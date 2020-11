Les géants de la technologie en ligne devraient payer les fournisseurs de nouvelles pour utiliser leur contenu, selon leurs pairs

Les géants de la technologie en ligne devraient payer les fournisseurs de nouvelles pour utiliser leur contenu sous un code “ obligatoire ”, ont demandé des pairs dans un nouveau rapport historique.

Il brosse un tableau inquiétant d’un «déséquilibre fondamental des pouvoirs» entre les éditeurs de nouvelles et les plateformes.

Cela intervient alors que le gouvernement a annoncé des plans pour un nouveau régime de concurrence conçu pour freiner la domination de plates-formes telles que Google et Facebook.

Le rapport du Comité des communications des Lords d’aujourd’hui recommande qu’un «code de négociation obligatoire des nouvelles» – basé sur un modèle australien – soit introduit dans le projet de loi sur les dommages en ligne du gouvernement.

Cela obligerait les plates-formes à payer les éditeurs pour le droit d’utiliser le contenu.

Les propositions australiennes permettent aux éditeurs de nouvelles de «négocier collectivement» avec les géants de l’internet.

Dans ce système, si les deux parties ne parviennent pas à un accord, un «arbitre indépendant» choisit l’offre finale la plus équitable.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que si un nouveau code n’était pas obligatoire, Google et Facebook pourraient refuser de participer.

Le rapport a également souligné des préoccupations concernant la manière dont ces plates-formes en ligne dominantes utilisent leurs algorithmes, les éditeurs étant préoccupés par le manque d’avertissement qui leur est donné concernant les changements.

La manière dont les algorithmes de Google ont décidé des classements de recherche suscite également des inquiétudes, car certaines publications sont prioritaires par rapport à d’autres.

Le rapport du Lord a déclaré: «Il existe un déséquilibre fondamental de pouvoir entre les éditeurs de nouvelles et les plateformes.

En raison de leur position dominante sur le marché, Facebook et Google peuvent stipuler les conditions dans lesquelles ils utilisent le contenu des éditeurs.

“ Cela inclut si et combien ils paient pour les nouvelles apparaissant sur leur plate-forme, quelles sources d’information leurs algorithmes classent le plus haut et combien d’avis ils donnent aux éditeurs des modifications apportées à ces algorithmes. ”

Il a ajouté: «Les algorithmes sont le produit des jugements de valeur humains de leurs concepteurs, mais il y a un manque de transparence à leur sujet et les biais possibles des concepteurs. Nous examinerons cette question plus en détail dans notre prochaine enquête, sur la liberté d’expression en ligne ».

Le rapport poursuivait: «Le gouvernement devrait utiliser le projet de loi sur les préjudices en ligne pour légiférer en faveur d’un code de négociation obligatoire dans le domaine des informations, inspiré de la proposition de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs.

«Une fois mise en place, l’unité des marchés numériques devrait en assumer la responsabilité et tenir compte des préoccupations des éditeurs quant à la manière dont les plateformes utilisent leur contenu.

“Le gouvernement et les régulateurs devraient travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux sur cette question.”

Le rapport a demandé au gouvernement de prendre des mesures contre le marché des publicités en ligne «dysfonctionnel» qui paralyse les agences de presse.

Lord Gilbert of Panteg, président du comité des communications et du numérique, a déclaré: “ La publicité en ligne est cruciale pour le succès des éditeurs de nouvelles, mais il existe un déséquilibre fondamental de pouvoir entre eux et des plates-formes telles que Facebook et Google dont la domination écrasante du marché signifie qu’ils dictent les conditions dans lesquelles ils utilisent le contenu des éditeurs, y compris si et combien ils paient pour celui-ci ».

Les dernières nouvelles? Le rapport Future Of UK Journalism recommande également davantage de pouvoirs à l’Ofcom pour réglementer le contenu des actualités en ligne des radiodiffuseurs de service public qui n’est actuellement pas couvert par ses attributions, ainsi que pour s’assurer qu’ils surveillent l’exactitude et l’impartialité des publications publiques de leurs journalistes sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, il a déclaré que le site Web et l’application de BBC News devraient inclure une section d’agrégation contenant des liens vers des articles sur les sites Web d’organismes de presse plus petits et locaux.

