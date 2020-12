Les Giants de New York et les Vikings du Minnesota sont capables de faire des revers remarquables.

Les Giants sont revenus d’un début de saison 0-5 et sont maintenant à égalité pour la première place avec Washington dans la NFC Est après avoir remporté cinq des sept derniers matchs. Les Giants ont balayé la séquence de la saison de Washington, ils ont donc l’intérieur du titre de division s’ils peuvent maintenir ce niveau de jeu.

Sur les 110 équipes qui ont commencé une saison 0-5 à l’ère du Super Bowl cette année, aucune n’a atteint les séries éliminatoires, les Giants seraient donc tout à fait les plus aberrants.

À tout le moins, il existe un précédent pour ce que les Vikings (6-6) essaient de faire. Le Minnesota a remporté cinq des six après avoir commencé 1-5 et est actuellement à égalité avec l’Arizona pour la septième et dernière place en séries éliminatoires de la NFC.

Sur les 183 équipes qui ont commencé 1-5 à l’ère du Super Bowl, seuls les Bengals des années 1970, les Chiefs 2015 et les Colts 2018 ont atteint les séries éliminatoires.

L’une des autres équipes qui ont commencé 0-5 cette saison partage un stade avec les Giants, mais n’a pas inversé la saison. Les Jets sont tombés à 0-12 après un accident inexplicable de dernière seconde contre les Raiders. Les Jets sont la 12e équipe à perdre leurs 12 premiers matchs, dont trois sans victoire: les Lions 0-16 2008 et les Browns 2017, et les Buccaneers Expansion 0-14 1976.

Il a fallu du travail pour y arriver avec les Jets permettant une passe TD de 46 verges de Derek Carr à Henry Ruggs III contre un blitz total avec 5 secondes à faire dans une défaite 31-28 contre les Raiders de Las Vegas. Ce n’était que la cinquième fois depuis 2000 qu’une équipe traînant un TD gagnant passe au moins 40 mètres dans les 15 dernières secondes. Cela s’est produit deux fois cette année avec une passe de 43 verges d’Arizonas Hail Murray de Kyler Murray à DeAndre Hopkins battant Buffalo le mois dernier.

Extrêmement serrés extrémités: Travis Kelce de Kansas City a une autre saison fructueuse. Il a 82 attrapés pour 1114 verges, derrière les Seattles DK Metcalf avec 5 verges en tête de la NFL. Kelce pourrait devenir la toute première fin serrée à mener la compétition en termes d’hébergement.

Kelce doit recevoir une moyenne de 66 verges au cours des quatre derniers matchs pour franchir la seule saison pour une volée serrée établie par George Kittle il y a deux ans. Kelce est déjà devenu la première fin serrée avec cinq saisons consécutives de 1000 verges.

Kelce n’est pas le seul AFC West serré à avoir atteint de gros chiffres. Las Vegas Darren Waller a réussi 13 attrapés pour 200 verges et deux touchés contre les Jets la semaine dernière, rejoignant Jackie Smith, Rich Caster et Shannon Sharpe en tant que seuls bouts serrés avec au moins 200 verges et deux attrapés touchés par un match.

ROOKIES REMARQUABLES: Minnesota Justin Jefferson et James Robinson de Jacksonville avaient des chemins très différents vers la NFL, mais les deux ont des saisons spéciales.

Jefferson, un choix de première ronde, a eu la semaine dernière neuf attrapés pour 121 verges pour atteindre 1 039 verges au cours de la saison. Jefferson est la cinquième recrue avec au moins 1000 verges à recevoir lors de ses 12 premiers matchs en carrière à l’ère du Super Bowl, rejoignant Odell Beckham Jr. (2014), Marques Colston (2006) Anquan Boldin (2003) et Randy Moss (1998).

Robinson, qui n’avait pas encore été repêché, avait 108 verges de mêlée dans le même match, son septième match avec au moins 100 verges de mêlée cette saison. Robinson a retiré 1278 verges de la mêlée cette saison, pour le deuxième plus grand nombre à égalité avec Philip Lindsay (2018) par une recrue non repêchée à l’ère du repêchage commun, avec seulement Dominic Rhodes 1328 pour Indianapolis en 2001.

RUNNING CAM: Cam Newton a couru pour deux autres TDs pour la Nouvelle-Angleterre la semaine dernière, établissant un record de quart-arrière de la NFL avec son quatrième match cette saison avec au moins deux points TD.

Newton a aussi le plus de matchs avec deux points de touché en carrière pour un quart-arrière avec 10. Avec 11 points de TD cette saison, Newton a atteint deux chiffres en trois saisons (14 en 2011 et 10 en 2015). Newton mène également la NFL avec 69 courses au TD depuis son entrée dans la ligue en 2011.

Newton a remporté ses deux derniers départs pour les Patriots malgré avoir lancé seulement 84 verges contre l’Arizona il y a deux semaines et 69 contre les Chargers la semaine dernière. C’était la première fois depuis Brady Quinn en 2009 qu’un quart-arrière avait remporté des départs consécutifs malgré un lancer de moins de 100 verges.

