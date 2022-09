Le gardien de but Ivan Fedotov est en formation militaire dans le nord de la Russie

Le club russe de hockey sur glace CSKA Moscou a réfuté les informations selon lesquelles il négocie un contrat avec Ivan Fedotov, l’ancien gardien de but de l’équipe qui suit une formation militaire après avoir été accusé d’avoir tenté d’esquiver le service national.

Fedotov, 25 ans, a été arrêté à Saint-Pétersbourg début juillet alors qu’il prétendait avoir tenté d’éviter le service militaire obligatoire.

Le gardien de but devait passer dans la LNH nord-américaine après avoir signé un accord avec les Flyers de Philadelphie pour la saison prochaine après la fin de son contrat avec le CSKA, qu’il a aidé à remporter le titre de la Coupe Gagarine 2022.

Au lieu de cela, Fedotov se retrouve dans une installation militaire dans la région d’Archangelsk, à l’extrême nord de la Russie.

Les avocats du joueur – qui a remporté l’argent avec son pays aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 – ont nié tout acte répréhensible ou tentative d’éviter le service militaire et ont interjeté appel dans l’espoir d’obtenir sa libération.

Une audience préliminaire est censée avoir lieu le 20 septembre dans l’affaire Fedotov.

Des informations ces derniers jours ont affirmé que Fedotov pourrait négocier un autre accord avec le CSKA – une organisation ayant des liens traditionnels avec les forces armées – ou que le club pourrait ensuite l’échanger contre un rival de la KHL basée en Russie, d’une manière potentielle de sa situation difficile. .

Mais dans un communiqué vendredi, le club de Moscou a fermement rejeté ces affirmations.

“En raison de l’apparition d’un grand nombre de rapports non fiables, non vérifiés et faux, le CSKA souhaite à nouveau attirer l’attention des journalistes et des fans sur les informations selon lesquelles le club de hockey n’a pas et ne négocie pas de contrat avec le gardien de but Ivan Fedotov, qui sert dans les forces armées de la Fédération de Russie, ni sur l’échange de ses droits avec d’autres clubs de la KHL », lire un message sur le site du club.

“Nous demandons aux journalistes d’arrêter de spéculer et de diffuser une couverture incorrecte de la situation autour d’Ivan”, a ajouté la déclaration.

La question des joueurs de hockey russes et du service militaire a souvent défrayé la chronique ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, deux joueurs ont évité la prison après avoir admis avoir tenté de verser des pots-de-vin pour obtenir de faux documents d’identité militaires et esquiver le service.

Mikhail Vorobyov, 25 ans, du SKA Saint-Pétersbourg a été condamné à une amende de 2 millions de roubles (33 000 dollars), tandis que l’ancien joueur de Salavat Yulaev Anvar Suleimanov, 22 ans, a été condamné à une peine de cinq ans de prison avec sursis dans le cadre de l’enquête.

Un troisième joueur, Vladislav Lukin, devrait connaître l’issue de son affaire de corruption lors d’un procès qui doit s’ouvrir le 22 septembre.

On craignait également que Kirill Kaprizov, l’un des plus grands noms de la LNH en Russie, ne soit empêché de retourner dans l’équipe américaine du Wild du Minnesota après avoir été nommé dans des spéculations concernant de fausses cartes d’identité militaires.

Cependant, ces affirmations se sont avérées totalement infondées et l’ailier de 25 ans a depuis voyagé en toute sécurité pour rejoindre l’équipe.

