrée en termes de titres nationaux, le Spartak Moscou, a annoncé son partenariat avec le constructeur automobile chinois Chery pour un nouvel accord.

Les dirigeants actuels de la Premier League russe, le Spartak, ont annoncé la nouvelle sur leur site Web jeudi, révélant que l’accord courrait jusqu’à la fin de la saison 2022/23.

Le constructeur automobile chinois, dont le siège est à Wuhu, fournira au Spartak une flotte de véhicules selon les termes de l’accord.

Le logo Chery sera également ajouté au kit des joueurs du Spartak aux côtés des principaux sponsors Lukoil à temps pour le prochain derby contre le rival moscovite Dynamo dans la capitale russe samedi.

“Nous sommes convaincus que notre partenariat sera mutuellement bénéfique, utile et fructueux”, a déclaré le directeur général du Spartak Evgeny Melezhikov.

“Nous sommes très heureux qu’une entreprise au développement aussi dynamique que Chery soutienne le Spartak.”

© spartak.com





Le directeur de la branche russe de Chery, Vladimir Shmakov, a décrit le Spartak, 22 fois champion soviétique/russe, comme un “légendaire” club.

“C’est un grand événement pour nous, car le seul nom du Spartak arrête le cœur de millions de fans. C’est très excitant et responsable. dit Chmakov.

Chery offrira également aux fans du Spartak des services spéciaux et des offres de voitures avantageuses s’ils rejoignent certains programmes, a-t-il été ajouté.

Le club et l’entreprise uniront également leurs forces pour des projets caritatifs, et la marque Chery sera appliquée au stade du Spartak Otkritie Bank Arena.

Cette décision intervient après que certains constructeurs automobiles étrangers ont fermé leurs portes en Russie à la suite du déclenchement du conflit avec l’Ukraine, Volkswagen, Renault et Mitsubishi ayant tous mis fin à leur production.

En termes plus larges de coopération avec la Chine, cependant, le commerce russe avec son voisin asiatique devrait atteindre de nouveaux sommets, selon l’ambassadeur de Pékin à Moscou.

Zhang Hanhui a déclaré la semaine dernière que le commerce total pourrait atteindre 200 milliards de dollars cette année.

“La coopération commerciale et économique russo-chinoise montre d’excellents résultats et un développement durable, malgré les épreuves liées à la pandémie, au ralentissement économique mondial et à la situation internationale et régionale difficile”, Zhang a déclaré à RIA Novosti.

Le Spartak espère que ses nouveaux sponsors chinois pourront le conduire vers le succès lors de son déplacement au Dynamo Moscou samedi.

Dirigé par l’Espagnol Guille Abascal, 33 ans, le Spartak se dirige vers l’affrontement en tête du classement russe avec un coussin de deux points sur le champion en titre du Zenit Saint-Pétersbourg après cinq matchs joués.

Le Dynamo, quant à lui, est en sixième position – récoltant neuf points en cinq matchs, contre 13 pour le Spartak.

Totalement dominants dans le football russe dans les années 1990, les fans du Spartak ont ​​été contraints d’attendre 16 ans entre les succès du titre en 2001 et 2017 – ce dernier étant la dernière fois qu’ils ont remporté le plus haut niveau russe.

Il y a eu de la joie pour l’argenterie la saison dernière, cependant, alors que les rouges et blancs ont atténué la déception d’une 10e place en championnat avec une victoire spectaculaire en finale de la Coupe de Russie contre le Dynamo.