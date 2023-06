Les géants obtiennent un espoir de dernière minute avec Saquon Barkley

Les Giants de New York et le porteur de ballon Saquon Barkley auraient rouvert les négociations contractuelles, la date limite du 17 juillet étant imminente.

Les Giants de New York et le porteur de ballon Saquon Barkley sont parvenus à une impasse dans les négociations contractuelles. L’équipe a placé l’étiquette de franchise d’une valeur de 10,1 millions de dollars pour la saison 2023 sur Barkley, qui ne l’a pas encore signée, alors qu’il cherche un nouveau contrat. Avec cela, Barkley n’a pas eu à assister au minicamp obligatoire. Le temps tournait pour les deux parties, car elles ont jusqu’au 17 juillet pour négocier un nouveau contrat.

Il y a maintenant un regain d’espoir depuis mardi soir.

Selon l’initié national du NFL Network, Ian Rapoport« les pourparlers reprennent » entre les Giants et Barkley concernant les négociations contractuelles.

« Tout d’abord, les Giants et Saquon Barkley. Il a déclaré récemment lors de son camp (de jeunes), il a déclaré qu’il ne ferait pas de déclaration définitive sur ce qu’il allait faire au cours de la saison 2023 tant que nous n’aurions pas atteint cette date limite et pour être sûr qu’il y a encore de la place ici pour un accord. Les pourparlers reprennent entre les Giants et Saquon Barkley. Maintenant, nous verrons s’ils peuvent arriver à un point où il pourrait devenir l’un des porteurs de ballon les mieux payés de la NFL », a déclaré Rapoport, h / t NFL.com. «À tout le moins, Saquon Barkley devrait être de retour avec les Giants avec une étiquette entièrement garantie d’un an. C’est juste une question de savoir s’il va obtenir la sécurité qu’il veut. Le temps nous le dira.

Le marché des porteurs de ballon a pris un coup, les joueurs au poste n’obtenant pas de contrat proche de ce que Christian McCaffrey a reçu des Panthers de la Caroline (16,02 millions de dollars par an) ou de ce qu’Alvin Kamara a obtenu des Saints de la Nouvelle-Orléans (15 millions de dollars par an) .

Il y a plus d’une semaine, Barkley a fait des commentaires intéressants sur sa situation avec les Giants lors d’un camp de football pour jeunes. Barkley a déclaré qu’il n’avait pas pris de décision sur ce qu’il ferait si les deux parties ne parvenaient pas à un accord avant la date limite du 17 juillet, mais n’a pas exclu la possibilité de s’absenter pendant la saison 2023.

Barkley a déclaré dans une déclaration à ESPN qu’il ne cherchait pas à réinitialiser le marché des porteurs de ballon, mais plutôt à « être rémunéré respectueusement en fonction de ses contributions à l’équipe et au vestiaire ». Barkley a déclaré que si l’équipe lui propose un accord qu’il juge juste, il sera prêt à signer.

Barkley sort d’une année de rebond avec les Giants avec le nouvel entraîneur-chef Brian Daboll et le coordinateur offensif Mike Kafka. En 16 matchs de saison régulière disputés, Barkley a couru pour 1 312 verges et 10 touchés en 295 courses (4,4 verges par tentative), tout en attrapant 57 des 76 cibles pour 338 verges. Lors des deux matchs éliminatoires de l’équipe contre les Vikings du Minnesota et les Eagles de Philadelphie, Barkley a couru pour 114 verges et deux touchés en 18 courses.

Avec un peu moins d’un mois avant la date limite, le monde de la NFL attend de voir si les deux parties peuvent s’entendre sur un accord. S’ils le font, l’intérêt portera sur le type d’accord que Barkley recevra de l’équipe qui l’a repêché au deuxième rang du repêchage de la NFL 2018.