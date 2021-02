Les géants du ciment se tournent vers l’hydrogène vert, le captage du carbone pour réduire les émissions

Une filiale de la société multinationale de matériaux de construction HeidelbergCement travaille avec des chercheurs de l’Université de Swansea pour installer et exploiter une unité de démonstration d’hydrogène vert sur un site au Royaume-Uni.

La collaboration représente un autre exemple de la manière dont les entreprises impliquées dans des processus à forte intensité énergétique tentent de trouver des moyens de maintenir la productivité tout en réduisant simultanément les émissions.

Dans un communiqué la semaine dernière, l’Université de Swansea a déclaré que l’unité d’hydrogène vert – qui est logée dans un conteneur d’expédition converti – avait été installée à l’usine Regen GGBS de Hanson UK dans la ville de Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles.

Le terme GGBS fait référence au laitier de haut fourneau granulé broyé, qui peut être utilisé à la place du ciment lors de la production de béton.

L’effet de la production de ciment sur l’environnement est considérable. Selon un rapport de 2018 du groupe de réflexion britannique Chatham House, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année. Cela, selon l’institut politique, représentait environ 8% des émissions mondiales de CO2.

Bien qu’il puisse avoir une empreinte carbone inférieure à celle du ciment Portland, Regen GGBS reste un produit à forte intensité énergétique, nécessitant des quantités substantielles d’électricité et de gaz naturel.

Selon l’Université de Swansea, l’idée derrière le projet de Port Talbot est de « remplacer une partie du gaz naturel utilisé à l’usine par de l’hydrogène vert, qui est considéré comme une source d’énergie propre car il n’émet de l’eau que lorsqu’il est brûlé ».

L’unité du site de Hanson UK génère de l’hydrogène par électrolyse, qui divise l’eau en oxygène et hydrogène.

Si l’électricité dans le processus provient d’une source renouvelable – le projet au Pays de Galles utilise des installations éoliennes et solaires sur place – alors le produit final est appelé «hydrogène vert».

Le système a été mis en place dans le cadre de l’initiative de réduction des émissions de carbone industrielles, qui est dirigée par l’Institut de recherche sur la sécurité énergétique de l’Université de Swansea.

Dans un communiqué, Charlie Dunnill, maître de conférences basé à l’ESRI, a décrit la fabrication de ciment comme « l’une des industries les plus énergivores et les plus consommatrices de carbone et donc un endroit idéal pour commencer à avoir des impacts sur la réduction du carbone ».

La semaine dernière, la plus grande cimenterie du monde, LafargeHolcim, a également annoncé qu’elle participerait à une collaboration pour «explorer le développement» de solutions de captage et de stockage du carbone.

Dans un communiqué, l’entreprise a déclaré qu’elle « étudierait la faisabilité de la capture du carbone » à partir de deux installations, l’une en Europe et l’autre en Amérique du Nord, en utilisant la technologie de séquestration du carbone de Schlumberger New Energy.

Le United States Geological Survey décrit la séquestration du carbone comme «le processus de capture et de stockage du dioxyde de carbone atmosphérique». En décomposant un peu plus les choses, la capture du carbone peut avoir lieu naturellement – à travers les forêts, par exemple – ou via des systèmes artificiellement conçus par l’homme.

La production de ciment n’est qu’un processus industriel mûr pour une amélioration majeure en ce qui concerne les émissions et d’autres paramètres liés à la durabilité.

La fabrication d’aluminium en est une autre. BMW a récemment déclaré avoir commencé à s’approvisionner et à utiliser de l’aluminium produit à l’aide de l’énergie solaire, par exemple.

S’adressant vendredi dernier à « Street Signs Europe » de CNBC, le directeur financier du producteur d’aluminium Hydro a commenté le marché pour des offres plus durables.

« Nous constatons une demande pour nos produits spécifiques, Hydro REDUXA et Hydro CIRCAL, qui ont une faible teneur en CO2, ou qui sont recyclés … vraiment reprendre », a déclaré Pal Kildemo.

« Et nous sommes en mesure d’exiger une prime sur ceux-ci par rapport à d’autres produits plus« normaux ». »