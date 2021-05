Les géants de l’Internet menacés d’amendes énormes pour violations de la sécurité des enfants en ligne

Les géants de l’Internet seront soumis à un «devoir de diligence» pour protéger les enfants en ligne, avec une amende massive pouvant aller jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires mondial, en vertu de propositions dans le discours de la reine.

Un projet de loi sur la sécurité en ligne, qui sera publié sous forme de projet au cours de l’année à venir, obligera les entreprises à lutter contre les contenus illégaux sur leurs services et à protéger les enfants contre les contenus et activités préjudiciables en ligne.

Watchdog Ofcom sera désigné le régulateur de sécurité en ligne indépendant avec une série de pouvoirs d’exécution «robustes», y compris des amendes allant jusqu’à 18 millions de livres ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel, selon la plus élevée des deux, ainsi que des «mesures de perturbation des activités».

Les ministres ont déclaré que cette décision ferait du Royaume-Uni «l’endroit le plus sûr au monde pour être en ligne… tout en protégeant la liberté d’expression» et garantirait «l’absence d’espace sûr pour les contenus et activités criminels en ligne».

Selon les termes du projet de loi, les principales plates-formes Internet telles que Facebook, Google, Instagram et TikTok devront indiquer clairement dans leurs conditions générales le contenu légal inacceptable sur leur plate-forme et les appliquer de manière cohérente et transparente. Les plates-formes devront disposer de mécanismes de signalement et de recours «efficaces et accessibles» pour signaler les problèmes de contenu préjudiciable et contester les violations des droits.

Mais le chef de l’exécutif du NSPCC, Sir Peter Wanless, a déclaré: «Le gouvernement a la possibilité de présenter un projet de loi sur la sécurité en ligne transformateur s’il choisit de le faire fonctionner pour les enfants et les familles, et pas seulement ce qui est acceptable pour les entreprises de technologie.

«L’ambition d’atteindre la sécurité dès la conception est la bonne. Mais cette loi historique risque de ne pas être à la hauteur si Oliver Dowden ne s’attaque pas aux complexités de l’abus en ligne et ne parvient pas à tirer les leçons d’autres secteurs réglementés.

«Une réglementation réussie nécessite les pouvoirs et les outils nécessaires pour concrétiser la rhétorique. À moins que le gouvernement ne tienne fermement sa promesse de placer la sécurité des enfants au premier plan du projet de loi, les enfants continueront d’être exposés à des préjudices et des abus sexuels dans leur vie quotidienne qui auraient pu être évités.

Des sources gouvernementales ont déclaré que les internautes passaient désormais en moyenne plus de quatre heures par jour en ligne, mais les trois quarts des adultes se sont dits préoccupés par les contenus qu’ils pourraient rencontrer.

La proportion de parents estiment que les avantages d’être en ligne l’emportent sur les risques pour leurs enfants est passée de 65 à 55% depuis 2015.

Sur une période d’un mois en 2020, Internet Watch Foundation et ses partenaires ont bloqué au moins 8,8 millions de tentatives d’internautes britanniques pour accéder à des vidéos et des images d’enfants victimes d’abus sexuels.

Pendant le verrouillage, les recherches menées par YouGov montrent que 47% des enfants et des adolescents ont vu du contenu qu’ils préféreraient éviter, les laissant mal à l’aise (29%), effrayés (23%) et confus (19%).

Une personne sur sept (13%) était exposée quotidiennement à des contenus préjudiciables.

Plus de 69 millions d’images et de vidéos liées à l’exploitation et aux abus sexuels sur des enfants ont été renvoyées par des entreprises technologiques américaines au National Center for Missing and Exploited Children en 2019, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à l’année précédente.