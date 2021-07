Les géants pétroliers ont fait pression sur le ministre pour que le Royaume-Uni continue de brûler des combustibles fossiles

Les producteurs de pétrole et de gaz, dont ExxonMobil, BP et Shell, ont fait pression sur un ministre du gouvernement pour qu’il continue de brûler du gaz naturel pendant des années, même si le Royaume-Uni s’est engagé à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Les entreprises ont décrit l’utilisation continue du combustible fossile comme « un compromis nécessaire ».

Des représentants des trois géants gaziers, ainsi que Chevron et Equinor, ont profité d’un dîner avec le ministre du Commerce de l’époque, Conor Burns, en février de l’année dernière pour affirmer que l’industrie des combustibles fossiles devrait être considérée comme un élément « vital » de la solution au changement climatique.

Ils ont également encouragé une « plus grande reconnaissance du rôle du gaz dans la transition » vers un avenir à plus faible teneur en carbone, car il était « plus propre que le charbon et est fondamental pour l’économie du Texas ».

L’Agence internationale de l’énergie a averti qu’il ne pouvait y avoir de nouveau développement de gaz si le monde devait atteindre le zéro net d’ici 2050 et rester dans les limites sûres du réchauffement climatique.

Le méthane émis par le gaz est 84 à 86 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Et un rapport de l’ONU plus tôt cette année a déclaré que la réduction des émissions de méthane serait l’action la plus forte possible dans le monde pour ralentir le réchauffement climatique.

Dans la note, M. Hyde dit que les entreprises ont fait valoir que « le passage des États-Unis et du monde en développement du charbon au gaz est un compromis nécessaire, alors qu’ils font des progrès dans l’abordabilité d’une énergie véritablement propre ».

Le gouvernement a interdit l’installation de chaudières au fioul et au gaz dans les nouvelles maisons à partir de 2025 pour tenter d’atteindre l’objectif 2050.

BP, Equinor et Chevron ont tous défendu leur lobbying, racontant Nouvelles de la chaîne 4 ils se sont engagés à un avenir énergétique plus propre et à réduire les émissions de carbone.

Shell, Chevron, Equinor et ExxonMobil ont tous déclaré qu’ils soutenaient l’Accord de Paris, qui vise à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C.

Shell a déclaré: « Nous ne nous excusons pas d’avoir parlé aux décideurs politiques et aux régulateurs du monde entier du changement climatique et de la manière de le combattre – les entreprises doivent faire partie de la solution. »

BP a déclaré que le gaz était « une partie importante de nos activités et a un rôle essentiel à jouer dans la transition vers le zéro net » – mais que sa stratégie comprend une baisse de la production mondiale de pétrole et de gaz et une multiplication par dix des énergies renouvelables d’ici 2030.

Equinor a également déclaré qu’il « accélérait notre propre transition des sources d’énergie fossiles vers les sources d’énergie renouvelables ».

ExxonMobil a déclaré que le pétrole et le gaz « continueraient à jouer un rôle essentiel pour répondre à la demande mondiale d’énergie », notant que « de nombreux gouvernements nationaux et étatiques ont inclus un passage au gaz naturel dans leurs programmes de réduction de carbone, reconnaissant la contribution que le gaz naturel peut faire ».

Le ministère des Affaires étrangères a dit Nouvelles de la chaîne 4 la réunion était « un engagement de routine avec l’industrie de l’énergie ».

« Nous avons discuté de leurs investissements dans les énergies renouvelables et de leurs plans de décarbonation, et nous n’avons pas été sollicités. »

La semaine dernière, Channel 4 News a diffusé des enregistrements secrets d’un lobbyiste d’ExxonMobil affirmant que la société avait secrètement lutté contre la législation sur le changement climatique.

D’autres images semblent montrer que l’entreprise a également fait pression contre les actions contre les déchets plastiques.

S’adressant à des journalistes infiltrés de Greenpeace, il a également semblé admettre qu’Exxon fabriquait des produits contenant des produits chimiques fluorés hautement toxiques connus sous le nom de produits chimiques « pour toujours », qui restent dans l’environnement.

Le président du sous-comité de surveillance du Congrès sur l’environnement, le représentant Ro Khanna, a déclaré à Channel 4 News qu’il était prêt à prendre des mesures pour s’assurer que les dirigeants d’ExxonMobil se présentent devant son comité pour discuter des problèmes soulevés.