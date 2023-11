Les géants de la technologie mutualisent leurs efforts pour lutter contre les abus sexuels sur enfants en ligne

Les grandes entreprises technologiques, dont Meta et Google, propriétaire de Facebook, ont annoncé mardi qu’elles s’associeraient dans un nouveau programme visant à lutter contre les abus ou l’exploitation sexuels d’enfants en ligne.

Les enfants victimes d’abus en ligne sont un sujet brûlant pour les régulateurs et les entreprises technologiques sont impatientes de montrer qu’elles prennent des mesures adéquates pour protéger les enfants et les adolescents.

Dans le nouveau programme, appelé Lantern, les grandes entreprises technologiques partageront des signaux d’activité qui violent leurs politiques en matière d’exploitation des enfants afin que les plateformes puissent agir plus rapidement pour détecter, supprimer et signaler les contenus problématiques.

Les signaux peuvent être des adresses électroniques, certains hashtags ou des mots clés utilisés pour inciter les jeunes à être maltraités ou pour acheter et vendre du matériel impliquant la maltraitance et l’exploitation des enfants.

“Jusqu’à présent, il n’existait aucune procédure cohérente permettant aux entreprises de collaborer contre les acteurs prédateurs échappant à la détection dans tous les services”, a déclaré Sean Litton, directeur exécutif de la Tech Coalition, qui rassemble les entreprises technologiques sur la question.

Publicité – Faites défiler pour continuer



“Lantern comble cette lacune et met en lumière les tentatives multiplateformes d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants en ligne, contribuant ainsi à rendre Internet plus sûr pour les enfants”, a ajouté Litton.

Les autres plates-formes de la Tech Coalition incluent Snap, Discord et Mega, une plate-forme néo-zélandaise axée sur la confidentialité.

Tech Coalition a déclaré qu’un projet pilote du programme avait vu Meta supprimer plus de 10 000 profils Facebook, pages et comptes Instagram après le partage des données par Mega.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Meta a signalé les comptes impliqués au Centre national américain pour les enfants disparus et exploités et a partagé ses conclusions avec d’autres plateformes pour leurs propres enquêtes.

« Les prédateurs ne limitent pas leurs tentatives de nuire aux enfants à des plateformes individuelles », a déclaré Antigone Davis, responsable mondiale de la sécurité chez Meta.

“L’industrie technologique doit travailler ensemble pour arrêter les prédateurs et protéger les enfants sur les nombreuses applications et sites Web qu’ils utilisent”, a-t-elle ajouté.

Publicité – Faites défiler pour continuer



L’annonce de Lantern est intervenue le jour même où un ancien ingénieur principal de Meta a déclaré lors d’une audience au Sénat à Washington que les hauts dirigeants, dont Mark Zuckerberg, avaient ignoré ses avertissements selon lesquels les adolescents n’étaient pas en sécurité sur les plateformes de l’entreprise.

Arturo Bejar a déclaré aux législateurs que dans une enquête interne menée auprès des 13-15 ans sur Instagram, 13 pour cent des personnes interrogées avaient reçu des avances sexuelles non désirées sur Instagram au cours des sept derniers jours.

“Meta connaît le préjudice que subissent les enfants sur sa plateforme et les dirigeants savent que leurs mesures ne parviennent pas à y remédier”, a déclaré Bejar.

arp/dw