EAST RUTHERFORD, NJ: La façon dont les Browns de Cleveland avaient marqué, l’entraîneur Joe Judge devait avoir le sentiment que les Giants de New York avaient probablement besoin de profiter de leurs chances de marquer en jouant avec un quart-arrière suppléant et jouer à l’appel.

Ils ont donc joué et ont échoué dans une défaite de 20-6 contre les Browns brûlants dimanche soir.

Cela leur a non seulement coûté un match et une chance de revenir à la première place dans le faible NFC Est, mais les chances des Giants (5-9) de faire les séries éliminatoires diminuent avec deux matchs à jouer en saison régulière.

Tout remonte aux trois premières possessions des Giants avec Colt McCoy commençant au quart-arrière au lieu de Daniel Jones blessé et l’ancien entraîneur des Browns Freddie Kitchens appelant les jeux à l’offensive avec le coordinateur Jason Garrett mis à l’écart après avoir été testé positif pour COVID-19[feminine. Les Giants sont entrés dans la zone rouge trois fois et sont repartis avec trois points.

C’était normal pour une équipe qui a maintenant marqué 13 points lors de ses deux derniers matchs.

Lors du premier entraînement du match, les Giants ont atteint les Browns 8. Au quatrième essai et à 5, le juge a envoyé son équipe de placement et a utilisé un jeu de tour. Avant le snap, la ligne et le botteur Graham Gano ont changé, laissant le centre Nick Gates éligible. Le titulaire et parieur Riley Dixon a pris le claquement dans la formation étrange mais sa passe à un Gates bien couvert au milieu de la zone des buts est tombée incomplète.

Un panier de Gano a donné à New York une avance de 3-0 dans la deuxième série, mais les Browns ont pris les devants sur une passe de 2 verges de Baker Mayfield à Austin Hooper.

Les Giants ont conduit 68 verges lors de leur série suivante et ont eu un quatrième et un 2 aux Browns 6. Au lieu de fermer le déficit à un point, le juge a choisi d’aller pour un premier essai et Wayne Gallman a manqué d’un mètre.

Mayfield a ensuite conduit les Browns 95 verges en 10 matchs, couronnant la marche avec une passe de touché de 2 verges à Jarvis Landry pour une avance de 13-3. Le point supplémentaire a frappé le montant.

Les Giants n’ont plus jamais menacé de perdre leur deuxième consécutif.

Ils ont eu la chance de prendre la première place car Washington (6-8) a perdu contre Seattle.

