Les géants des médias se battent pour les droits TV américains de la Coupe du monde féminine 2027

L’édition de cet été de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA est la dernière dans le cadre de l’accord actuel sur les droits de télévision aux États-Unis. FOX Sports a récupéré les droits du tournoi 2015, diffusant à la fois celui-ci et 2019. Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles le tournoi 2027 se déroulera en Amérique du Nord. Ce tournoi ne sera pas groupé avec la Coupe du monde masculine. Cela représente donc une opportunité lucrative pour les radiodiffuseurs américains.

Dans cet esprit, FOX devra sans aucun doute faire face à une concurrence sérieuse pour les droits 2027 de la Coupe du monde féminine. Pourtant, il reste en pole position pour conserver cette compétition.

FOX Sports a diffusé les éditions 2015 et 2019 de la compétition. Heureusement pour FOX, l’USWNT a remporté les deux. De notre point de vue, cependant, FOX a fait un travail formidable en présentant le tournoi 2015 au Canada. Cette norme de couverture a glissé pour la Coupe du monde féminine 2019.

Le diffuseur a sa juste part de critiques dans le paysage du football américain. Il continue de débourser des millions en frais de droits pour les sports. Cependant, il y a un sentiment croissant que FOX fait face à une route difficile dans le paysage international du football. Ses accords actuels expirent avec la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

On peut fortement affirmer que FOX a fait mieux avec la couverture de la Coupe du monde féminine que celle de l’édition masculine. Néanmoins, de nombreux fans aux États-Unis veulent voir FOX perdre les droits. Malgré ces plaintes, FOX a récemment élargi son portefeuille de droits de compétition internationale de football. ESPN, titulaire de longue date, a perdu les compétitions internationales de l’UEFA.

Qui pourrait enlever la concurrence à FOX ? Les options semblent nombreuses. En réalité, FOX reste un favori. Mais regardons chacune des nouvelles destinations potentielles pour la Coupe du monde féminine.

Les prétendants aux droits de la Coupe du monde féminine 2027

ESPN

Une hypothèse existe parmi de nombreux fans de football selon laquelle ESPN serait le favori pour récupérer les droits de la Coupe du monde féminine 2027. Le diffuseur a télévisé les tournois de la FIFA de 1991 à 2014. Par conséquent, il peut revenir dans la mêlée pour les compétitions masculines et féminines. Ce n’est tout simplement pas le cas pour le moment. La société mère d’ESPN, Disney, connaît des difficultés financières. ESPN a récemment perdu les droits de plusieurs propriétés sportives. Notamment, cela inclut la conférence Big Ten. En outre, ESPN ne ferait apparemment pas d’offre pour les droits Pac-12. Andrew Marchand du New York Post a écrit sur l’importance de cela.

« ESPN a transmis le Big Ten, Sunday Ticket, Premier League, Champions League et MLS, donc l’idée qu’il sera complètement sorti sur le Pac-12 n’est pas du tout surprenante », dit Marchand. « Les choses peuvent toujours changer, et peut-être que le Pac-12 peut trouver un moyen créatif d’impliquer ESPN, mais pour le moment, cela semble très peu probable. »

Dans le football, ESPN a dépensé beaucoup pour obtenir les droits de LaLiga pour la période de 2021 à 2029. Tout le reste, cependant, a été un combat. De plus, je ne serais pas du tout surpris si la Bundesliga choisissait de passer d’ESPN. Cet accord de droits expire en juin 2025.

Compte tenu de ce paysage actuel, il semble peu probable qu’ESPN ait les ressources nécessaires à la fois pour acquérir les droits et pour diffuser correctement la compétition.

NBC Sports

NBC Sports a excellé dans ses diffusions de la Premier League. Cependant, il a senti le maintien des droits sur la meilleure ligue de football féminin d’Angleterre, la Super League féminine. Par conséquent, NBC a montré peu d’intérêt pour la diffusion d’autres compétitions de football.

Cependant, le 7v7 « The Soccer Tournament » de cette semaine a été diffusé exclusivement en anglais sur les plateformes NBC. Au moins, cela montre l’engagement de NBC à combler les trous d’été avec la programmation.

En supposant que le service de streaming Peacock de NBCUniversal continue de croître, la Coupe du monde féminine pourrait fournir une belle plate-forme pour mélanger le streaming et la diffusion à l’été 2027. De plus, NBCUniversal veut définitivement conserver ses droits en espagnol. Telemundo et Universo de NBCUniversal diffuseront sa troisième Coupe du monde féminine consécutive en espagnol cet été.

Créer les synergies évidentes entre la couverture en anglais et en espagnol aux États-Unis serait une carte très attrayante pour NBC Sports à jouer dans les négociations avec la FIFA.

