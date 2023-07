NEW YORK – Le receveur recrue des Giants, Patrick Bailey, le savait. Tout le monde dans les deux pirogues le savait. Une foule implorante de 30 116 personnes au Citi Field, toujours accrochée à une once d’optimisme dans une saison de dollars et d’espoirs en pointillés, l’a également senti.

Les Giants tentaient de protéger une avance d’un point en neuvième manche – un avantage que Bailey avait fourni avec un superbe circuit de trois points en huitième. Le frappeur pincé des Mets, Luis Guillorme, a fait un but sur balles contre Camilo Doval, plus proche. Et Starling Marte a bondi hors de la pirogue de la maison pour courir.

Marte fait partie des premiers voleurs de base de sa génération. Il a 335 interceptions en 12 ans de carrière. Il avait réussi 21 des 24 tentatives de base volée cette saison. Et les Mets, malgré tous leurs différents mets, ont été l’équipe de voleurs de bases la plus raffinée de la ligue cette saison. Cela a été leur seule lame brillante dans un couteau suisse autrement sans valeur: ils sont entrés dans le premier match de la série vendredi soir avec un record de franchise de 35 tentatives consécutives de vol de base réussies. Ils n’avaient pas été attrapés depuis le 10 mai, il y a bien longtemps lorsque les fortunes de ces deux clubs semblaient totalement différentes – et, sur une note connexe, plus d’une semaine avant que Bailey n’arrive pour la première fois dans les ligues majeures.

Les Mets savaient qu’ils ne pouvaient pas compter sur deux coups sûrs du crépitement à haute tension de Doval. Ils ont dû appuyer sur le seul avantage constant qu’ils ont pu utiliser toute la saison. Malgré toutes leurs intentions nues, Marte aurait tout aussi bien pu porter un maillot Dave Roberts Boston Red Sox.

« À un moment donné, bien sûr », a déclaré Bailey. « Je savais qu’ils iraient. »

Sur le terrain 0-1, ils l’ont fait. Bailey a commencé son jeu de jambes dès qu’un receveur peut tout en recevant une chaleur de 101 mph. Il a placé un lancer parfait au deuxième but, son compatriote recrue Casey Schmitt a cassé une étiquette et Marte s’est battue dans la terre. Les Mets ont perdu leur séquence de vols et un retrait au bâton plus tard, ils ont perdu un autre match.

Il y a des soirs où un joueur fait la différence. Il y en a d’autres où seuls ceux qui ont des capacités de superstar sont capables de transcender et de prendre le relais. Bailey a eu l’un de ces matchs transcendants tout en portant les Giants à une victoire 5-4 dans le Queens.

Et il ne rend vraiment, vraiment pas cette prochaine partie facile pour qui que ce soit.

Comment est-il juste de comparer n’importe quel receveur recrue à Buster Posey? Là encore, étant donné le mois de la grande ligue que Bailey a, comment ne pas le faire?

Dans la cabine de diffusion en visite, Dave Flemming a dû appeler la tentative de base volée comme s’il l’avait vue.

Voilà Marte. Le terrain, pris. Le lancer. Étiqueter. Je l’ai! Quel lancer ! Et le tag de Schmitt. Deux de moins ! Et Patrick Bailey ne l’a pas.

Bailey ne l’a pas 🙅‍♂️ pic.twitter.com/I1oM9tiXvE – Géants de SF sur NBCS (@NBCSGiants) 1 juillet 2023

Peut-être avez-vous compris cette référence à Posey dans un instant. Peut-être avez-vous eu besoin de 1,87 seconde, ce qui est également le temps de sortie moyen de Bailey cette saison, juste derrière le JT Realmuto des Phillies parmi les attrapeurs des ligues majeures. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le genre de remarque qu’un diffuseur de longue date des Giants fait en aparté lorsque le voyant rouge clignote dans la cabine. Vous ne faites pas de comparaisons désinvoltes avec Posey. Vous ne faites certainement pas de lien occasionnel avec le légende de Buster.

La partie sauvage est qu’aucune de ces références ne semble injustifiée pour le moment. Bailey frappe .322 avec cinq circuits et 26 points produits en 33 matchs. Il est déjà deuxième parmi les recrues de la NL dans WAR, même si le reste de la ligue avait sept semaines d’avance sur lui. Après avoir frappé une balle cassante des Mets plus près de David Robertson en huitième manche, Bailey a amélioré sa moyenne avec des coureurs en position de score à 0,429 (15 pour 35) avec cinq doubles, un triple et deux circuits. Il est deuxième parmi les recrues de la NL dans OPS+ derrière Corbin Carroll de l’Arizona.

Le coup de circuit de Bailey, qui a effacé un déficit de deux points, a également prolongé sa séquence de coups sûrs à 11 matchs. Il est la première recrue des Giants avec une séquence de 10 matchs avec coup sûr depuis… eh bien, encore une fois, il ne rend pas cela facile, n’est-ce pas ? Posey, qui est également arrivé pour de bon en mai de sa saison recrue en 2010, a connu deux séquences avec coup sûr d’au moins 10 matchs cette saison-là. Jusqu’à Bailey, aucune recrue des Giants n’avait réussi une séquence de 10 matchs avec coup sûr depuis lors.

