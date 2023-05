Les géants restent des coureurs d’envoi parfaits, Brandon Crawford est assis au milieu du mouvement des jeunes: Extra Baggs

MILWAUKEE – Les Giants ont marqué 15 points vendredi soir, ce qui a fait de l’entraîneur du troisième but Mark Hallberg un homme particulièrement occupé.

Il a fait signe à Mike Yastrzemski de la deuxième base sur le simple de Patrick Bailey. Il a fait signe à Blake Sabol de la première base sur le doublé de JD Davis. Il a fait signe à Michael Conforto de rentrer du premier but sur le doublé de Mitch Haniger. Il a renvoyé à la maison Davis du deuxième but sur le simple de Conforto et Conforto du deuxième but sur le simple de Casey Schmitt.

Au total, Hallberg avait six décisions de tenir un coureur au troisième ou de mouliner un bras. Un soir où les Giants pouvaient pointer un nombre quelconque de lignes impressionnantes dans le score de la boîte, leur entraîneur de troisième base est allé 6 pour 6.

Les Giants ont couru autour des bases pour battre les Brewers de Milwaukee 15-1 tout en grimpant au-dessus de 0,500 pour la première fois cette saison, et les quatre recrues de la formation de vendredi soir ont continué à avoir un impact indéniable avec leur sang-froid et leur athlétisme. Mieux encore, les Giants ont l’infrastructure d’entraînement pour pouvoir utiliser efficacement cet athlétisme.



Vous voulez deviner combien de fois un Géant a été expulsé au marbre en tentant de marquer sur un coup sûr, une balle passée ou un lancer sauvage cette saison ?

Ce serait zéro.

Vous voulez deviner combien d’autres équipes des ligues majeures peuvent faire cette affirmation ?

Ce serait aussi zéro.

Les Rangers du Texas et les Pirates de Pittsburgh ont été expulsés neuf fois. Les A ont été expulsés huit fois. Les Giants ont eu quelques jeux d’étiquettes qui soulèvent la poussière au marbre pour survivre aux défis de relecture. Mais ils sont toujours parfaits.

Ce n’est pas comme si Hallberg était aussi averse au risque qu’un investisseur en rentes. Les Giants ont peut-être été plus station à station que le Flushing Local en avril, mais vous pourriez être surpris d’apprendre qu’ils ont marqué 18 coureurs de la première base en double – plus que toute autre équipe de la ligue majeure. Ils ne se classent pas trop haut dans le pourcentage de buts supplémentaires pris et ils ont moins progressé que toute autre équipe sur les balles passées, les lancers sauvages, l’indifférence défensive ou le marquage sur les ballons volants. Mais quand ils ont obtenu un simple avec un coureur au deuxième but, ce coureur a marqué 28 fois sur 50.

Sans faire une sortie à l’assiette.

« Je vais vous dire, il n’y a plus de lumière », a déclaré Conforto à propos de Hallberg. « Ses lectures sont incroyables. Il est bien préparé. Il passera en revue chaque scénario et vous parlera après, vous dira ce qu’il a vu. C’était vraiment impressionnant. C’est tellement important d’avoir un gars qui prend la bonne décision pour vous mettre dans une bonne position. De plus, il descend la ligne donc il ne va pas vous forcer à freiner sans que vous puissiez le voir.

«Il a un très, très bon feeling avec ça. C’est un travail difficile. Ça l’est vraiment. Et il a été génial dans ce domaine.

C’était un travail difficile dans lequel le prédécesseur de Hallberg, Ron Wotus, excellait. Avant Wotus, l’audace de Tim Flannery dans la boîte des entraîneurs a mis la pression sur les adversaires, ce qui a conduit à d’innombrables erreurs et courses sur le tableau. Il y a tellement de choses qui entrent dans la prise de cette décision impulsive d’envoyer ou de retenir un coureur avec une balle en jeu. En plus de jouer au tableau de bord, il faut tenir compte des bras de champ extérieur, du positionnement des voltigeurs, ainsi que de la vitesse et de l’efficacité de vos propres coureurs de base.

Alors, qu’est-ce qui rend Hallberg si bon dans son travail ? Est-ce de la préparation ou de l’instinct ?

« À parts égales », a déclaré le manager des Giants, Gabe Kapler. « Il a une très bonne idée de la stratégie de jeu. C’est juste un bon joueur de baseball instinctif.

Ces types d’entraîneurs ont généralement des chances de se débrouiller dans les grandes ligues. Le mélange d’instinct et d’attention aux détails de Hallberg, ainsi que son expérience de gestion dans le système des ligues mineures des Giants, le placeront probablement sur le radar d’une équipe de ligue majeure la prochaine fois qu’ils effectueront une recherche de gestion.



Blake Sabol marque un point alors que le receveur des Brewers William Contreras attend le lancer en troisième manche. (Michael Mc Loone / USA Today)

Hallberg prend peut-être les décisions, mais l’entraîneur du premier but Antoan Richardson a également beaucoup à voir avec l’efficacité de base du club. Une nuit plus tôt, Richardson a communiqué un tell dans la livraison du releveur des Brewers Trevor Megill alors que LaMonte Wade Jr. se tenait au premier but. Wade, qui n’est pas connu pour son vol de base, a décollé et s’est à peine glissé devant le tag. C’était l’une des trois bases volées par les Giants dans le match.

