Les géants du football russe dévoilent l’Anglais dans un rôle clé

Le Spartak Moscou a confirmé la nomination de Paul Ashworth

Le Spartak Moscou a nommé le Britannique expérimenté Paul Ashworth comme nouveau directeur sportif, comme l’ont confirmé lundi les géants de la Premier League russe.

La nouvelle a été révélée sur le site Web du club et sur les réseaux sociaux, le Spartak notant que Ashworth “une excellente connaissance de la langue russe a joué un rôle important” dans sa nomination ainsi que “une longue expérience professionnelle.”

“Nous souhaitons la bienvenue à Paul Ashworth et lui souhaitons beaucoup de succès dans son travail au profit du Spartak !” a ajouté le club.

Ashworth, 52 ans, connaît bien le football russe après avoir occupé le même poste au FC Rostov en 2005.

Lorsque le manager Gennady Stepushkin était sous traitement, il est intervenu en tant qu’entraîneur-chef par intérim et a commandé le club du sud de la Russie.

Официально: Пол Эшуорт – спортивный директор «Спартака» 🔴⚪ 52 -ES летний англччанин, который облает болшшш професионAS Bienvenue Paul ! 🇫🇷 pic.twitter.com/y7zRJrZapZ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) 26 septembre 2022

La carrière d’Ashworth a pris des affectations plus loin au Nigeria, où il a déclaré à The Athletic qu’il avait déjà été retenu en otage pour “quatre ou cinq heures” par 50 jeunes hommes au stade du Sunshine Stars FC et en Lettonie.

Son travail le plus accompli a eu lieu au Kazakhstan en tant que PDG et directeur sportif d’Astana.

Au cours d’un mandat réussi de 18 mois, Ashworth a supervisé l’arrivée du club en Ligue Europa, où il a remporté une victoire historique en phase de groupes contre Manchester United en 2019.

La nomination d’Ashworth au Spartak était attendue en Russie après que le PDG Evgeny Melezhikov a déclaré que le club aurait bientôt un nouveau directeur sportif étranger.

Il y a dix jours, Championat a déclaré avoir parlé à des sources proches de la situation qui leur ont dit qu’Ashworth s’envolerait pour Moscou et signerait un contrat avec l’un des plus grands clubs du pays.

Lire la suite Un Anglais en lice pour un rôle clé chez les géants russes du football – médias

Ashworth a été dévoilé dans la capitale russe un peu moins d’une semaine plus tard, et à un moment de changement général au Spartak.

Les Moscovites sont l’équipe nationale la plus titrée de tous les temps en Russie avec 22 titres de premier plan, mais se situent actuellement cinquième dans l’élite avec 19 points et sept points derrière les leaders et champions en titre du Zenit.

La société énergétique russe Lukoil a acquis le contrôle total du Spartak le mois dernier et a confirmé que le président de longue date Leonid Fedun démissionnerait alors qu’il tentait de “renforcer la position concurrentielle du Spartak et mener à de nouvelles victoires.”

Melezhikov a juré que “il y aura de grands changements à Spartak », et le même jour que la nomination d’Ashworth a été annoncée, le Spartak a en outre révélé que le club avait élu son nouveau conseil d’administration comprenant « top-managers » de Lukoil.

Le vice-président de Lukoil, Aleksandr Matytsyn, dirigera le conseil d’administration et sera rejoint par “experts dans les domaines financier, juridique et de la gouvernance d’entreprise » y compris Pavel Zhdanov, Ivan Maslyaev et Evgeny Khavkin, comme l’a confirmé Matytsyn à TASS.

Melezhikov conservera son rôle de directeur général du club, car Sergey Rodionov est président de la Spartak Academy et Oleg Malyshev et Yusuf Alekperov sont des administrateurs indépendants.

LIRE LA SUITE: Le géant pétrolier russe reprend un club de football

“Notre première priorité est de créer un mécanisme collégial plus transparent pour la prise de décision et l’allocation des fonds”, dit Matytsyn.

« Lors de sa mise en œuvre, nous nous appuierons sur le modèle de gestion de Lukoil, dont l’efficacité a été prouvée par les 30 ans d’histoire de l’entreprise.

“En comprenant toutes les spécificités, nous coopérons le plus étroitement possible avec la direction du club, analysons les informations, comment tout fonctionne, [and] quels sont les besoins prioritaires.

“Dans le même temps, nous résolvons des problèmes dans des domaines clés des activités du Spartak : les questions sportives, médicales, commerciales, d’infrastructure, de sécurité et de gouvernance d’entreprise”, Matytsyne a ajouté.

Suite à ces nominations, le nouveau conseil d’administration et le premier match de compétition d’Ashworth seront le voyage à l’extérieur de dimanche à Nizhny Novgorod en Premier League russe.