Les géants disent qu’il est peu probable qu’ils fassent une autre course à Carlos Correa

Carlos Correa n’est pas le plus grand Géant qui ne l’ait jamais été. Cette distinction pourrait appartenir à jamais au Hall of Famer et icône américaine Jackie Robinson, qui a pris sa retraite plutôt que d’accepter un échange des Dodgers de Brooklyn avec leurs rivaux inter-arrondissements pour le gaucher Dick Littlefield en 1956.

Mais la saga de l’agence libre Correa restera longtemps dans les mémoires. Cela sera mentionné chaque fois que Correa jouera un match en tant que visiteur à San Francisco – pas seulement pour la première fois mais pour le reste de sa carrière. Il sera mentionné chaque fois qu’un agent libre majeur accepte un contrat record. Il sera mentionné chaque fois que les mots armés “en attente physique” seront joints à un scoop concernant une signature. Si Correa a la chance d’être élu un jour au Temple de la renommée, vous pouvez parier qu’un sage dans une tribune de presse quelque part sera prêt avec cette suggestion : sa plaque devrait le représenter portant un chapeau de Giants.

Il n’y a rien de plus inoubliable que ce que les Giants ont vécu. Ils étaient dans les 18 heures suivant la présentation de Correa comme le visage de leur franchise et l’annonce d’un contrat de 350 millions de dollars sur 13 ans qui aurait plus que doublé le record de franchise précédent. Ils s’attendaient à ce que son examen physique soit de routine. Ils étaient aussi surpris que tout le monde quand ce n’était pas le cas. Ils ont renoncé à exécuter leur offre le 19 décembre, “reporté” la conférence de presse prévue le lendemain et mis le feu à l’intersaison de la Major League Baseball.

Pendant les 10 jours suivants, les Giants n’ont offert aucune explication ou commentaire public autre que deux phrases laconiques sur le papier à en-tête du club qui corroboraient ce que l’agent Scott Boras avait dit aux journalistes : Il y avait une divergence d’opinion sur les résultats de l’examen physique de Carlos. Nous souhaitons le meilleur à Carlos.

Les Giants ont finalement rompu leur silence vendredi. Le président du club, Farhan Zaidi, a tenu une téléconférence avec des journalistes de beat, et bien que plusieurs aspects de la saga des agences libres de Correa restent trop personnels pour être discutés, Zaidi a divulgué quelques détails et a cherché à dissiper quelques idées fausses tout en essayant de recadrer une intersaison qui sera à jamais. se souvient du joueur que les Giants n’ont pas signé plutôt que de ceux qu’ils ont signés.

Le détail le plus important que Zaidi a révélé était le suivant: les Giants ne s’attendent pas à revenir dans l’appel d’offres pour Correa, qui reste un agent libre après que son accord avec les Mets de New York ait été accroché par les mêmes problèmes médicaux qui ont fait hésiter les Giants.

Zaidi a déclaré que lui et l’agent Scott Boras avaient eu des conversations depuis qu’il avait été rapporté que les Mets cherchaient à restructurer le pacte provisoire de 12 ans et 315 millions de dollars de Correa, “Mais notre compréhension, comme cela a été rapporté, est qu’ils se concentrent sur un accord ailleurs . Je pense donc que les chances d’un accord avec nous à ce stade sont assez improbables en fonction de leur position.

C’est ainsi que cela se terminera : avec Correa comme le deuxième plus grand géant qui ne l’a jamais été.

Bien que Zaidi n’ait pas pu discuter de la nature de leurs préoccupations médicales concernant Correa, il a été largement rapporté que le problème était centré sur une blessure à la cheville droite qu’il a subie en tant que ligueur mineur en 2014 et qui a nécessité une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du péroné et des ligaments déchirés. Ainsi, alors que Zaidi devait esquiver les détails, il a rejeté avec force l’idée que les Giants utilisaient une ancienne blessure pour justifier le retrait du contrat de 350 millions de dollars.

Zaidi a déclaré que tous les agents libres que le club poursuit ont déjà dépassé le stade où leur personnel médical et de formation examine les dossiers médicaux électroniques.

