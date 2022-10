Les géants espagnols subissent un nouvel embarras européen

Barcelone est destiné à la Ligue Europa pour une deuxième saison consécutive

Le manager de Barcelone Xavi Hernandez s’est résigné au fait que son équipe n’est pas au même niveau que les poids lourds continentaux tels que le Bayern Munich après que les Bavarois les ont battus 3-0 au Camp Nou en Ligue des champions.

Les Catalans connaissaient déjà leur sort avant le coup d’envoi, avec la victoire 4-0 de l’Inter Milan à domicile contre le Viktoria Plzen ailleurs dans le groupe C, ce qui signifie que Barcelone n’avait aucune chance d’atteindre les huitièmes de finale et serait condamné à l’UEFA Europa League de deuxième niveau pour un deuxième saison en cours.

Contre les champions d’Allemagne, le Barça jouait pour la fierté mais a été devancé par une équipe du Bayern qui l’a battu six fois ces dernières années.

“Aujourd’hui, nous n’avons pas atteint leur niveau, ils ont été meilleurs” Xavi a avoué.

“A Munich, c’était nous, mais aujourd’hui, ils ont été meilleurs, plus intenses. L’élimination nous a affectés psychologiquement. Demain, on s’entraîne et on pense à la Liga.

« Il y avait de grandes attentes, nous avions un groupe difficile. Tout ce qui était possible nous est arrivé. Cela a été très cruel. Nous n’avons pas bien concouru aujourd’hui.

“Je comprends que de l’extérieur on parle d’échec, mais à l’intérieur on fait des analyses différentes”, Xavi a concédé.

«La première chose, ce sont nos erreurs, que nous n’avons pas été au niveau en raison de l’efficacité ou des erreurs. La façon dont nous sommes sortis de la compétition, en attendant la fin d’un match, est également cruelle. Si on analyse les autres matchs, je pense qu’on méritait mieux.

La dernière victoire du Barça contre les géants de la Bundesliga était une victoire 3-0 en 2015 qui les a aidés à se qualifier pour la finale cette année-là, lorsqu’ils ont soulevé le trophée pour la dernière fois.

Mais alors que des rivaux comme le Real Madrid ont remporté la Ligue des champions quatre fois depuis lors, et le Bayern une fois en 2020 lorsqu’ils ont battu le Barça 8-2 en quarts de finale, cette défaite la plus récente a été un autre signal d’alarme pour le Barça.

Malgré l’activation d’une série de «leviers économiques» et la dépense de plus de 150 millions d’euros (151 millions de dollars) pour de nouveaux joueurs l’été dernier, ils sont clairement encore loin du retour dans l’élite européenne.

Ce fut une mauvaise nuit pour l’Espagne sur le continent en général, car l’Atletico Madrid a rejoint le Barça et Séville en ne parvenant pas à sortir du groupe.

L’Atletico, qui était finaliste en 2014 et 2016, se tournera vers la Ligue Europa après un match nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen à Madrid.

Les hôtes ont raté un penalty à la 99e minute et ont frappé un rebond contre la barre transversale, avant qu’un autre effort ne soit accidentellement arrêté par les talons du tireur de penalty Yannick Carrasco.

Avec Atleti à la troisième place du groupe avec cinq points et Leverkusen quatrième avec quatre, rien n’est sûr pour les hommes de Diego Simeone, qui ont encore du travail à faire contre Porto la semaine prochaine alors que Leverkusen affrontera le Club de Bruges.

En Belgique, Bruges, leader du Groupe B surperformant, qui a sans doute été la plus grande surprise de la compétition, a perdu 4-0 à domicile contre Porto.

À Londres, Tottenham Hotspur est toujours en tête du groupe D après avoir fait match nul 1-1 avec le Sporting Lisbon et porté son total à huit points.

Le club portugais est deuxième avec sept points, mais avec l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, troisième avec sept points et Marseille quatrième avec six points, il reste encore tout à jouer.

Le groupe A est déjà décidé et les deux leaders Napoli et Liverpool ont tous deux remporté des victoires 3-0.

Les Italiens ont réussi le leur au Stadio Diego Armando Maradona contre les Rangers, et les Merseysiders aux dépens de l’Ajax à la Johan Cruyff Arena.