CBS Sports

La division CBS Sports de Paramount Global recherche agressivement des propriétés de football sur le marché américain. À vrai dire, il renonce à d’autres propriétés sportives dans le processus. CBS Sports a ses piliers. Par exemple, il diffuse la NFL, le NCAA Basketball et le PGA Tour. Plus récemment, il a acquis une partie des droits de football des Big Ten. Sinon, c’est all-in sur le football chez CBS Sports.

Dans l’espace féminin, CBS est le leader établi du marché. Actuellement, il montre la NWSL, la WSL, certaines compétitions féminines de l’UEFA et un assortiment d’autres matchs féminins d’Europe. La Coupe du monde féminine serait une extension logique de la domination récente de CBS sur les propriétés de football féminin.

CBS dispose de quatre plates-formes qu’il peut utiliser pour afficher les matchs. La chaîne CBS OTA diffuse principalement certains matchs de l’UEFA Champions League et occasionnellement le match de la NWSL. Deuxièmement, CBS Sports Network montre un pot-pourri de football. Ensuite, la nouvelle chaîne CBS Sports Golazo diffuse gratuitement des matchs en direct dans diverses compétitions. Enfin, Paramount+ est le service de streaming bien connu.

Le mot dans l’industrie est que Paramount + est très dépendant d’émissions telles que 1883 et Yellowstone pour générer des abonnements. Le contenu sportif au-delà du football est effectivement limité aux compétitions également diffusées sur les chaînes linéaires de CBS. CBS n’a pas d’inventaire des matchs ou des tournois des ligues sportives américaines ou des conférences universitaires à décharger sur sa plate-forme de streaming que les concurrents ont. Cette propriété pourrait être particulièrement lucrative.

Ayant fait un grand pas dans le football au cours des quatre dernières années, CBS semble sur le point de faire encore plus de pas. il présente probablement la plus grande compétition de FOX pour conserver les droits en anglais.

WarnerDiscovery

Le service de streaming Max de WarnerDiscovery et les chaînes câblées TNT et TBS diffusent déjà l’USWNT. Par conséquent, ce serait un point d’atterrissage décent pour la compétition. Cependant, cela semble peu probable pour le moment. La Warner-Discovery a produit une feuille de route de couverture claire qui plairait à la FIFA. De plus, WarnerDiscovery aurait-il le désir de lancer une offre lucrative pour un concours ponctuel ? Peut-être, mais il semble qu’ils ne soient probablement pas un concurrent sérieux en ce moment.

Pomme

Le grand pari d’Apple sur la MLS montre un engagement à long terme envers le football. En outre, la technologie est prête à dépenser de l’argent pour faire sauter les diffuseurs traditionnels hors de l’eau en termes de frais de droits. En fin de compte, le lancement d’une offre pourrait dépendre du succès du Season Pass MLS. Peut-il inciter les abonnés à Apple TV+ et s’avérer lucratif en stimulant davantage les ventes de matériel Apple ?

De plus, Apple pourrait vouloir soumissionner pour les droits sur plus que le marché américain. Cela pourrait s’avérer soit lucratif, soit un obstacle pour la FIFA, selon le montant d’argent qu’elle peut générer auprès d’enchérisseurs potentiels du monde entier, en particulier en Europe occidentale.

Amazone

Amazon Prime doit être considéré comme l’un des principaux concurrents pour tout événement spécial sur les droits sportifs basés aux États-Unis à l’avenir. Il a la bande passante et l’argent pour y arriver. L’expérience du diffuseur en Premier League, où il gère des journées d’événements spéciaux avec des lancements simultanés sur le marché britannique, a été accueillie avec des critiques élogieuses, tout comme sa couverture des sports américains sur le marché américain.

Mon hypothèse est qu’Amazon voudrait à la fois les droits en anglais et en espagnol pour la Coupe du monde féminine 2027. Il prendrait presque certainement l’un ou l’autre si c’est tout ce qu’il pouvait acquérir.

DAZN

Je n’arrête pas de mentionner DAZN comme un candidat potentiel aux droits. Si quoi que ce soit, cela semble pour la postérité. Mais, DAZN est toujours un acteur sur certains grands marchés internationaux. De plus, il diffuse la Ligue des champions féminine de l’UEFA dans le monde entier. Il y a de fortes chances qu’ils ne soient pas un acteur sérieux dans les enchères.

En conclusion, je pense que FOX a une chance décente de conserver les droits, avec CBS et potentiellement Apple et Amazon la plus grande concurrence telle qu’elle apparaît pour le moment. Les choses, cependant, changent en un rien de temps dans les industries des médias et du streaming, alors surveillez cet espace dans les mois à venir. Beaucoup de choses peuvent et vont probablement changer.

PHOTO : IMAGO / PA Images