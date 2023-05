Les géants des mers du Jurassique étaient deux fois plus gros qu’un épaulard, selon une étude

La découverte fortuite de grands spécimens fossiles dans un tiroir de musée a conduit les chercheurs à conclure qu’il y avait un gigantesque reptile marin appelé pliosaure nageant dans les mers il y a 152 millions d’années, selon une étude récente.

Les découvertes de la période du Jurassique supérieur, bien que fragmentaires, suggèrent que le pliosaure était environ deux fois plus gros qu’un épaulard – et rapprochent l’auteur principal de l’étude, David Martill, de la rédemption. Cela est dû à ce que de nombreux chercheurs considéraient comme des affirmations inexactes qu’il avait faites sur la taille d’un autre pliosaure dans la série documentaire télévisée de 1999 de la BBC « Walking With Dinosaurs ».

L’un des épisodes « montrait un Liopleurodon de 25 mètres de long », qui « a suscité des débats houleux… car on pensait qu’il avait été largement surestimé et plus susceptible d’avoir atteint une taille adulte d’un peu plus de six mètres de long », selon un communiqué de presse sur l’étude en cours, publié le 10 mai dans la revue Actes de l’Association des géologues.

Martill, qui était consultant pour l’épisode et est actuellement professeur à l’École de l’environnement, de la géographie et des géosciences de l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, a déclaré qu’il s’était trompé de taille.

« J’ai basé mes calculs sur des éléments fragmentaires qui suggéraient qu’un Liopleurodon pouvait atteindre une longueur de 25 mètres, mais les preuves étaient rares et cela a provoqué beaucoup de controverse à l’époque », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Maintenant, nous avons des preuves beaucoup plus fiables après la découverte fortuite de quatre énormes (vertèbres). »



« DES ANIMAUX TRÈS EFFRAYANTS »

Martill a récemment trouvé une de ces vertèbres dans un tiroir de fossiles au Abingdon County Hall Museum en Angleterre, et a appris par la suite que le conservateur en avait trois autres en réserve. Les vertèbres étaient grandes, avec une largeur maximale de 269 millimètres (10,5 pouces), une hauteur maximale de 222 millimètres (8,7 pouces) et une longueur maximale de 103 millimètres (4 pouces).

En raison de la taille des vertèbres et des comparaisons avec d’autres fossiles d’autres espèces des périodes du Jurassique moyen et du Crétacé inférieur, les chercheurs ont conclu qu’ils étaient étroitement liés aux pliosaures ou à une espèce similaire mais non décrite, selon l’étude.

Les analyses topographiques ont montré que le reptile aurait pu atteindre entre 9,8 et 14,4 mètres (environ entre 32 et 47 pieds) de long, ont écrit les auteurs.

« Bien que pas encore à la hauteur des affirmations faites pour Liopleurodon dans la série télévisée emblématique de la BBC » Walking with Dinosaurs « », a ajouté Martill, « cela ne me surprendrait pas si un jour nous trouvions des preuves claires que cette espèce monstrueuse était même plus gros. »

Adam S. Smith, conservateur des sciences naturelles au Nottingham Natural History Museum, Wollaton Hall, était d’accord.

« Il n’est pas exclu que les pliosaures aient dépassé 15 mètres de long », a déclaré Smith par e-mail. Cependant, il a averti qu’une augmentation de la longueur correspond à une « augmentation exponentielle du volume… plaçant une limite biologique sur la taille supérieure que les pliosaures pourraient atteindre ». Smith n’a pas participé à l’étude.

Les pliosaures étaient « un groupe de grands reptiles marins carnivores caractérisés par des têtes massives, des cous courts et des corps profilés en forme de larme », selon Britannica. Quatre grandes nageoires aidaient à propulser les anciennes créatures à travers les mers. Les pliosaures étaient similaires aux plésiosaures, leurs parents dans l’ordre Plesiosauria, mais avaient de plus grandes têtes allongées et des cous plus courts.

« Nous savons que ces pliosaures étaient des animaux très redoutables nageant dans les mers qui couvraient l’Oxfordshire il y a 145 à 152 millions d’années », a déclaré Martill. « Ils avaient un crâne massif avec d’énormes dents saillantes comme des poignards – aussi gros, sinon plus gros qu’un T. rex, et certainement plus puissants.

« Ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire marine et se nourrissaient probablement d’ichtyosaures, de plésiosaures à long cou et peut-être même de plus petits crocodiles marins, simplement en les mordant en deux et en en retirant des morceaux », a-t-il ajouté. « Nous savons qu’ils massacraient de plus petits reptiles marins parce que vous pouvez voir des marques de morsures dans les os d’ichtyosaures dans des exemples exposés dans The Etches Collection dans le Dorset. »



LIMITES DE LA TAILLE DE DEVISES

Valentin Fischer, professeur au département de géologie de l’Université de Liège qui ne faisait pas partie de l’étude, a qualifié les résultats de « fragiles » car la longueur des vertèbres cervicales – le type analysé par les auteurs – des pliosaures peut varier.

Un autre expert, cependant, pensait que les estimations n’étaient pas nécessairement une mauvaise chose.

« La mise à l’échelle dépend toujours d’une meilleure estimation en utilisant les spécimens que nous connaissons », a déclaré Andrew Cuff, un paléontologue basé au Royaume-Uni qui n’a pas participé à l’étude, par e-mail. « L’auteur de cette étude actuelle semble avoir fait du bon travail en comparant les spécimens et en essayant de mettre à l’échelle les individus fossiles les plus complets afin que les vertèbres nouvellement décrites correspondent. Que les 14,4 m soient réalistes ou peut-être trop grands, il faudra des spécimens plus complets pour confirmer avec certitude, mais je ne serais pas surpris si un pliosaure aussi grand nageait dans les mers du Jurassique.

Les vertèbres ont été initialement découvertes lors de fouilles à Warren Farm dans la vallée de la Tamise près d’Abingdon dans l’Oxfordshire, et proviennent de la formation de Kimmeridge Clay, selon l’étude.

« Ce genre de découverte nous rappelle qu’il y avait des animaux incroyables dans le passé », a déclaré par e-mail Michael Benton, professeur de paléontologie des vertébrés à l’Université de Bristol au Royaume-Uni. Benton n’a pas participé à l’étude. « Voici un reptile marin aussi gros qu’un cachalot, et il n’y a rien de tel aujourd’hui. »