Les géants de la technologie, craignant les propositions pour les freiner, bombardent Washington de lobbying

WASHINGTON – Dans les jours qui ont suivi l’introduction par les législateurs d’une législation susceptible de briser la domination des entreprises technologiques, le directeur général d’Apple, Tim Cook, a appelé la présidente Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès pour lancer un avertissement.

Les projets de loi antitrust ont été précipités, a-t-il déclaré. Ils freineraient l’innovation. Et ils nuiraient aux consommateurs en perturbant les services qui alimentent le lucratif iPhone d’Apple, a mis en garde M. Cook à divers moments, selon cinq personnes ayant connaissance des conversations.

Les appels de M. Cook font partie d’un refoulement puissant et de grande envergure de l’industrie de la technologie depuis l’annonce des propositions ce mois-ci. Des dirigeants, des lobbyistes et plus d’une douzaine de groupes de réflexion et de groupes de défense payés par des entreprises technologiques ont envahi les bureaux du Capitole, appelé et envoyé des courriers électroniques aux législateurs et à leurs membres du personnel, et écrit des lettres faisant valoir qu’il y aurait des conséquences désastreuses pour l’industrie et le pays devenir loi.

Les projets de loi, l’ensemble de lois antitrust le plus radical depuis des générations, visent Amazon, Apple, Facebook et Google en essayant de défaire leur domination dans le commerce en ligne, la publicité, les médias et le divertissement. Il y a six projets de loi au total, et s’ils sont adoptés, ils habiliteraient les régulateurs, rendraient plus difficile l’acquisition de start-ups par les géants de la technologie et empêcheraient les entreprises d’utiliser leur force dans un domaine pour s’imposer dans un autre.