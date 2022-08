Les géants de l’énergie en plein essor sont confrontés à une taxe sur les bénéfices exceptionnels plus sévère alors que les factures devraient atteindre 4 400 £

Les géants de l’énergie en plein essor sont confrontés à une taxe sur les bénéfices exceptionnels plus sévère d’ici quelques semaines, les factures devant désormais atteindre 4 400 £ d’ici le printemps prochain.

Le Trésor cherche à augmenter considérablement un prélèvement de 25% sur ses bénéfices record annoncés en mai.

Nadhim Zahawi tiendra des pourparlers de crise avec les patrons du gaz et de l’électricité Crédit : Reuters

Les patrons du gaz et de l’électricité seront convoqués pour des entretiens de crise avec le chancelier Nadhim Zahawi et le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng jeudi matin.

Ils veulent que les gros chats soumettent une ventilation de leurs bénéfices et paiements attendus ainsi que leurs plans d’investissement pour les trois prochaines années.

Une source du Trésor : « Si vous regardez en arrière ce que ces entreprises étaient censées faire et ce qu’elles ont réellement apporté, c’était au-delà de leurs attentes les plus folles. Nous examinons des options pour aller plus loin et plus rapidement sur ces bénéfices.

Une source de haut niveau a ajouté que la nouvelle taxe sur les bénéfices exceptionnels «pleine graisse» comblerait les lacunes de la taxe sur les bénéfices énergétiques proposée, qui devrait rapporter 5 milliards de livres sterling.

Ils disent qu’il y a “trop ​​de marge de manœuvre et c’est trop ouvert”.

Le plan pourrait même être dévoilé avant la nomination d’un nouveau Premier ministre – M. Kwarteng étant pressenti pour être le chancelier de Liz Truss si elle est victorieuse.

Hier soir, Boris Johnson a déclaré lors d’une réception à Downing Street que son remplaçant devrait faire plus pour aider les familles en difficulté.

“Qui qu’il soit, je suis absolument certain qu’ils voudront faire d’autres annonces”, a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent alors que les factures d’énergie devraient maintenant être de 650 £ plus chères qu’on ne le pensait auparavant, ce qui porterait les factures à 4 267 £ par an en janvier.

Et en avril de l’année prochaine, ils seront plus de 4 400 £, selon l’analyse de Cornwall Insights.