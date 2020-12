EAST RUTHERFORD, NJ: Il y a eu un moment plus tôt dans la saison où l’éventuel vainqueur du terrible NFC East à l’époque a été considéré comme le futur fourrage pour les jeux wildcard.

Aucune des quatre équipes n’a joué assez bien pour être considérée comme autre chose qu’une perdante au premier tour de la nouvelle formule à sept équipes. Cela a changé, en particulier la façon dont les Giants de New York jouent sous l’entraîneur recrue Joe Judge.

Après un départ de 0-5, les Giants ont remporté cinq des sept derniers matchs et ont pris la première place de la division. Non seulement ils mènent une séquence de quatre victoires consécutives, mais ils ont éliminé l’une des meilleures équipes de la NFL dimanche avec une victoire de 17-12 contre les Seahawks (8-4) à Seattle.

Rendre la victoire sur la route encore plus impressionnante a été l’élimination de Russell Wilson de la défense et l’attaque qui a frappé le ballon dans la gorge de Seattle, jouant avec le remplaçant Colt McCoy en tant que quart-arrière à la place du blessé Daniel Jones.

Cette équipe a redécouvert le football à grande gueule, le type de jeu qui a conduit les Giants à quatre Super Bowls entre les saisons 1986 et 2011 sous Bill Parcells et Tom Coughlin.

Cela ne veut pas dire que cette équipe va gagner un autre Super Bowl. Les Giants ne seront tout simplement pas un jeu d’enfant dans les séries éliminatoires lorsqu’ils entreront.

Je pense que les attentes et les progrès de chaque équipe sont uniques, a déclaré Judge. Je n’avais pas vraiment de calendrier précis pour savoir où ils devraient être à certains moments. Il y a encore des choses qui nécessitent beaucoup d’amélioration et de cohérence à l’avenir. Nous étions loin de là où nous devrions être ou voulons être en équipe. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mais j’étais content des progrès constants.

Le joueur de ligne défensif Leonard Williams, qui a été marqué en franchise pour la saison, a aimé voir l’équipe grandir.

Je pense que le début de la saison, c’est quand l’équipe, les gars et les entraîneurs se prouvent mutuellement quel genre d’équipe nous avons vraiment, a-t-il dit. C’est plus facile d’être heureux et de voir les bonnes choses quand vous gagnez, mais j’ai l’impression que nous voyons tous les bonnes choses les uns dans les autres et ce que nous avons, même lorsque nous perdions. Cela nous a simplement aidés à continuer à bâtir notre confiance les uns dans les autres et à nous appuyer sur ce que nous avons ici. Finalement, il se transforme en boule de neige et continue de s’accumuler. J’ai l’impression que nous avons une vraie culture ici maintenant et j’aime la façon dont cette équipe va.

CE QUI FONCTIONNE

Presque tout. La jeune ligne offensive qui a si mal commencé a préparé le terrain pour que New York court 100 mètres en sept courses consécutives et huit sur neuf. Le match de course a eu un sommet de 190 verges contre les Seahawks. La défense a accordé moins de 21 points en quatre matchs consécutifs. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2011, en route vers un titre du Super Bowl six fois de suite.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Pour la deuxième semaine consécutive, les équipes spéciales ont cédé des points. Les Seahawks ont bloqué un botté de dégagement de Riley Dixon pour la sécurité. C’était presque un atterrissage. Les Bengals ont retourné un record d’équipe de coup d’envoi de 103 verges pour un touché la semaine précédente et ont eu un retour de dégagement gagnant presque tard.

STOCK

Cela doit être partagé. Williams a renvoyé Wilson 2 1/2 fois et a un sommet en carrière 8 1/2. Son record précédent était de sept en tant que pro de deuxième année avec les Jets en 2016. Le coordinateur défensif Pat Graham a transformé une mauvaise défense en moins d’un an. Il doit être éligible à un poste d’entraîneur-chef.

STOCK EN BAS

Après cette victoire, personne.

BLESSÉ

Le secondeur intérieur Blake Martinez est parti au quatrième quart avec une blessure au bas du dos. Jones a une semaine pour guérir ses ischio-jambiers.

NUMÉRO DE CLÉ

4 Les Giants mènent leur plus longue séquence de victoires depuis qu’ils en ont remporté six d’affilée en 2016. C’était la seule année où New York a fait les séries éliminatoires depuis la saison 11.

PROCHAINES ÉTAPES

Continuez simplement à jouer de la même manière. Le calendrier est difficile pour les trois prochaines semaines. New York a des matchs à domicile consécutifs contre l’Arizona (6-6) et Cleveland (9-3), suivis d’un match à Baltimore (6-5) le 27 décembre. La saison se termine par un match à domicile contre Dallas (3-8). ).

