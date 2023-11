Les géants de la technologie se mobilisent pour un poste à l’aube de l’ère de l’IA

Qu’ils vendent des smartphones, des publicités ou des puces informatiques, les poids lourds de la Silicon Valley ont tout à prouver aux investisseurs qui cherchent à savoir qui est le mieux placé dans la course à la domination du marché de l’intelligence artificielle générative.

“Si vous êtes une entreprise et que vous n’avez pas de message sur l’IA, vous ne resterez pas en affaires très longtemps”, déclare Jack Gold, analyste indépendant du secteur.

“Tout le monde se concentre sur l’IA en ce moment. Et tout le monde essaie de surpasser et de surpasser tout le monde. Et il y a de la place pour un grand nombre de joueurs.”

Au cours des deux dernières semaines, les plus grandes entreprises technologiques ont publié leurs résultats d’entreprise pour le trimestre juillet-septembre.

La plupart d’entre eux ont dépassé les attentes des analystes, mais à Wall Street, tous les regards étaient tournés vers les projets d’IA générative, popularisés par le chatbot ChatGPT, l’interface d’OpenAI lancée il y a un an et qui a ébloui le monde.

La société mère de Google, leader mondial de la publicité en ligne, a vu son bénéfice bondir de 42 % au troisième trimestre, à près de 20 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations du marché.

Les actions d’Alphabet ont toutefois chuté de plus de 10 % sur deux séances, car Google Cloud, bien qu’en expansion, a été perçu comme décevant.

Pour Max Willens, analyste chez Insider Intelligence, si la crédibilité de la division auprès des startups de l’IA pourrait “porter ses fruits à long terme, elle n’aide pas suffisamment Google Cloud pour satisfaire les investisseurs”.

Le cloud est l’endroit où seront déployés la plupart des systèmes d’IA génératifs, capables de fournir un contenu aussi complexe qu’un poème ou un essai scientifique en quelques secondes seulement.

L’IA générative, considérée par de nombreux observateurs comme un changement sismique similaire à l’avènement de l’ère Internet, est basée sur des systèmes d’IA appelés grands modèles linguistiques.

Ces modèles compilent des montagnes de données qui constituent les éléments constitutifs de la « création » de contenu.

Microsoft – un investisseur majeur dans OpenAI – ainsi que Google et Meta ont formé leurs propres modèles.

Les entreprises spécialisées dans les services cloud, notamment Azure de Microsoft, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud, commencent à monétiser l’IA, même si les coûts restent élevés pour l’instant, explique Yory Wurmser, un autre analyste d’Insider Intelligence.

“L’enthousiasme porte sur ce qui est possible et sur la rapidité avec laquelle cela évolue”, a déclaré Wurmser à l’AFP.

Le coût principal provient des microprocesseurs nécessaires au traitement des données.

Le fabricant de puces Nvidia a décroché le jackpot en pariant il y a des années sur le développement d’unités de traitement graphique (GPU), aujourd’hui un pilier crucial dans le développement rapide de l’IA générative.

Mais pour Gold, il faut comprendre « comment l’IA va finalement être utilisée ».

Selon lui, « probablement 80 à 90 % de toutes les charges de travail seront des charges de travail d’inférence », ce qui correspond au fonctionnement habituel des modèles d’IA une fois qu’ils ont été créés.

Le géant américain des puces Intel s’efforce de rattraper ses concurrents, en particulier Nvidia, en ce qui concerne les puces puissantes nécessaires pour répondre aux demandes de traitement de l’IA.

“L’utilisation d’inférence de ces modèles est ce que nous pensons vraiment spectaculaire pour l’avenir”, a déclaré Pat Gelsinger, directeur général d’Intel.

“Une grande partie de cette technologie fonctionnera directement sur les Xeons”, a-t-il déclaré, faisant référence aux processeurs de l’entreprise.

Amazon, qui prévoit d’investir jusqu’à 4 milliards de dollars dans Anthropic, concurrent d’OpenAI, insiste sur l’importance de Bedrock, son service de création d’applications d’IA générative.

“Il est encore compliqué de déterminer quels modèles vous souhaitez utiliser… et d’essayer de vous assurer d’obtenir les bons résultats” tout en maîtrisant les coûts, a déclaré Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon.

“Bedrock simplifie tellement les décisions liées à ces variables que les gens sont très enthousiasmés par Bedrock”, a-t-il déclaré.

Même Apple, qui répugne à laisser les tendances dicter son agenda, n’a pas pu échapper aux questions sur ses projets en matière d’IA.

“En termes d’IA générative, nous avons évidemment du travail en cours”, a déclaré le patron d’Apple, Tim Cook. “Je ne vais pas entrer dans les détails… mais vous pouvez être sûr que nous investissons pas mal.”

Les observateurs attendent beaucoup d’Apple concernant son assistant numérique Siri, qui n’a pas beaucoup évolué ces dernières années. Amazon a récemment annoncé qu’il ajouterait progressivement des capacités d’IA à son équivalent Siri, Alexa.

Pour Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies, personne n’est à la traîne, pour l’instant.

“Personne n’est en retard sur un marché qui vient tout juste de démarrer et qui nécessitera des investissements et des engagements”, a déclaré Milanesi à l’AFP.

“Cela commence d’abord du point de vue de l’entreprise avant de commencer du point de vue du consommateur.”

