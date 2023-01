Les géants mettent leur retour juste hors de portée des Vikings

McKinney avait raté huit matchs en raison d’une blessure à la main et la demi de coin Adoree’ Jackson était absente pendant sept matchs en raison d’une blessure au genou, mais les deux étaient en action pour aider à tenir en échec les receveurs du Pro Bowl des Vikings. Justin Jefferson n’a réussi que sept attrapés pour 47 verges, Adam Thielen a réussi trois prises pour 50 et aucun n’a capté de passe de touché.

Les équipes ont échangé des touchés sur leurs premières possessions – un quart-arrière de 1 mètre par Cousins ​​et un trotteur de 28 mètres par Barkley. Lors du prochain entraînement des Giants, Jones a frappé le receveur Isaiah Hodgins pour un touché sur une fléchette de 18 verges avec environ une minute à jouer au premier quart.

Les Vikings ont eu du mal à contenir Jones lors de bousculades et de courses conçues, et le quart-arrière a décollé au sol lors du premier entraînement du deuxième quart. Il a couru sur sept jeux d’un entraînement de 86 verges qui semblaient se terminer avec Jones marquant sur une course de 4 verges, mais le touché a été annulé en raison d’un changement illégal. Le botteur des Giants Graham Gano a converti un panier de 25 verges pour porter l’avance des Giants à 17-7.

Jones a terminé le match avec 78 verges au sol, dont 71 en première mi-temps.

Le Minnesota a répondu avec un entraînement de huit jeux et 75 verges qui s’est conclu par une passe de touché de 9 verges de Cousins ​​à KJ Osborn juste avant l’avertissement de deux minutes, réduisant l’écart à 17-14 à la mi-temps.

La fusillade s’est poursuivie au début du troisième quart-temps. Jones a trouvé l’ailier rapproché Daniel Bellinger pour une passe de touché de 9 verges, puis Cousins ​​a lancé une connexion de 3 verges à l’ailier rapproché Irv Smith, portant le score à 24-21.

Lors du prochain entraînement des Vikings, une pénalité de faux départ a annulé une quatrième tentative réussie, mais Greg Joseph a lancé un panier de 38 verges avec un peu plus de 12 minutes à jouer dans le match, égalant le score à 24. Les Giants ont ensuite orchestré un 12 matchs, marchant 75 verges en quatre minutes qui se sont conclus par un touché de 2 verges de Barkley, donnant aux Giants une avance de 31-24 avec un peu plus de sept minutes à jouer.

Alors que le temps s’écoulait pour deux équipes qui avaient construit leurs saisons sur des retours passionnants, les choses se sont resserrées pour le reste. Les Giants n’ont pas réussi à convertir une troisième tentative près du milieu de terrain lorsque Darius Slayton a laissé tomber une passe parfaitement lancée par Daniel Jones avec environ trois minutes à jouer dans le match.

La chute a arrêté le chronomètre et renvoyé le ballon aux Vikings. Cousins ​​a complété trois courtes passes à Hockenson avant de manquer le gros arrêt de McKinney.