“Nous ne parviendrions jamais à un accord avec un joueur pour ensuite soulever des préoccupations concernant quelque chose dans le dossier médical électronique”, a déclaré Zaidi. « À ce stade, nous avons largement franchi cet obstacle. Tout ce qui surviendrait serait basé sur de nouvelles informations issues du processus. Cela ressemble à une clarification qui ne devrait pas nécessairement être faite, mais d’après ce que j’ai lu, j’ai pensé qu’il était important de le souligner.

En d’autres termes, leurs inquiétudes découlaient de quelque chose qui s’est produit lors de l’examen physique, qui s’est tenu le 19 décembre.

Zaidi a également visé l’idée qu’ils se sont retirés de leur accord au dernier moment possible, affirmant qu’il était en contact avec Boras immédiatement après l’atterrissage de son vol à San Francisco à 17 heures le 19 décembre.

“Et ces conversations se sont poursuivies à partir de ce moment-là”, a déclaré Zaidi. “Donc, toute suggestion selon laquelle il s’agissait d’une chose de la 11e heure n’est tout simplement pas exacte.”

Ces reportages sur Correa habillé et prêt à impressionner lors de sa conférence de presse du 20 décembre ? Copie convaincante. Pas précis.

Zaidi a déclaré qu’il maintenait sa communication avec Boras, citant le fait qu’ils avaient par la suite conclu un contrat de 36 millions de dollars sur deux ans pour le voltigeur Michael Conforto comme preuve qu’ils continuaient d’entretenir une relation professionnelle et respectueuse.

“Il serait important pour nous, avec n’importe quel joueur et avec n’importe quelle agence, de leur montrer le respect de communiquer immédiatement toute préoccupation et de ne pas attendre la dernière seconde possible”, a déclaré Zaidi.

Le dernier point que Zaidi a cherché à clarifier: il n’y avait pas une paire de pieds froids au sein de l’organisation des Giants à propos de la signature de Correa.

“Je pense qu’il est vraiment important pour nous en tant qu’organisation que nos fans l’entendent de moi et, espérons-le, le croient : notre organisation était totalement unifiée à chaque étape du processus, dans la poursuite initiale, dans la négociation, puis, malheureusement ce qui s’est passé par la suite », a déclaré Zaidi. «Il y avait un alignement complet de la propriété du groupe de baseball au côté commercial. Donc, toute suggestion contraire, selon laquelle certaines factions étaient plus concernées que d’autres, est tout simplement fausse.

Zaidi a déclaré qu’il pensait que Correa et Boras étaient également impatients de voir le contrat jusqu’à la ligne d’arrivée.

«Certaines des insinuations selon lesquelles il préférait peut-être être ailleurs, je pense, pendant que nous étions engagés avec eux… Je n’ai jamais eu aucune indication ou suggestion que (Correa) était autre chose qu’à 100% dans l’idée de rejoindre notre organisation et nous en sommes reconnaissants », a déclaré Zaidi. “C’était un effort de bonne foi des deux côtés. Évidemment, c’est décevant mais nous tournons la page et nous sommes ravis des joueurs que nous avons et les joueurs continueront à s’ajouter. Cela doit être notre objectif maintenant alors que le calendrier se tourne vers 2023. »

C’est là que Zaidi pourrait avoir une vente plus difficile, même si dépenser 182,15 millions de dollars pour Conforto et Mitch Haniger et Sean Manaea et Ross Stripling et Taylor Rogers et le retour de Joc Pederson pourraient autrement représenter une intersaison productive qui répond à plusieurs besoins pressants.

ALLER PLUS LOIN L’intersaison des Giants arrive en pleine vue et… tout n’est pas si mal, peut-être ?

Alors que Zaidi a parlé avec enthousiasme de ce que les Giants ont accompli cet hiver, il a cherché à clarifier une autre perception préjudiciable au sein de l’industrie : une perception qu’il aurait pu contribuer à créer en novembre lors des réunions de GM lorsqu’il a parlé franchement du fait que San Francisco était une destination polarisante pour agents libres.

«À bien des égards, cette intersaison est une approbation du fait qu’il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour les Giants, qui veulent être en Californie, qui veulent être dans la Bay Area, qui veulent jouer pour (Gabe Kapler) et vouloir faire partie de l’organisation des Giants », a déclaré Zaidi. « Et il y a plus de gars à venir. Nous en sommes au point de cette intersaison où… espérons-le et collectivement, l’attention se porte davantage sur les joueurs qui sont ici et qui vont revêtir l’uniforme des Giants en 2023. Nous avons de grands espoirs et ils ont de grands espoirs pour ce que cette équipe peut accomplir.”

