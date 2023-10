Abonnez-vous à Zero Blitz

Charles McDonald est rejoint par le grand Bill Barnwell pour réagir à de grandes nouvelles concernant la date limite des échanges et débriefer une folle semaine 8 dans la NFL. Le duo commence par discuter des Giants échangeant Leonard Williams et de ce que cela signifie pour leurs perspectives en 2023, des Falcons et de leurs malheurs offensifs et liés au quart-arrière, du désastre d’un match que Jets-Giants s’est avéré être et d’une mise à jour sur le Sam. Howell licencie la campagne record.

Plus tard, Charles et Bill donnent leurs plus grands enseignements de la semaine 8, notamment aller au fond des problèmes offensifs des Chiefs, les débuts stellaires de Will Levis dans la NFL, Brock Purdy et le retour sur Terre des 49ers, Joe Burrow et le retour des Bengals. résurgence, quelle est la prochaine étape pour les Vikings et Kirk Cousins ​​​​et si un receveur large (comme Tyreek Hill ou AJ Brown) pouvait vraiment remporter le titre de MVP.

13h30 – Les Giants de New York échangent Leonard Williams aux Seahawks de Seattle

8h20 – Les Falcons d’Atlanta échangent contre Kentavius ​​Street des Eagles de Philadelphie

18h40 – Le match des Giants de New York contre les Jets de New York a été un désastre

30h00 – Sam Howell n’a miraculeusement pris qu’un seul sac dimanche

32:15 – Quel est le problème avec l’offensive des Chiefs de Kansas City ?

38:15 – Que signifient les débuts stellaires de Will Levis pour les Titans du Tennessee

41:40 – Ce que les Bengals de Cincinnati contre les 49ers de San Francisco nous ont appris sur les deux quarts

50h30 – Quelle est la prochaine étape pour Kirk Cousins ​​et les Vikings du Minnesota ?

56:15 – Tyreek Hill ou AJ Brown pourraient-ils remporter le titre de MVP ?

NASHVILLE, TENNESSEE – 29 OCTOBRE : Will Levis #8 des Titans du Tennessee célèbre après avoir lancé une passe de touché au cours de la seconde mi-temps contre les Falcons d’Atlanta au Nissan Stadium le 29 octobre 2023 à Nashville, Tennessee. (Photo de Justin Ford/Getty Images)

Zero Blitz ne serait rien sans l’impact de notre bien-aimé Terez Paylor, qui était un pilier de la couverture éditoriale et podcast de Yahoo Sports sur la NFL. Nous continuerons à produire ce podcast NFL en son honneur et espérons que vous pourrez soutenir l’héritage de Terez Paylor de l’une des trois manières suivantes :

• Achetez un sweat à capuche ou un t-shirt « All-Juice Team » auprès de BreakingT.com/Terez. Tous les bénéfices financent directement la bourse Terez A. Paylor de l’Université Howard.

• Faites un don directement à Bourse d’études PowerMizzou pour les anciens élèves en journalisme à la mémoire de Terez Paylor

• Faites un don directement à donner.howard.edu/givenow. Sous « Hommage », veuillez noter que votre don est fait à la mémoire de Terez A. Paylor. Sous « Désignation », cliquez sur « Autre » et écrivez « Bourse Terez A. Paylor ».