Le receveur / voltigeur recrue des Giants Blake Sabol s’appuyait sur le rail de pirogue dans la huitième manche lorsqu’il a fait remarquer à haute voix la marche difficile que JD Davis a tracée pour amener le feu vert au marbre. Brandon Crawford l’a entendu par hasard et a ajouté son propre commentaire : Ce sera encore mieux quand Patty garera cette balle.

« Patty Bailes à elle seule a mis l’équipe sur son dos », a déclaré le droitier Alex Cobb. « Il a gagné le match pour nous. »

Je passe toute l’intersaison à penser à la façon dont la saison va se dérouler, puis le baseball est comme « Patrick Bailey est le meilleur joueur de l’histoire du baseball maintenant, s’il vous plaît ajustez » https://t.co/6rdnGqqkmC —Grant Brisbee (@GrantBrisbee) 1 juillet 2023

Le manager des Giants, Gabe Kapler, pourrait être plus réticent que quiconque à alimenter le battage médiatique sur Bailey, Schmitt, Luis Matos et les autres recrues qui ont revigoré cette liste et envoyé les Giants en lice. Kapler est un ancien directeur de ferme. Il comprend qu’il y a un autre niveau de développement qui se produit dans les ligues majeures. Ce développement implique de faire des erreurs, de gérer les échecs et de transformer des moments aux oreilles rouges en formation sur le tas.

Et ce n’est pas comme si Bailey dominait en tant que frappeur à chaque niveau des ligues mineures. Il a répété High-A Eugene. Il a été renvoyé au complexe des ligues mineures à un moment donné. Il a eu du mal avec son swing droitier. Depuis le moment où les Giants ont repêché Bailey au premier tour (13e au total) en 2020, ses capacités de frappe étaient le grille-pain gratuit que vous obteniez lorsque vous investissiez dans sa valeur défensive derrière la plaque. Il avait un palmarès pour prendre de bonnes décisions de swing en tant qu’amateur dans l’État de Caroline du Nord, il a concouru au marbre et il avait le don de se débrouiller dans de grandes situations. Mais personne ne savait si sa batte le limiterait au statut de remplaçant de la grande ligue. Ou s’il en avait assez frappé pour atteindre les majors.

Malgré tous ses succès instantanés dans les ligues majeures jusqu’à présent, le taux de marche de 3% de Bailey laisse entrevoir des vallées à venir où les coups sûrs sont plus difficiles à trouver. C’est juste difficile de voir ces vallées quand on a passé 33 matchs la tête dans les nuages.

Il est difficile d’être une couverture mouillée lorsqu’une carrière jeune et prometteuse connaît un début aussi torride.

Kapler a fait une interview d’avant-match avec ESPN vendredi dans laquelle on lui a demandé si le premier mois de Bailey dans les ligues majeures pourrait être le début d’une carrière à la Posey.

« Hé, pompons un peu les freins », a répondu Kapler. «C’est un mois dans sa carrière. Laissons les choses se dérouler.

Puis les neuf manches suivantes se sont déroulées. Et Kapler a dû laisser la conversation s’éterniser.

« C’était aussi bon que possible », a déclaré Kapler. « C’était des trucs de calibre superstar. »

Kapler n’a pas tardé à accorder un certain crédit pour la critique du neuvième à Doval, qui a glissé pour limiter son temps au marbre et a fait des améliorations constantes cette saison pour remédier à une faiblesse de son jeu. Mais avec un voleur de base d’élite comme Marte, les Giants avaient besoin que leur receveur soit parfait.

Bailey ne sera pas parfait derrière le marbre tout le temps, bien sûr. Il n’a pas pu gérer un lancer d’un saut de Matos dans le champ central sur une mouche sacrifiée dans la deuxième manche. En général, cependant, les compétences défensives de Bailey ne devraient pas s’effondrer. Et il les démontre à un niveau d’élite.

« Il a époustouflé toutes les attentes, et nous avions des attentes assez élevées envers lui », a déclaré Cobb, qui a rapporté que son problème d’oblique n’était pas un facteur alors qu’il revenait de la liste des blessés pour lancer 79 lancers en cinq manches. « Tout ce que vous pouvez rechercher chez un receveur, il le fait. S’il est avec nous toute l’année, c’est un All-Star évident. La chose la plus importante pour les recrues est le niveau de maturité. Vous n’aurez pas toujours du succès à ce niveau. Comment allez-vous gérer les échecs ? Il ne les a pas encore eus. Mais évidemment, il a coché toutes les cases que vous recherchez et vous vous attendez à ce que lorsque ces luttes surviennent, il gardera la tête froide. La grande chose est que ses compétences de capture apparaissent tous les jours. Il continuera d’avoir un impact sur le jeu à ce niveau.

Bailey a rattrapé 10 coureurs en 27 tentatives. Son taux de réussite de 37% est presque le double de la moyenne de la ligue de 21%. C’est encore plus impressionnant quand on commence à cataloguer ces vols déjoués. Il a attrapé des voleurs de base d’élite comme Marte, Mookie Betts et Fernando Tatis Jr. Il a été lancé deux fois au troisième but avec un frappeur droitier se précipitant devant lui lors d’une tentative de carie.

