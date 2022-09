Visa, Mastercard et American Express disent qu’ils appliqueront un code marchand distinct pour les détaillants d’armes à feu

Trois grandes sociétés de traitement des paiements – Visa, Mastercard et American Express – ont annoncé qu’elles placeraient désormais toutes les ventes d’armureries dans une catégorie d’achats distincte. Cette décision, qui a été critiquée par les défenseurs des droits des armes à feu, fait suite à la décision d’un organisme international de normalisation d’introduire un code marchand distinct pour les détaillants d’armes à feu.

Visa – le plus grand processeur de paiements au monde – a été le dernier à annoncer sa décision samedi. Mastercard et American Express avaient tous deux annoncé précédemment qu’ils commenceraient à utiliser le nouveau code.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) – un organisme basé en Suisse – a annoncé sa décision d’introduire une nouvelle “code de catégorie de commerçant” le vendredi.

Jusqu’à vendredi, les ventes des magasins d’armes étaient étiquetées comme “marchandise générale.” Cette décision a été prise en réponse à une demande de la Amalgamated Bank, basée à New York.

La mesure est depuis longtemps réclamée par les partisans d’une réglementation plus stricte des armes à feu, qui affirment qu’elle aidera à suivre les achats d’armes suspects. Cette décision permet aux banques et aux processeurs de paiement d’attribuer un nouveau code aux paiements effectués aux détaillants d’armes à feu, mais ne montrera pas quels articles spécifiques ont été achetés. Le code ne couvrira pas non plus les achats d’armes à feu en dehors de détaillants d’armes spécifiques.

«Lorsque vous achetez un billet d’avion ou payez vos courses, votre compagnie de carte de crédit a un code spécial pour ces détaillants. C’est juste du bon sens que nous ayons les mêmes politiques en place pour les magasins d’armes et de munitions », a déclaré le maire de New York, Eric Adams, lui-même ancien policier.

Le nouveau système serait “une étape importante vers la fin du soutien du système financier au trafic d’armes, à la violence armée et au terrorisme domestique”, La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) et la représentante Madeleine Dean (D-PA) ont écrit dans une lettre signée par des dizaines d’autres législateurs américains.

La nouvelle a cependant provoqué l’ire des défenseurs des armes à feu.

“Il ne s’agit pas de suivi ou de prévention ou de toute motivation vertueuse – il s’agit de créer un registre national des propriétaires d’armes à feu”, a déclaré dimanche la National Rifle Association (NRA). Son porte-parole, Lars Dalseide, a également qualifié cette décision de “rien de plus qu’une capitulation devant les politiciens et les militants anti-armes déterminés à éroder les droits des Américains respectueux des lois, une transaction à la fois.”

En août, les lobbyistes anti-armes de GunsDownAmerica et Giffords ont appelé les sociétés de cartes de crédit à signaler les achats légaux d’armes à feu et de munitions comme suspects, exigeant un code de catégorie de marchand distinct pour les détaillants d’armes autonomes.