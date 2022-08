Les géants du Gujarat passent devant les Khiladis de Mumbai

Les Gujarat Giants ont enregistré un triplé de victoires lors de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho en battant Mumbai Khiladis pour la deuxième fois consécutive mercredi.

Les Giants du Gujarat dirigés par Ranjan Shetty ont remporté une victoire dominante de 18 points. Ils avaient auparavant battu Mumbai Khiladis par 25 points lors du premier match de championnat.

Menant de l’avant, Shetty a marqué six points pour son équipe dans l’attaque tandis que Vinayak Pokarde et Nilesh Patil ont ajouté respectivement huit et sept points.

Pour son brillant show en attaque, Ranjan a été élu meilleur attaquant du match. Il a reçu le prix d’un invité spécial du match, Avinash Sable, qui a remporté une médaille d’argent historique au 3000 m steeple hommes aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Durvesh Salunke de Mumbai Khiladis a impressionné dans l’attaque en remportant 11 points pour son équipe. Il a reçu le prix Ultimate Kho of the Match. Suyash Gargate du Gujarat a reçu le prix du meilleur défenseur du match.

Les Gujarat Giants ont commencé le match avec le jeu de puissance, activant leurs deux wazirs, Akshay Bhangare et Abhinandhan Patil. La décision a porté ses fruits car ils ont rejeté le premier groupe de Mumbai Khiladis, composé du skipper Vijay Hajare, Rohan Kore et Visag S, en seulement deux minutes et sept secondes.

Avec Ranjan et Pokarde renvoyant chacun deux défenseurs adverses, les Gujarat Giants ont terminé les sept premières minutes avec une avance de 25-0 en capturant 10 défenseurs au total.

Mumbai, d’autre part, a également commencé sa défense avec un jeu de puissance et n’a pris qu’une minute et 30 secondes pour éliminer le premier lot d’opposition avec Gajanan Shengal prenant les deux premiers guichets, Pokarde d’abord puis Mareppa avec un brillant plongeon à la perche. Salunke a écarté le dernier joueur du lot, Akshay Bhangare par un plongeon à la perche.

Salunke a récolté 11 points pour Mumbai Khiladis en éliminant quatre défenseurs, dont trois avec des plongeons époustouflants.

À la pause des manches, les scores étaient verrouillés 27-27, Gargate gagnant deux points bonus pour le Gujarat en défense en dépensant plus de 2 minutes et 30 secondes.

Les Giants du Gujarat ont commencé la deuxième manche avec plus d’agressivité en ajoutant un impressionnant 37 points à leur score. Nilesh Patil a pris trois guichets pour eux.