« Nous sommes qui nous sommes, n’est-ce pas? » dit Richardson. « Nous allons marquer des points sur les circuits. Mais nous devons trouver des moyens de compléter cela et si nous pouvons obtenir 90 pieds supplémentaires sur un ballon passé, une base volée, marquer sur un ballon volant, nous devons rechercher ces opportunités. Est-ce que ça va être notre offense? Je ne pense pas. Mais ce sont des moments sur lesquels nous pouvons capitaliser.

« Et Mark est vraiment intelligent. A une très bonne compréhension du jeu. Il y a beaucoup de personnes impliquées et nous avons abordé cela en équipe, ce qui nous a aidés à réussir. Nous ne sommes pas l’équipe la plus rapide, mais nous voulons certainement être les plus efficaces.

Hallberg a renvoyé le crédit à l’entraîneur du contrôle de la qualité Nick Ortiz et à l’analyste des opérations de baseball Mario Ferretti pour leur travail de décomposition des armes et de positionnement, en plus de Richardson pour toutes les façons dont il a entraîné les joueurs à obtenir de meilleures lectures et sauts.

« Une fois que nous avons téléchargé ces informations, je peux les appliquer », a déclaré Hallberg. « Vous combinez cette recherche et nos joueurs avec les états du jeu et prenez les meilleures décisions possibles. »

Ni Hallberg ni Richardson ne se considèrent comme superstitieux, alors cela ne les a pas gênés de parler du fait que les Giants sont la seule équipe des ligues majeures à ne pas avoir été éliminée au marbre. Cela n’a aucun sens d’essayer de rester parfait sur ce score, a déclaré Hallberg. Comme presque tous les membres du personnel de Kapler, l’accent reste mis sur de bons processus qui mènent à de bons résultats et non l’inverse.

« Il y a eu quelques jeux très serrés qui auraient pu aller dans l’autre sens », a déclaré Hallberg. « Je suis donc convaincu que cela ne restera pas ainsi toute l’année. Mais j’espère que les gars continueront à faire de bons efforts, à prendre de bonnes avances et à se mettre dans la meilleure position pour marquer ces courses.

Hallberg est peut-être en train de se faire un nom dans la ligue, mais le présentateur de télévision Dave Flemming, au milieu d’un appel passionnant vendredi, l’a accidentellement appelé « Mark Wahlberg ». Flemming s’est immédiatement corrigé et a précisé que les Giants n’avaient pas de star de cinéma et d’ancien leader des Funky Bunch dans leur équipe d’entraîneurs. Cependant, Flemming a plus tard qualifié Hallberg de «modèle de sous-vêtements et entraîneur de troisième base» des Giants.

Comment les Giants ont-ils marqué 15 points en une nuit alors que leurs frappeurs n ° 1-2, Wade et Blake Sabol, sont allés à 0 en 12 avec neuf retraits au bâton?

Davis a frappé un circuit et deux doubles. Mitch Haniger a frappé son premier circuit en tant que géant qui n’a pas nécessité de tampon de passeport mexicain. Et les trois recrues qui les ont suivis ont fait plus que maintenir la formation en mouvement. Bailey, Schmitt et Brett Wisely ont combiné huit coups sûrs et frappé en sept points. Bailey a eu une soirée de quatre coups sûrs, il frappe .364 depuis sa promotion et les Giants ont une fiche de 5-1 à ses départs derrière le marbre. Schmitt a le pourcentage de swing le plus élevé des ligues majeures, ce qui n’est pas un problème tant qu’il continue de mettre la batte sur le ballon. Et Wisely a livré un home run de trois points qui a frappé le parement du deuxième pont, donnant de la crédibilité aux Giants pour avoir cru en ses métriques sous le capot même lorsque les coups sûrs ne tombaient pas.

« La vitesse de la chauve-souris est totalement intacte », a déclaré Kapler à propos de Wisely. «Même quand il balance et rate, ça siffle dans la zone. Il peut s’élever du côté de la traction. Il y a beaucoup d’outils pour rêver. Il y a une tonne de plafonds de Wisely et nous voulons en voir le plus possible.

En ce qui concerne Schmitt, Kapler a déclaré avant le match que la recrue n’était « pas le gars le plus facile à éliminer de la formation en ce moment ».

En conséquence, Brandon Crawford a reçu un deuxième jour de congé consécutif. Il n’y a vraiment pas d’autre façon de le cadrer à ce stade : Crawford est sur le banc parce que les Giants sentent qu’ils ont de meilleures options. Et pas seulement avec Schmitt à l’arrêt-court. Ils auraient pu faire commencer Schmitt au deuxième but pour libérer la position d’arrêt-court pour Crawford. Mais ils ont également préféré garder Wisely dans la programmation.

