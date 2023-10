Du travail aux loisirs, les plus grandes entreprises technologiques génèrent des revenus récurrents dans chaque aspect de la routine quotidienne des consommateurs grâce à leurs offres d’abonnement.

Prenez, par exemple, Microsoftqui a évoqué lors de son appel aux résultats la semaine dernière la croissance de ses deux abonnements les plus axés sur le travail : sa suite logicielle Office et son LinkedIn Offres Premium – et son abonnement le plus axé sur le divertissement – Passe de jeu Xbox.

Plus précisément, le géant de la technologie a noté une croissance de 18 % d’une année sur l’autre des abonnements Microsoft 365 et une augmentation de 55 % d’une année sur l’autre des inscriptions aux abonnements LinkedIn Premium.

De plus, la « croissance du nombre d’abonnés meilleure que prévu » du Xbox Game Pass, selon Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a contribué à une augmentation de 13 % d’une année sur l’autre du contenu et des services Xbox, ce qui a entraîné une augmentation globale de 309 millions de dollars. revenus de jeux pour l’entreprise.

Googlela compagnie de Alphabet, de son côté, constate également des résultats positifs de ses offres d’abonnement, notamment autour du streaming vidéo. La société a partagé la semaine dernière son propre appel aux résultats du troisième trimestre, qui augmente de Youtube les revenus d’abonnement ont mené l’augmentation de 21 % d’une année sur l’autre des “autres revenus de Google”, selon le directeur commercial de l’entreprise. Philipp Schindler.

Méta se tourne également vers les modèles d’abonnement. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société, le directeur financier Suzanne Li a noté les premiers résultats de l’entreprise avec son Méta vérifié programme, proposant aux créateurs sur Facebook et Instagram fonctionnalités supplémentaires pour un tarif mensuel fixe.

“[It’s] assez tôt ici, mais nous avons déployé Meta Verified pour les créateurs sur la plupart des marchés du monde », a déclaré Li. « Nous continuons de recevoir des retours positifs de la part des créateurs, car nous les avons aidés à établir plus facilement leur présence sur Facebook et Instagram. Nous avons également récemment commencé à tester Meta Verified pour les entreprises sur Facebook et Instagram dans certains pays, et nous prévoyons d’étendre cette fonctionnalité aux entreprises sur Facebook et Instagram. WhatsApp à l’avenir.”

De plus, la société a annoncé lundi 30 octobre qu’elle introduisait des abonnements mensuels payants sans publicité dans l’Union européenne, l’Espace économique européen et en Suisse, alors que les réglementations sur la confidentialité des données sur le continent deviennent plus restrictives.

En ce qui concerne le shopping, le géant du commerce électronique Amazone augmente non seulement son nombre d’abonnés, mais également l’engagement de chacun de ces abonnés. La société a partagé dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre une augmentation de 14 % d’une année sur l’autre des revenus liés aux abonnements. De plus, directeur financier Brian Olsavsky a noté que l’amélioration des délais de livraison a entraîné « une fréquence d’achat accrue par nos membres Prime ».

Ces changements surviennent alors que la vie des consommateurs devient de plus en plus numérique, contribuant ainsi à ce changement. Etude PYMNTS Intelligence «Comment le monde fonctionne avec le numérique : l’engagement numérique quotidien atteint de nouveaux sommets» s’inspire d’une enquête menée auprès de plus de 17 500 personnes interrogées sur 11 marchés qui représentent 50 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. L’étude a révélé une augmentation d’une année sur l’autre de la transformation numérique dans 8 domaines sur 10 de la vie quotidienne des consommateurs. Ces domaines incluent le travail, le shopping et le plaisir.

De plus, tous ces domaines sont connectés. Par exemple, l’étude a noté qu’une augmentation de 10 % de l’engagement numérique dans le shopping est associée à une augmentation de 5 % de l’engagement numérique dans le divertissement et à une augmentation similaire dans le travail.