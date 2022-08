Les géants européens commentent le transfert de Ronaldo

Le Borussia Dortmund est la dernière équipe liée à la star portugaise

Quelques heures après qu’il soit apparu que Cristiano Ronaldo aurait été intéressé par un transfert vers les géants de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, le club allemand semble avoir claqué la porte à tout transfert potentiel après que le directeur général de l’équipe ait dit aux médias de “arrête d’en parler”.

L’as portugais Ronaldo agite depuis plusieurs semaines pour s’éloigner d’Old Trafford après avoir clairement indiqué aux cuivres de Manchester United qu’il poursuivait le football de la Ligue des champions.

Mais malgré les meilleurs efforts de son agent Jorge Mendes, plusieurs clubs d’élite européens tels que Chelsea, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et l’Atletico Madrid se sont éloignés d’un mouvement pour le futur joueur de 38 ans. étoile.

On pense que les revendications salariales de Ronaldo sont une pierre d’achoppement considérable et ont entravé sa sortie d’Old Trafford, même après que le nouveau patron Erik ten Hag aurait donné sa bénédiction à Ronaldo quittant le club après avoir déclaré qu’il faisait partie intégrante de ses plans.

Lire la suite Ronaldo s’engage à révéler la “vérité”

Cependant, on pense que le début désastreux de United pour la saison actuelle de Premier League anglaise a accéléré le désir de quitter le vainqueur à plusieurs reprises du Ballon d’Or au milieu des informations selon lesquelles il est devenu une influence négative dans le vestiaire.

Il est apparu jeudi que Ronaldo avait identifié le Borussia Dortmund comme un point d’atterrissage potentiel. L’équipe de Bundesliga a perdu son principal buteur Erling Haaland à Manchester City cet été, et Ronaldo s’est toujours révélé être une force puissante devant le but – et ils sont l’une des destinations potentielles qui pourraient offrir le football de la Ligue des champions.

Et bien qu’il ait déclaré qu’il trouvait l’idée de l’arrivée de Ronaldo à Dortmund charmante, le directeur général Hans-Joachim Watzke a déclaré qu’il y avait eu des contacts entre son équipe et les représentants de Ronaldo et a conseillé aux médias d’arrêter de conclure tout accord potentiel.

“Je l’aime en tant que joueur, c’est certainement une idée charmante de voir Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park,” il a dit.

“Mais il n’y a aucun contact entre les parties concernées. Alors à partir de maintenant, tu devrais arrêter d’en parler.”

La fenêtre de transfert anglaise se ferme à 23 heures le 1er septembre, laissant Ronaldo avec une fenêtre rétrécie dans laquelle identifier un nouveau club. Sinon, il pourrait être confronté à la possibilité de revenir dans une équipe de Manchester United qui ne veut apparemment pas qu’il joue dans un tournoi, la Ligue Europa, dans lequel il ne veut pas jouer.