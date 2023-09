Les géants donnent vie à des espoirs farfelus et surmontent leurs défauts lors d’une victoire sans issue contre les Gardiens

SAN FRANCISCO — Le stade à moitié vide des Giants a repris vie en 10e manche mercredi après-midi.

Le plus proche, Camilo Doval, avait éliminé les Guardians de Cleveland en début de manche et bloqué le coureur automatique. Les Giants avaient simplement besoin de marquer le leur depuis le deuxième but pour remporter leur deuxième match supplémentaire de la série et terminer un match à domicile 5-1 qui consisterait davantage à préserver les espoirs qu’à les créer. La mi-temps à domicile de la 10e a commencé avec suffisamment de promesses. JD Davis, dont le circuit de trois points a égalisé le match en huitième manche, a obtenu un but sur balles. Et Brandon Crawford a été annoncé comme le frappeur de pincement.

La foule s’est immédiatement levée. Ce n’était pas tout à fait l’ovation que Barry Bonds recevait lorsqu’il quittait le banc les jours où il n’était pas titulaire. Mais il est difficile d’imaginer qu’un autre joueur de la liste actuelle reçoive un soutien aussi instantané dans les tribunes. Crawford est le dernier maillon de l’ère du championnat. Il a déjà remporté un match d’élimination des jokers avec un grand chelem. Son Rolodex mental avec le jeu en jeu est bourré et adapté à partir de 12 saisons passées à feuilleter les cartes. Il atteint également 0,199 avec un 61 OPS+ (où 100 est la moyenne de la ligue) – la pire saison offensive de sa carrière, presque à égalité avec ses difficultés lorsqu’il était une recrue précipitée du A-ball en 2011. Mais il a joué le héros tant de fois. Il est plus facile d’imaginer réussir quand on l’a déjà fait. C’est vrai dans la boîte des frappeurs. C’est également vrai dans les loges.

Un coup sûr de Crawford ne compterait pas plus que si quelqu’un d’autre l’avait frappé. Mais cela signifierait plus.

Il y a à peine plus d’un mois, les Giants avaient le match en jeu contre les Rangers du Texas lorsque la place de Crawford s’est heurtée au gaucher Aroldis Chapman. Lorsque le manager Gabe Kapler a rappelé Crawford et a envoyé Mark Mathias, un joueur de champ intérieur avec 73 matchs de championnat, ce fut un moment miroir pour un front office et un personnel d’entraîneurs qui valorisent la modélisation prédictive plutôt que la main chaude ou le battement de cœur. Parfois, la décision empiriquement correcte ne semble tout simplement pas correcte.

Mercredi, à la 10e manche, lorsque Crawford a remplacé Paul DeJong contre le droitier des Guardians Xzavion Curry, la foule a clairement indiqué sa réaction : la décision semblait bonne.

Mais les organisations des ligues majeures ne changent pas de couleur à la mi-septembre. Et les Giants n’ont pas envoyé Crawford avec une chance de gagner le match. Cela est devenu clair lorsqu’il s’est affronté au premier lancer. Puis il s’est carré au deuxième lancer. Aucun des deux n’était dans la zone de frappe et Crawford a retiré la batte à deux reprises. Avec un compte de 3-0, le signe du carie était toujours allumé. Crawford l’a ignoré et a plutôt lancé une frappe. Il s’est à nouveau retrouvé au carré avec un compte de 3-1. Un autre lancer hors de la zone. Crawford a laissé tomber sa batte et a couru jusqu’au premier but. Le signe de la carie était allumé tout le temps.



Brandon Crawford a eu une apparition critique au marbre à la 10e manche, obtenant un but sur balles pour charger les buts de LaMonte Wade Jr. (Bob Kupbens / Icon Sportswire via Getty Images)

LaMonte Wade Jr. a suivi avec un ballon sacrificiel vers le champ gauche qui était juste assez profond – et le lancer du voltigeur Steven Kwan était juste assez haut – pour marquer Patrick Bailey et survivre à un défi de relecture qui a permis aux Giants de célébrer à deux reprises une victoire 6-5. Les Giants ont suivi un balayage de trois matchs contre les Rockies du Colorado en en prenant deux sur trois aux Guardians. Ils devaient absolument remporter des victoires contre deux adversaires de moindre importance sur ce terrain. Ils ont coché la case. Les défauts et tout, ils se sont traînés un peu plus loin en septembre et ont veillé à ce que la prochaine série – quatre matchs contre les Rocheuses à Coors Field – continue d’avoir de l’importance.

Même lorsque les Giants gagnent cinq sur six, leurs imperfections sont loin d’être cachées. La conversation d’avant-match avec Kapler mercredi matin portait sur la défense et sur le fait que les Giants sont devenus la première équipe des ligues majeures à commettre sa 100e erreur de la saison une nuit plus tôt. Puis, lors de la première manche mercredi, le joueur de troisième but Casey Schmitt a sauté un lancer pour une erreur de deux retraits alors que deux points ont été marqués. Combiné avec le circuit de deux points que la recrue Kyle Harrison a servi à José Ramírez, les Giants étaient menés 4-0 avant de remporter leur première présence au bâton.