L’un des joueurs actuels qui sera immédiatement sous l’objectif est l’arrêt-court Brandon Crawford, qui n’a pas caché sa déception d’avoir été informé par Zaidi et Kapler qu’il devrait abandonner la seule position de ligue majeure qu’il a jouée pour accueillir Correa. Zaidi a reconnu qu’il pourrait y avoir des “sentiments gênants ou négatifs” à surmonter entre Crawford et l’organisation, mais il a été rassuré de savoir que les deux parties ont finalement le même objectif.

ALLER PLUS LOIN Brandon Crawford réagit à la signature de Carlos Correa et accepte un changement de poste

“Cela n’a pas fonctionné et il est notre arrêt-court maintenant et nous voulons et nous nous attendons à être une équipe éliminatoire”, a déclaré Zaidi. « Nous savons qu’il est motivé pour faire une belle saison. Je pense donc qu’une partie consiste simplement à comprendre la réalité que si nous poursuivons les arrêts-courts, si nous signons un arrêt-court, il y aura juste un élément inhérent de sentiment de manque de respect là-bas, quelle que soit la façon dont nous l’avons géré. Je comprends cela, Kap comprend cela, nous comprenons tous cela parce qu’il a été un grand joueur et qu’il a été très important pour cette franchise. Je suppose qu’il est heureux d’être de retour à son endroit naturel. Et s’il y a encore des sentiments gênants ou négatifs des deux dernières semaines, j’espère que nous tournerons la page lorsque nous arriverons à l’entraînement de printemps. Nous voulons tous la même chose, c’est-à-dire le succès de cette équipe.

Au moment où les joueurs se présenteront à l’entraînement de printemps, Correa aura un casier dans le club-house de quelqu’un d’autre et les Giants commenceront à constituer leur liste d’équipe pour la journée d’ouverture. Il y aura bien d’autres histoires à raconter. Haniger est un ancien archevêque Mitty qui vit près de Santa Cruz et est ravi de jouer près de chez lui. Conforto, dont le contrat devrait être annoncé dans les prochains jours (oui, il a passé son examen physique – les blocages sont mineurs et administratifs), cherchera à se rétablir comme l’un des meilleurs frappeurs de la Ligue nationale après avoir raté toute la saison dernière pendant la rééducation d’une opération à l’épaule. Lorsque les Giants ont présenté Taylor Rogers lors d’une téléconférence avec des journalistes vendredi, son jumeau identique, Tyler, a interrompu l’appel Zoom et s’est fait passer pour un journaliste nommé “Brennan Huff” (le personnage de Will Ferrell dans “Step Brothers”) tout en posant une question : ” Ouais, euh, est-il prudent de dire que les Giants ont le plus bel enclos des releveurs de la National League West?

Finalement, la discussion sur les Giants 2023 portera sur les joueurs qu’ils ont acquis et non sur ceux qu’ils n’ont pas ou n’ont pas pu.

Mais cela prendra un certain temps.

“C’est toujours un peu choquant lorsque vous ouvrez votre application Twitter juste pour voir ce qui se passe dans le monde et que votre nom est tendance”, a déclaré Zaidi. « Ce n’est généralement pas une bonne chose. Mais je comprends que cela vient avec le territoire. Nous avons des fans qui se soucient vraiment de cette équipe et qui sont vraiment investis dans cette équipe. Et en fin de compte, notre travail consiste simplement à mettre une équipe convaincante et amusante à surveiller sur le terrain et je pense vraiment que c’est ce vers quoi nous travaillons.

“Quand la cloche sonnera, nous nous attendons à être une équipe vraiment compétitive et amusante à regarder. J’espère donc vraiment que nos fans resteront avec nous alors que nous travaillons sur ce qui s’est passé cette intersaison et que nous continuerons à travailler pendant les deux prochains mois. Nous espérons qu’ils seront là une fois que la cloche sonnera parce que nous pensons que ce sera une équipe amusante en 2023. »

(Photo: Jay Biggerstaff / États-Unis aujourd’hui)