Sa capacité à lancer des lancers à partir d’un angle de bras réglable est presque aussi précieuse que son extrême précision. Ce n’est pas comme s’il avait jeté tous ses coureurs sur des balles rapides au milieu. Il a jeté trois coureurs sur des curseurs, trois sur des changements et un sur un coupeur Doval qui aurait pu être un lancer sauvage à un autre receveur.

« Cela a été la chose la plus révélatrice – combien il est capable de lancer sous n’importe quel angle de bras », a déclaré Cobb. « Les gars avec de grosses avances, de gros sauts, même quand il ne les obtient pas, c’est compétitif. Tu sais? Le ballon est toujours là. »

Bailey a eu très peu de marge d’erreur. Quatre fois sur 10 lorsqu’il a surpris un baserunner en train de voler, les Giants ont exigé un défi de rejeu et un appel sûr annulé pour sortir. Cela aide également que les joueurs de champ intérieur des Giants – Schmitt, Brandon Crawford et Thairo Estrada – soient compétents pour casser les balises.

En matière de vol de base, chaque microseconde compte. Il n’est donc pas surprenant que même certains des attrapeurs les plus accomplis de l’histoire du baseball aient acquis la réputation d’appeler des balles rapides avec des coureurs sur la base pour les aider à augmenter leur pourcentage de voleurs. Bailey est catégorique : ce ne sera jamais une accusation que quiconque lui adressera.

« Quelque chose dont j’ai toujours essayé d’être fier, c’est d’être capable de lancer différents lancers », a déclaré Bailey. «Je veux que les lanceurs sachent quand quelqu’un arrive sur la base, nous ne lançons pas seulement des balles rapides. Nous pitchons. Nous exécutons notre plan.

Vous pouvez faire valoir que Bailey a été le joueur qui a eu le plus d’impact pour une équipe qui avait trois matchs sous la barre des 0,500 à son arrivée et qui a joué à un rythme de 108 victoires depuis lors. Ils sont 20-9 lorsqu’il commence derrière le marbre. Il est même à égalité au quatrième rang dans le cadrage du terrain avec des points de plus-4, même s’il n’a eu que 33 matchs pour les accumuler.

Bailey a remporté le gant d’or parmi les attrapeurs des ligues mineures la saison dernière à Single-A Eugene, mais sinon, il est généralement passé inaperçu sur les feuilles chaudes des perspectives. C’est ce qui se passe lorsque vous atteignez .225 et que d’autres prospects comme Schmitt et Vaun Brown sont promus avant vous.

Alors pourquoi tout cela se passe-t-il maintenant ? Eh bien, on ne comprend peut-être pas à quel point il était difficile de concourir dans la Ligue du Nord-Ouest à ses débuts en tant qu’affilié de la saison complète. La météo est un défi en début de saison. Il n’y a que six équipes dans la ligue et seulement six arbitres pour travailler tous les matchs. Peut-être que lorsque vous êtes un receveur intelligent et soucieux des détails, tant de petits avantages que vous apportez au stade de baseball passent par la fenêtre lorsque vous attrapez des lanceurs qui ne peuvent pas exécuter de manière fiable ou essayez d’encadrer des grèves pour les arbitres qui n’ont pas encore être désherbé.

« Je pense que le jeu change simplement dans les grandes ligues, en particulier du côté des attrapeurs où la défense est plus précieuse », a déclaré Bailey. «Cela prend beaucoup de pression sur les coups et tout ce que je peux faire au marbre est en quelque sorte considéré comme un bonus. Alors je monte et j’essaie de m’en tenir à mon approche et si ça marche, tant mieux.

Avez-vous déjà joué au golf dans un quatuor de joueurs scratch ? Avez-vous déjà remarqué que vous jouez un peu mieux, gardez la balle dans le fairway (ou au moins trouvable) un peu plus souvent ? Pour certains joueurs de baseball, peut-être qu’ils ont juste besoin d’être entourés par la compétition la plus raffinée pour que leurs capacités brillent.

Ou, comme l’a dit Kapler, « C’est totalement spéculatif, mais peut-être qu’il s’est toujours vu comme étant dans un uniforme de grande ligue. Peut-être qu’il se sent juste chez lui.

Un jour plus tôt à Toronto, Bailey se rendait à une réunion des frappeurs lorsqu’il a été informé par un journaliste de la séquence de buts volés des Mets.

« C’est plutôt bien, plutôt bien », a-t-il dit. « Je vais desserrer l’épaule. »

Pomper les freins sur ces comparaisons Posey ? Probablement sage. Mais pas dans la lueur enivrante d’une performance comme celle que Bailey a livrée vendredi au Citi Field. Pendant une nuit, au moins, tout le monde en avait.

(Photo de Patrick Bailey, à droite, célébrant son home run de trois points avec JD Davis et Joc Pederson lors de la huitième manche vendredi : Mary Altaffer / Associated Press)