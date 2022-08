Les géants de l’énergie “s’apprêtent à réaliser jusqu’à 170 milliards de livres sterling de bénéfices excédentaires”

Les grands producteurs de gaz et les producteurs d’électricité britanniques seraient en passe de réaliser des bénéfices excédentaires pouvant atteindre 170 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années.

Les bénéfices du secteur de l’énergie font l’objet d’un examen minutieux au milieu de l’aggravation de la crise du coût de la vie, l’une des principales prévisions avertissant que l’inflation pourrait grimper à 22 % l’année prochaine.

Les candidats à la direction des conservateurs, Liz Truss et Rishi Sunak, subissent une pression croissante pour geler la hausse du plafond des prix de l’énergie ou accepter une énorme expansion du soutien financier pour atténuer la douleur des factures qui montent en flèche.

L’analyse des fuites du Trésor montre l’ampleur considérable des bénéfices excédentaires potentiels des producteurs de gaz et des producteurs d’électricité dans les deux années à venir, selon Nouvelles Bloomberg.

Il montrerait qu’environ 40% des bénéfices excédentaires iront aux grands producteurs d’électricité, bien que les fournisseurs de gaz et d’électricité soient confrontés à des coûts de gros en flèche à mesure que l’approvisionnement en provenance de Russie se grippe.

Mais le Trésor a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les chiffres. Un porte-parole du gouvernement : « Nous ne reconnaissons pas cette analyse. Le gouvernement a clairement indiqué qu’il souhaitait voir le secteur pétrolier et gazier réinvestir ses bénéfices pour soutenir l’économie, les emplois et la sécurité énergétique du Royaume-Uni.

Ils ont ajouté: “Nous nous attendons également à ce que notre nouvelle taxe sur les bénéfices énergétiques lève 5 milliards de livres sterling supplémentaires au cours de sa première année pour aider à payer notre programme de soutien de 37 milliards de livres sterling aux ménages.”

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont appelé à une augmentation de la taxe exceptionnelle sur les bénéfices des secteurs du gaz et du pétrole pour aider à payer le gel du plafond des prix de l’énergie cet hiver.

Cela survient alors que le dernier sondage montre que 82% du public britannique soutient l’idée de geler le plafond des prix de l’énergie à 1 971 £ par an.

L’enquête Deltapoll a également révélé qu’une personne sur quatre ne pourra “certainement” pas se permettre la hausse imminente à plus de 3 500 £, tandis que 40% ont déclaré qu’ils ne seraient “probablement” pas en mesure de payer les coûts supplémentaires.

Les propriétaires de petites entreprises ont averti qu’ils faisaient face à une augmentation de 400% de leurs factures d’énergie, les chefs de pub avertissant que beaucoup seront contraints de fermer cet hiver.

Le Trésor a élaboré des plans pour un rabais sur les tarifs des entreprises pour aider les petites entreprises avec des factures d’énergie en hausse – un programme similaire au programme d’allègement des tarifs des entreprises de Covid, selon le journal i.

Boris Johnson a déclaré mercredi que la Grande-Bretagne n’était “absolument pas” brisée à la fin de son mandat de Premier ministre – affirmant que le pays “avait tout pour plaire”.

“Regardez l’endroit dans lequel les gens veulent investir”, a-t-il déclaré aux diffuseurs. « Quel est le pays qui attire le plus d’investissements en capital-risque aujourd’hui que la Chine ? C’est le Royaume-Uni… Pourquoi les gens veulent-ils venir ici ? Parce que c’est l’endroit où il faut être.

Johnson a affirmé que son successeur – qu’il s’agisse de Truss ou de Sunak – annoncera une nouvelle “ce qu’il va faire est de fournir un ensemble supplémentaire de soutien pour aider les gens à faire face au coût de l’énergie”.

Truss ne s’est pas encore engagée à effectuer d’autres paiements directs pour atténuer la douleur de l’augmentation des factures, mais elle envisagerait de renforcer le soutien aux plus vulnérables par le biais du système de prestations.

Truss et Sunak feront un dernier effort pour gagner les membres du parti conservateur lors de la dernière campagne électorale à la Wembley Arena mercredi soir, avant la clôture du vote à 17 heures vendredi.

Sunak a averti qu’il y avait un risque que les marchés perdent confiance dans l’économie britannique – car il a dit qu’il avait du mal à voir comment ses plans rivaux “s’additionnent”.

Dans une interview avec le Financial TimesSunak a déclaré qu’il serait « complaisant et irresponsable » pour un Premier ministre et chancelier « de ne pas penser aux risques pour les finances publiques ».