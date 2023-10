Les géants de la technologie échouent encore une fois dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants

Le commissaire australien à la sécurité électronique a publié son deuxième rapport dans le cadre des pouvoirs de transparence les plus importants au monde, montrant que certaines des plus grandes entreprises technologiques ne respectent pas leurs responsabilités dans la lutte contre la prolifération de l’exploitation sexuelle des enfants, de l’extorsion sexuelle et de la diffusion en direct d’abus sexuels sur des enfants.

En février, eSafety a publié des mentions légales à Twitter (rebaptisé par la suite « X »), Google, TikTok, Twitch et Discord sous le nom d’Australie. Loi sur la sécurité en ligne. Le nouveau pouvoirs de transparence a demandé aux entreprises technologiques de répondre à des questions sur les mesures qu’elles ont mises en place pour résoudre le problème.

Le rapport qui résume leurs réponses, met en évidence de graves lacunes dans la manière dont certaines entreprises détectent, suppriment et préviennent le matériel et le conditionnement d’abus sexuels sur des enfants, des incohérences dans la manière dont les entreprises traitent ce matériel dans leurs différents services et des variations significatives dans le temps qu’il leur faut pour répondre. rapports publics.

La commissaire à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a déclaré que la prolifération de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne est un problème croissant en Australie et dans le monde et que les entreprises technologiques ont la responsabilité morale de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels stockés, partagés et perpétrés sur leurs services.

« Nous ne pouvons vraiment pas espérer que l’industrie en ligne rende des comptes dans la résolution de ce problème sans une transparence significative, ce que ces avis sont censés faire apparaître », a déclaré Mme Inman Grant.

« Notre premier rapport mettant en vedette Apple, Meta, Microsoft, Skype, Snap, WhatsApp et Omegle, a révélé de graves lacunes dans la manière dont ces entreprises abordaient ce problème.

« Ce dernier rapport révèle également des lacunes similaires dans la manière dont ces cinq entreprises technologiques traitent le problème et dans la manière dont elles s’attaquent à l’augmentation de l’extorsion sexuelle. Nous avons besoin qu’elles fassent toutes mieux.

« Nous parlons ici de crimes graves commis sur ces plateformes par des adultes prédateurs contre des enfants innocents et la communauté s’attend à ce que chaque entreprise technologique prenne des mesures significatives.

« Il est important de noter que l’année prochaine, nous aurons codes et normes de l’industrie en place qui fonctionnent main dans la main avec ces pouvoirs de transparence sur les attentes de base en matière de sécurité en ligne pour garantir que les entreprises assument leurs responsabilités en matière de protection des enfants.

eSafety a également constaté que deux fournisseurs, Twitter/X et Google, ne se sont pas conformés aux notifications qui leur ont été adressées, les deux sociétés n’ayant pas répondu de manière adéquate à un certain nombre de questions contenues dans leurs notifications respectives.

Google a reçu un avertissement formel, l’informant de son non-respect car l’entreprise a fourni un certain nombre de réponses génériques à des questions spécifiques et a fourni des informations agrégées lorsqu’on lui a posé des questions sur des services spécifiques.

La non-conformité de Twitter/X s’est avérée plus grave, la société n’ayant répondu à certaines questions, laissant certaines sections entièrement vides. Dans d’autres cas, Twitter/X a fourni une réponse qui était par ailleurs incomplète et/ou inexacte.

Twitter/X n’a ​​pas répondu à un certain nombre de questions clés, notamment le temps nécessaire à la plateforme pour répondre aux rapports faisant état d’exploitation sexuelle d’enfants ; les mesures mises en place pour détecter l’exploitation sexuelle des enfants dans les diffusions en direct ; et les outils et technologies qu’il utilise pour détecter le matériel d’exploitation sexuelle des enfants.

L’entreprise n’a pas non plus répondu de manière adéquate aux questions relatives au nombre d’employés en matière de sécurité et de politique publique encore employés chez Twitter/X après l’acquisition d’octobre 2022 et les suppressions d’emplois ultérieures.

