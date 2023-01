Les géants de l’énergie vont battre des records de bénéfices annuels

Le président américain Joe Biden a précédemment pointé du doigt Exxon Mobil pour avoir gagné “plus d’argent que Dieu” l’année dernière. Brandon Bell | Getty Images

Certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde sont sur le point de déclarer des bénéfices annuels records, engrangeant des revenus extraordinaires après une année de volatilité des prix des combustibles fossiles au milieu de l’assaut de la Russie en Ukraine. Les majors pétrolières Exxon Mobil , Chevron BP, Shell et TotalEnergies devraient déclarer un bénéfice combiné de 190 milliards de dollars pour 2022 lorsque leurs résultats trimestriels définitifs seront publiés dans les prochains jours, selon les estimations des analystes rassemblées par Refinitiv. Débordant de liquidités, les géants de l’énergie devraient utiliser leurs bénéfices exceptionnels pour récompenser les actionnaires avec des dividendes plus élevés et des rachats d’actions. Le président américain Joe Biden a précédemment accusé les compagnies pétrolières de récolter un “aubaine de la guerre“, tout en refusant simultanément d’aider à faire baisser les prix de l’essence à la pompe pour les consommateurs américains. En juin de l’année dernière, Biden a distingué Exxon Mobil pour avoir gagné” plus d’argent que Dieu “. La porte-parole d’Exxon Mobil, Erin McGrath, a déclaré à CNBC que la hausse des prix de l’énergie était “en grande partie due à un déséquilibre entre l’offre et la demande” et que ce sont les investissements de l’entreprise au cours des cinq dernières années qui sont à l’origine des résultats trimestriels. McGrath a déclaré qu’Exxon considère son succès “comme une équation” et “, une équation dans laquelle nous pouvons produire l’énergie et les produits dont la société a besoin – et – être un leader dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos propres opérations et aussi celles d’autres entreprises”. Les porte-parole de BP et Shell n’ont pas souhaité commenter avant les résultats annuels, tandis que Chevron et TotalEnergies n’ont pas répondu lorsqu’ils ont été contactés par CNBC. Au cours des derniers trimestres, les dirigeants de Big Oil ont déclaré que la perturbation importante des marchés mondiaux de l’énergie due à la guerre en Ukraine a réaffirmé l’importance d’aider à résoudre « le trilemme énergétique ». Ceci, selon un déclaration aux investisseurs du PDG de BP, Bernard Looney, à la fin de l’année dernière, fait référence à “une énergie sûre, abordable et à faible émission de carbone”. “Ils profitent de l’augmentation actuelle des prix du pétrole et du gaz, et ils parient dessus. Et ce que vous voyez, c’est en fait une augmentation des investissements dans le pétrole et le gaz”, a déclaré à CNBC Agathe Bounfour, responsable de la campagne pétrolière à l’ONG Transport & Environnement. par téléphone. “Je pense qu’étant donné que les prix du pétrole et du gaz vont probablement rester élevés, il est important pour nous de réfléchir au fait que ces bénéfices vont rester élevés en même temps que de nombreux ménages sont aux prises avec les prix de l’énergie”, a déclaré Bounfour. “Il n’y a pas grand intérêt [in] augmenter les revenus et subventionner l’industrie en même temps », a-t-elle ajouté.

“L’année où l’empire a riposté”

Les profits des grandes pétrolières sont perçus au sein de l’industrie comme une sorte de justification. Les géants de l’énergie ont subi une immense pression de la part des actionnaires et des militants pour investir dans l’énergie propre alors que la demande de pétrole craquait au plus fort des blocages de 2020. Cependant, la poussée vers une réforme verte a perdu de son élan l’année dernière. L’industrie pétrolière et gazière a cherché à souligner l’importance de la sécurité énergétique au milieu des appels à une transition rapide vers les énergies renouvelables, soulignant généralement que la demande de combustibles fossiles reste élevée. “J’ai appelé 2022 l’année où l’empire a riposté”, a déclaré Mark van Baal, fondateur de l’actionnaire activiste néerlandais Follow This, à CNBC par téléphone. “Ce que nous avons vu se produire en 2022, c’est que les majors pétrolières ont utilisé les prix élevés du pétrole et la crise énergétique pour convaincre les investisseurs que la crise énergétique devrait éclipser la crise climatique – et cela a causé un revers”, a déclaré van Baal.

Le logo de Shell sur un silo de stockage de pétrole, au-delà des wagons-citernes ferroviaires à la raffinerie Pernis de la société à Rotterdam, aux Pays-Bas, le dimanche 23 octobre 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Après avoir finalement échoué avec plusieurs résolutions sur le climat en 2022, van Baal a déclaré qu’il ressortait clairement des discussions avec les majors pétrolières qu’elles étaient à nouveau déterminées à repousser la pression des militants et des actionnaires et à poursuivre leurs principales activités pétrolières et gazières. “L’attitude de l’industrie pétrolière est” nous avons un très beau modèle commercial et nous allons le défendre bec et ongles “”, a déclaré van Baal. “La raison pour laquelle c’est si beau, c’est parce qu’il y a tellement d’externalités qui ne font pas partie de leurs coûts – et, bien sûr, la plus importante est le coût du changement climatique.” Van Baal a ajouté: “Mon espoir n’est pas avec les conseils d’administration de ces majors pétrolières, mon espoir est que les investisseurs se rendront compte que nous n’avons pas le temps pour un autre cycle de discussion, une autre année d’engagement et une autre année de bénéfice du doute.”

“Nuirait à la fois aux personnes et à la planète”

Les bénéfices records des plus grandes majors pétrolières et gazières occidentales ont également renouvelé les appels à des impôts plus élevés, en particulier à un moment où la flambée des prix de l’essence et du carburant a stimulé l’inflation dans le monde entier. Alice Harrison, responsable de la campagne sur les combustibles fossiles du groupe de défense Global Witness, a déclaré : “Nous devons tous dénoncer les profiteurs comme celui-ci”. Elle a décrit les revenus historiques des géants de l’énergie comme “honteux” étant donné qu'”une grande partie de cet argent est gagnée au détriment des millions de personnes qui ont été poussées dans la pauvreté à cause de la flambée du prix du gaz”.