Les géants de la technologie ne sont pas obligés de supprimer les contenus préjudiciables

Mais surtout, les entreprises devront toujours protéger les enfants et supprimer les contenus illégaux ou interdits dans leurs conditions d’utilisation.

Les propositions précédentes auraient chargé les géants de la technologie d’empêcher les gens de voir du contenu légal mais préjudiciable, comme l’automutilation, le suicide et les messages abusifs en ligne.

Le gouvernement a déclaré que l’amendement aiderait à préserver la liberté d’expression et donnerait aux gens un plus grand contrôle sur ce qu’ils voient en ligne.

LONDRES – Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, TikTok et Twitter ne seront plus obligées de supprimer le contenu “légal mais préjudiciable” dans le cadre des révisions de la législation proposée par le Royaume-Uni pour la sécurité en ligne.

La secrétaire britannique à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré que les nouveaux plans garantiraient qu’aucune “entreprise technologique ou futur gouvernement ne pourrait utiliser les lois comme licence pour censurer les opinions légitimes”.

“L’annonce d’aujourd’hui recentre le projet de loi sur la sécurité en ligne sur ses objectifs initiaux : le besoin urgent de protéger les enfants et de lutter contre les activités criminelles en ligne tout en préservant la liberté d’expression, en veillant à ce que les entreprises technologiques soient responsables envers leurs utilisateurs et en permettant aux adultes de faire des choix plus éclairés sur les plates-formes qu’ils utiliser”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Le parti travailliste d’opposition a déclaré que l’amendement était un “affaiblissement majeur” du projet de loi, avec le potentiel d’alimenter la désinformation et les théories du complot.