Les géants italiens touchés par une importante déduction de points dans le scandale financier

La Juventus a perdu 15 points tandis que de nombreux anciens officiels du club ont été bannis

La Juventus s’est vu infliger une déduction de 15 points par les autorités italiennes du football à la suite d’une enquête sur des allégations d’irrégularités financières. Le club turinois a déjà annoncé qu’il ferait appel de la sanction.

Dans l’immédiat, la déduction de points signifie que la Juventus est passée de la troisième à la dixième place du classement de la Serie A. Ils ont maintenant 25 points de retard sur le leader de la ligue Napoli – qui les a battus 5-1 plus tôt ce mois-ci – et sont à 12 points des places de qualification européennes.

La fédération italienne de football (FIGC) a annoncé sa décision vendredi, et la sanction est encore plus sévère que la déduction de neuf points que les procureurs réclamaient dans cette affaire. Il a été annoncé que l’ancien président de la Juventus, Andrea Agnelli – qui a démissionné avec d’autres membres du conseil d’administration en novembre – s’est vu interdire d’occuper un poste dans le football italien pendant deux ans.

L’ancien vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a été frappé d’une interdiction de huit mois, tandis que l’ex-directeur sportif Fabio Paratici – qui travaille maintenant pour l’équipe de Premier League anglaise Tottenham Hotspur – a été suspendu pendant 30 mois. Le club londonien tente de déterminer si les sanctions influenceront la position de Paratici, la FIGC aurait demandé que la sanction soit appliquée dans toutes les juridictions de l’UEFA et de la FIFA.

La Juventus et d’anciens responsables du club ont nié tout acte répréhensible et ont déjà annoncé leur intention de faire appel de la décision devant la plus haute juridiction sportive du pays au sein du Comité olympique italien (CONI).

Lire la suite L’ensemble du conseil d’administration de la Juventus démissionne au milieu d’un examen financier

Vainqueur du titre italien un record de 36 fois, la Juventus a été accusée d’avoir arrangé son bilan en gonflant à tort la valeur des joueurs et en déformant les pertes.

Ils ont d’abord été blanchis aux côtés de 10 autres clubs en avril 2022, mais l’affaire a été rouverte en décembre après que le procureur fédéral a fait appel de cette décision.

De nouvelles preuves du financement de la Juve auraient été révélées lors d’une enquête distincte menée par les procureurs de Turin, ce qui aurait relancé l’affaire.

Après avoir remporté le titre pendant neuf saisons consécutives entre 2012 et 2020, la Juve a vu sa domination dans le football italien se terminer aux mains de l’Inter Milan en 2021 et de l’AC Milan en 2022. Le club de Turin a enregistré une perte record de 240 millions d’euros (260 millions de dollars) pour la saison dernière, indiquant davantage leur chute.

Ailleurs, la Juventus s’est retrouvée en désaccord avec l’UEFA sur les plans de la malheureuse Super League européenne, qui s’est effondrée peu de temps après avoir été annoncée en avril 2021. Avec les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone, la Juventus a continué à affirmer que le projet peut venir à porter ses fruits, malgré l’opposition généralisée de l’UEFA et le retrait de neuf des 12 équipes fondatrices.

La Juventus a été impliquée dans le scandale de l’arbitrage “Calciopoli” il y a 17 ans – l’une des plus grandes controverses sportives jamais survenues en Italie. À cette occasion, ils ont fini par être rétrogradés en Serie B et ont perdu deux titres de Serie A.