Il n’est pas toujours facile d’évaluer la capacité défensive d’une équipe. D’une part, les Giants sont en tête des ligues majeures en matière d’erreurs. Ils ont commis plus d’erreurs que la moyenne de la ligue à chaque position défensive, à l’exception du troisième but. Ils se classent également comme la septième meilleure équipe des ligues majeures avec 15 retraits au-dessus de la moyenne, ce qui les classe au-dessus de la moyenne à chaque position sur le terrain. Bailey, qui a été une merveille défensive derrière le marbre, se classe au deuxième rang des meilleurs joueurs des ligues majeures avec 16 points défensifs sauvés, selon Statcast. Leur jeu sur le terrain n’a pas été une force, d’autant plus que les recrues Luis Matos et Wade Meckler ont connu une introduction difficile dans la cour des grands et que Mike Yastrzemski, un défenseur adjacent à Gold Glove, a raté du temps. Mais comme Kapler l’a attesté mercredi matin, les voltigeurs ont réalisé beaucoup plus de jeux pour l’équipe des lanceurs qu’il y a un an, lorsque l’unité était la pire des ligues majeures en termes de retraits au-dessus de la moyenne.

« Je ne pense pas que nous jouions encore le style de défense dont les équipes de championnat ont besoin », a reconnu Kapler. « Nous devons continuer à avancer vers ce niveau de défense. Ce n’est pas faute de travail acharné et de sueur. Nos défenseurs travaillent aussi dur que quiconque et nos entraîneurs travaillent aussi dur que quiconque avec nos défenseurs. Nous devons continuer à avancer dans cette direction.

LA SEMAINE DE WADE 🙌 pic.twitter.com/pYI3xMxDss – SFGiants (@SFGiants) 13 septembre 2023

Le travail n’a pas toujours été aussi joli à regarder. Les Giants ont perdu mardi soir en partie parce que Wade a frappé un ballon au sol pour sa 10e erreur de la saison, la deuxième plus importante parmi les joueurs de premier but des ligues majeures. Il y a également eu deux doubles jeux potentiels qui n’ont pas été transformés, les deux fois parce que le joueur de deuxième but Thairo Estrada jouait le frappeur gaucher Josh Naylor pour tirer et était trop loin lorsque Naylor a plutôt frappé une paire de balles au sol à Crawford à l’arrêt-court. Un autre ballon à double jeu a donné lieu à un retrait lorsque Crawford et Estrada sont allés aligner un joueur au sol au milieu. Mais ces jeux étaient plus un malheur qu’une erreur. Si les équipes étaient encore autorisées à jouer des quarts de travail sur le terrain, peut-être que les deux joueurs au sol de Naylor se seraient précipités sur le côté gauche pour obtenir des coups sûrs.

Mais voici la froide et dure réalité lorsque vous en êtes aux 20 derniers matchs et que vous ne pouvez pas vous permettre d’en perdre aucun : peu importe que les Giants aient été une bonne équipe défensive ou sujette aux erreurs. Peu importe que l’adversaire marque des points à cause d’erreurs ou à cause d’un malheur sur le terrain. Les Giants doivent simplement les surpasser. Ils n’ont pas pu le faire mardi. Ils manquaient de temps pour le faire mercredi avant que Joc Pederson ne soit touché par un lancer, Bailey n’a fait qu’un simple et Davis a effectué un lancer dans le champ gauche profond.

Pederson, debout au troisième but, s’est tourné vers les gradins et a levé les deux bras en l’air bien avant que la balle ne glisse par-dessus la clôture.

Si cela fait longtemps que les Giants n’ont pas réussi un circuit de trois points, c’est parce que le précédent a eu lieu le 18 juillet.

« C’était un tirage au sort si cela devait sortir ou non », a déclaré Davis. « Mais une fois que Kwan a commencé à reculer, à reculer et a finalement heurté le mur, je me suis dit : ‘wow, c’est un tout autre jeu de balle en ce moment.' »

Un tirage au sort commence à décrire les chances des Giants en séries éliminatoires après qu’ils se soient améliorés à 75-71 et aient remporté un match contre les Diamondbacks de l’Arizona pour la troisième et dernière place de wild card de la NL. Les Giants sont à un demi-match des Diamondbacks et des Cincinnati Reds, mais même avec les deux équipes dans la colonne des défaites, très importante. Les Marlins de Miami sont également là avec 71 défaites.

Voici la bonne nouvelle : tous les autres espoirs de wild card ont également des défauts. L’équipe qui en ressortira n’aura sans doute pas le moindre défaut. Ce sera l’équipe qui fera le plus pour les surmonter.

Si cette équipe est celle des Giants, alors ils n’entreront probablement pas parce qu’ils ont eu la main chaude ou se sont appuyés sur l’expérience. Cela pourrait signifier plus de voir Crawford gagner un match avec une poussée vers l’écart. Mais cela compte de la même manière s’il aide à le gagner avec l’intention de se sacrifier et une marche qui charge les bases.

Même lorsque Crawford n’a pas réussi à se débarrasser de la carie, il a quand même sacrifié une chance d’être le héros. Peut-être que son manager a estimé qu’il était important de le souligner lors de sa séance d’après-match avec les journalistes.

« Ce n’était pas une marche chanceuse », a déclaré Kapler. « C’était une approche très confiante et prête à l’emploi – il ne s’agissait pas simplement de faire de la carie pour le plaisir de la carie. C’était une bataille aussi significative que la nôtre.

(Photo du haut de LaMonte Wade Jr. célébrant sa mouche sacrificielle : Sergio Estrada / USA Today)