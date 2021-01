Les PDG d’Exxon et de Chevron auraient discuté d’une éventuelle fusion des géants pétroliers, une combinaison qui aurait des implications sismiques pour l’industrie de l’énergie.

Le PDG d’Exxon, Darren Woods, et le PDG de Chevron, Mike Wirth, se sont entretenus « peu de temps après que la pandémie de coronavirus se soit installée », a rapporté dimanche après-midi le Wall Street Journal, citant des sources anonymes.

Le représentant d’Exxon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le porte-parole de Chevron, Braden Reddall, a déclaré dans un e-mail: « Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs de marché ou les spéculations. »

Les pourparlers de fusion annoncés ont eu lieu alors que l’industrie pétrolière était aux prises avec la chute du prix du pétrole dans un crash économique mondial résultant de l’épidémie de COVID-19. Les prix du pétrole ont temporairement chuté sous 0 $ en avril dans un contexte de surabondance mondiale de brut, mais se sont depuis rétablis pour s’échanger à plus de 50 $ le baril.

Pourtant, l’industrie pétrolière subit une pression croissante de la part des gouvernements du monde entier qui cherchent à lutter contre le changement climatique, qui est aggravé par les combustibles fossiles comme le pétrole.

Lié au rallye Trump:La chaîne d’épicerie Publix dit que l’héritière n’est pas liée à l’entreprise

Planification de la retraite:Économiser de l’argent plus facilement lorsque vous définissez des règles pour vous-même

On ne savait pas immédiatement comment une combinaison potentielle d’Exxon et de Chevron aurait un impact sur les consommateurs américains. Les prix de l’essence sont étroitement liés au prix du pétrole mais sont restés inférieurs à 3 dollars en moyenne pendant plusieurs années en raison d’un excédent de production mondial.

Le Wall Street Journal a décrit les négociations entre Exxon et Chevron comme «préliminaires» et non «en cours, mais pourraient revenir dans le futur».

Les deux compagnies pétrolières remontent au monopole Standard Oil de John D. Rockefeller, que les régulateurs américains ont rompu il y a plus d’un siècle.

Exxon valait environ 190 milliards de dollars, tandis que Chevron valait 164 milliards de dollars.

Suivez le journaliste d’USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.