Twitter/X a reçu un avis d’infraction d’un montant de 610 500 $ et dispose de 28 jours pour demander le retrait de l’avis d’infraction ou pour payer l’amende. Si Twitter choisit de ne pas payer l’avis d’infraction, le commissaire peut prendre d’autres mesures. eSafety a également publié une déclaration, appelée notification du fournisseur de services, concernant la non-conformité de Twitter/X.

Mme Inman Grant a déclaré que le non-respect de Twitter/X et de Google était décevant, d’autant plus que les questions concernaient la protection des enfants et les formes les plus flagrantes de préjudices en ligne.

« Twitter/X a déclaré publiquement que la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants était la priorité numéro un de l’entreprise, mais cela ne peut pas être de simples paroles creuses, nous avons besoin de voir des paroles appuyées par des actions concrètes.

« Si Twitter/X et Google ne peuvent pas trouver de réponses aux questions clés sur la manière dont ils luttent contre l’exploitation sexuelle des enfants, soit ils ne veulent pas répondre sur la manière dont cela pourrait être perçu publiquement, soit ils ont besoin de meilleurs systèmes pour examiner leurs propres opérations. » Les deux scénarios nous préoccupent et suggèrent qu’ils ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités et des attentes de la communauté australienne. «

Certaines des principales conclusions du rapport portant sur Twitter/X, TikTok, Google, Twitch et Discord incluent :

Alors que YouTube, TikTok et Twitch prennent des mesures pour détecter l’exploitation sexuelle des enfants dans les diffusions en direct, Discord ne le fait pas, affirmant que son coût est « prohibitif ». Twitter/X n’a ​​pas fourni les informations requises.

TikTok et Twitch utilisent une technologie d’analyse linguistique pour détecter les activités CSEA telles que l’extorsion sexuelle dans toutes les parties de leurs services, alors que Discord n’utilise aucune technologie de détection de ce type. Twitter/X utilise des outils sur le contenu public, mais pas sur les messages directs. Google utilise la technologie sur YouTube, mais pas sur Chat, Gmail, Meet et Messages.

Google (à l’exception de son service de recherche) et Discord ne bloquent pas les liens vers des contenus connus relatifs à l’exploitation sexuelle d’enfants, malgré la disponibilité de bases de données provenant d’organisations expertes comme l’Internet Watch Foundation, basée au Royaume-Uni.

YouTube, TikTok et Twitch utilisent la technologie pour détecter le toilettage, contrairement à Twitter/X, Discord et aux autres services de Google (Meet, Chat, Gmail, Messages).

Google n’utilise pas sa propre technologie pour détecter les vidéos connues d’exploitation sexuelle d’enfants sur certains de ses services – Gmail, Chat, Messages.

Dans les trois mois qui ont suivi le changement de propriétaire de Twitter/Xs en octobre 2022, la détection proactive du matériel d’exploitation sexuelle des enfants est passée de 90 % à 75 %. Il a déclaré que son taux de détection proactive s’était ensuite amélioré en 2023.

Pour Discord et Twitch, qui sont en partie des services modérés par la communauté, le personnel professionnel de sécurité n’est pas automatiquement averti lorsqu’un modérateur bénévole identifie du matériel d’exploitation et d’abus sexuels sur des enfants.

Il existe des variations significatives dans les temps de réponse médians aux rapports d’utilisateurs concernant du matériel d’exploitation sexuelle d’enfants : TikTok affirme répondre dans les 5 minutes pour le contenu public, Twitch prend 8 minutes, Discord a pris 13 heures pour les messages directs, tandis que Twitter/X et Google n’ont pas fourni le délai de réponse médian. Information requise.

Variation significative dans les langues couvertes par les modérateurs de contenu. Google a déclaré qu’il en couvrait au moins 71 et TikTok 73. En comparaison, Twitter a déclaré qu’il ne couvrait que 12 langues, Twitch en a signalé 24 et Discord en a rapporté 29. Cela signifie que certaines des 5 langues non anglaises les plus parlées à la maison en Australie ne le sont pas par défaut. couvert par les modérateurs de Twitter, Discord et Twitch. Ceci est particulièrement important pour les préjudices tels que le toilettage ou les discours de haine, qui nécessitent un contexte pour être identifiés.

Le rapport complet peut être consulté ici.