Kapler a déclaré que lui et Crawford « avaient eu quelques discussions en cours de route » et « continueraient à aborder des choses », mais pas au quotidien.

« Je pense que Craw fait un très bon travail pour gérer la situation », a déclaré Kapler. « Plus que tout, il a fait un excellent travail en encadrant des joueurs comme Casey et Brett Wisely. »

Même les joueurs vétérans remarquent que cette génération de recrues ne semble pas aussi écarquillée qu’elle l’était lors de ses débuts.

« J’ai l’impression que ces gars ont une assez bonne compréhension de qui ils sont en tant que joueurs », a déclaré Conforto. « Donc, ils ne se sentent pas nécessairement comme des recrues. Ils sont même déçus d’être jeunes et d’être entrés dans la cour des grands pour la première fois. Peut-être qu’ils ressentaient ça pour moi à l’époque ? Je ne sais pas, mec. Pour moi, c’était comme si tout se déplaçait à des millions de kilomètres à l’heure. Ça ne se passe pas comme ça avec ces gars-là.

Les Giants ont battu une équipe manifestement distraite vendredi soir. Les Brewers se sont effondrés presque à partir du moment où leur arrêt-court, Willy Adames, a été frappé sur le côté de la tête par un entraînement de ligne de faute alors qu’il se tenait au rail de pirogue dans la deuxième manche. Adames a reculé dans les escaliers jusqu’au banc où les entraîneurs l’ont assisté pendant près de quatre minutes alors que le jeu était arrêté et que le stade se taisait.

Brian Anderson, qui a frappé la ligne d’entraînement, semblait à peine capable de continuer son au bâton avec les larmes aux yeux. Le gaucher des Giants, Alex Wood, a déclaré qu’il n’avait pas vu le ballon frapper Adames.

« Mais je l’ai entendu », a déclaré Wood. « C’était bruyant. J’espère qu’il va bien. C’est vraiment effrayant, c’est sûr.

Les Brewers ont déclaré qu’Adames serait hospitalisé pendant la nuit mais n’a subi aucune fracture faciale.

Un jour après que Mike Yastrzemski ait privé l’ancien coéquipier Darin Ruf d’un coup de circuit, le nom de Yaz est resté boueux dans la maison Ruf. C’était du moins le cas pour le jeune fils de Ruf, Henry, qui ne l’appelait que « le gars dont le nom commence par M ».

« Donnez-lui quelques jours et il l’oubliera », a déclaré Ruf en riant.

Les Brewers organisent une célébration du home run au cours de laquelle le héros enfile un chapeau de tête de fromage dans la pirogue et Henry est très impliqué. Ruf a reçu une vidéo de sa femme, Libby, dans laquelle Henry et leur fille, Olive, chantaient « Cheese hat ! Chapeau de fromage ! quand Ruf était dans la boîte des frappeurs jeudi soir.

« Il voit le ballon dès le départ et est tellement excité », a déclaré Ruf. « Alors c’était, ‘Ohhhh!' »

Lorsqu’on lui a dit que Yastrzemski avait confirmé qu’il avait remis le ballon en jeu, Ruf a répondu : « Il dirait ça. Je suppose que je dirais ça aussi. Nous ne le saurons jamais. C’est drôle parce qu’il était l’un des rares gars que je n’ai pas pu voir pendant (l’entraînement au bâton). Il faisait la sieste. Deuxième jeu du jeu, je suppose qu’il était éveillé. Non c’est bon. Il ferait mieux de gagner un gant d’or, cependant.

Ruf a clairement indiqué que les côtes étaient très amusantes. Il a appelé Yastrzemski l’un des joueurs les plus respectés du jeu.

« Tout le monde aime sa façon de jouer », a déclaré Ruf. « Il est super talentueux et joue une excellente défense. Vous donne un excellent au bâton. C’est un joueur dont tout le monde me parle toujours.

Ruf verra bientôt un autre ancien coéquipier. Les Brewers se rendent à Toronto mardi et sa famille, qui vit à Omaha, l’y retrouvera. Les enfants ont un rendez-vous avec les deux fils de Brandon Belt, Greyson et Augie.

Thairo Estrada a été écarté de l’alignement de vendredi en raison d’une douleur au poignet gauche qu’il s’est blessé lors de sa dernière présence au bâton mercredi au Minnesota. Cela a continué à le déranger lors du match d’ouverture de la série jeudi à Milwaukee au point où Kapler a déclaré que le joueur de champ intérieur et frappeur n ° 2 se sentait « un peu compromis ». Les scans ont montré une inflammation et Estrada a été considéré au jour le jour. Avec d’autres options convaincantes sur la liste, les Giants n’ont pas ressenti le besoin de le pousser. … Les ischio-jambiers du voltigeur Austin Slater commencent à tourner la page et il doit commencer une affectation de réadaptation avec Triple-A Sacramento samedi. Slater devait obtenir deux à trois présences au bâton et jouer cinq à six manches défensives.

(Photo du haut de Brett Wisely et Mark Hallberg : Michael McLoone / USA Today)