Le chien de garde britannique est sur le point de limiter le pouvoir de Google, Facebook et d’autres géants de la technologie pour les empêcher d’abuser de leurs positions dominantes

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: “ Je suis sans vergogne pro-tech, et les services des plateformes numériques transforment positivement l’économie – apportant d’énormes avantages aux entreprises, aux consommateurs et à la société ”

La Grande-Bretagne prend Google, Facebook et d’autres géants de la technologie avec le premier chien de garde au monde pour les empêcher d’abuser de leurs positions dominantes.

L’unité des marchés numériques se verra confier des pouvoirs musclés pour protéger les petites entreprises et garantir aux consommateurs un meilleur contrôle sur leurs profils en ligne.

Bien que son mandat précis n’ait pas encore été défini, il pourrait être en mesure d’imposer de lourdes amendes pour empêcher les clients ou les entreprises d’être traités injustement, et obliger les grandes entreprises en ligne à donner à leurs plus petits concurrents l’accès à leurs vastes quantités de données.

Il peut également avoir le pouvoir de suspendre, de bloquer ou même d’annuler les décisions prises par les entreprises technologiques.

L’unité, qui commencera ses travaux en avril, devrait devenir pleinement opérationnelle d’ici 2022. La législation lui permettant d’appliquer légalement ses décisions devrait être débattue lors de la prochaine session du Parlement.

Il fera partie de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), qui a appelé à des pouvoirs plus forts après avoir averti que Google et Facebook occupaient des positions “ inattaquables ” dans la publicité numérique et les réseaux sociaux qui menaçaient une concurrence loyale.

Selon la CMA, les deux sociétés contrôlent 80% du marché britannique des annonces numériques de 14 milliards de livres sterling, tandis que Google contrôle 90% du marché de la recherche. Mais aujourd’hui, le gouvernement promettra de répondre aux craintes du régulateur pour s’assurer que «les consommateurs et les petites entreprises ne sont pas désavantagés».

Les ministres sont particulièrement préoccupés par le fait que les plateformes en ligne abusent de leur position dominante sur le marché pour imposer des conditions commerciales déloyales aux éditeurs de nouvelles, menaçant leur capacité à donner au public des informations de haute qualité.

“ Mais il existe un consensus croissant au Royaume-Uni et à l’étranger sur le fait que la concentration du pouvoir entre un petit nombre d’entreprises technologiques freine la croissance du secteur, réduit l’innovation et a des impacts négatifs sur les personnes et les entreprises qui en dépendent.

«Il est temps de s’attaquer à cela et de déclencher une nouvelle ère de croissance technologique.

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a ajouté: «La domination de quelques grandes entreprises technologiques entraîne moins d’innovation, des prix publicitaires plus élevés et moins de choix et de contrôle pour les consommateurs.

«Notre nouveau régime favorable à la concurrence pour les marchés numériques garantira aux consommateurs le choix et permettra aux petites entreprises de ne pas être exclues.

Dans un rapport publié en juillet, la CMA a averti que Facebook et Google étaient devenus si dominants sur la publicité numérique que leurs rivaux ne pouvaient pas “ rivaliser sur un pied d’égalité ”.

Le chien de garde a déclaré que de vastes quantités de données accumulées par les entreprises leur donnaient un avantage “ incomparable ” et croissant sur leurs concurrents, tout en “ poussant ” constamment les gens vers leurs propres services pour prendre le contrôle encore plus de données.

Dans le cas de la publicité, il a averti que cette domination pourrait contraindre les entreprises à payer plus qu’elles ne l’auraient fait s’il y avait plus de concurrence. La CMA a déclaré que cela permettait à Google et Facebook de prendre une plus grande part des revenus publicitaires des éditeurs de journaux, qui comptent sur les géants de la technologie pour attirer les visiteurs sur leurs sites Web, ce qui leur rend plus difficile la survie.

M. Dowden a déclaré qu’une presse libre était “ la pierre angulaire de la démocratie ”, ajoutant: “ À mesure que de plus en plus d’informations circulent en ligne, nous voulons nous assurer que nos éditeurs de renommée mondiale obtiennent un accord équitable de la part des plates-formes technologiques afin que nous puissions garantir leur long – durabilité à terme.

Andrea Coscelli, chef de la direction de CMA, a déclaré; “Ce n’est que grâce à un nouveau régime de réglementation favorable à la concurrence que nous pourrons lutter contre le pouvoir de marché des géants de la technologie comme Facebook et Google et garantir la protection des entreprises et des consommateurs.”