Les géants de la livraison perdent leur tentative de bloquer l’augmentation des salaires des travailleurs de New York

Un juge a statué qu’Uber, Grubhub et Doordash doivent payer aux livreurs de nourriture à New York un minimum de 18 dollars de l’heure.

Les livreurs de nourriture à New York doivent être payés au moins 18 dollars de l’heure, a statué jeudi le juge par intérim de la Cour suprême, Nicholas Moyne. La décision permet au projet de salaire minimum de la ville, au point mort, d’avancer malgré une vague de poursuites intentées par des géants de la livraison tels qu’Uber, Grubhub et Doordash.

La décision a annulé une injonction temporaire que les sociétés de livraison avaient obtenue contre la mise en œuvre du plan en juillet, alors qu’il était initialement prévu qu’il entre en vigueur. Uber, Doordash et Grubhub doivent désormais choisir entre payer aux travailleurs au moins 17,96 $ pour chaque heure passée connectée à l’application, hors pourboires et quel que soit le nombre de livraisons effectuées, ou payer 0,50 $ par minute de «temps d’activité», qui commence lorsqu’un employé accepte une commande et se termine lorsqu’elle est déposée.

La décision n’a pas affecté de la même manière tous les services de livraison. La plateforme new-yorkaise Relay, qui affirme que ses livreurs de nourriture gagnent en moyenne plus de 30 dollars de l’heure, a affirmé par l’intermédiaire d’un avocat avoir obtenu l’injonction qu’elle demandait.

En savoir plus La majorité des travailleurs britanniques payés en dessous du salaire minimum – étude

Étant donné que les livreurs sont généralement classés comme entrepreneurs indépendants, ils ne bénéficient pas automatiquement de certaines protections que les entreprises sont obligées d’offrir aux employés traditionnels, telles que l’indemnisation des accidents du travail, les régimes de soins de santé et de retraite, ou les congés de maladie payés.

Le salaire minimum fédéral de 7,25 $ s’applique à tous les travailleurs sans pourboire, y compris les entrepreneurs indépendants. Cependant, les livreurs de nourriture reçoivent une partie de leur salaire sous forme de pourboires, ce qui, selon les défenseurs des travailleurs, permet à leurs employeurs de retenir le jour de paie, en particulier lorsque la livraison est payée à l’aide d’une application de boîte noire plutôt qu’en espèces. En effet, les 65 000 livreurs de nourriture de New York n’ont obtenu le droit de connaître le montant des pourboires des clients que depuis le début de l’année 2022.

Le Workers Justice Project, qui a organisé les livreurs pour obtenir cette concession ainsi que l’obligation pour les applications de demander des licences auprès du Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville, a salué la décision de jeudi comme la preuve que «les travailleurs gagneront toujours.»

«Les entreprises multimilliardaires ne peuvent pas tirer profit des travailleurs immigrés tout en leur payant des sous à New York et s’en tirer sans problème.« , a prévenu la directrice du groupe, Ligia Guallpa, dans un communiqué.

Les trois grandes applications de livraison s’opposent depuis longtemps à l’augmentation du salaire minimum, insistant sur le fait que cela nuirait au consommateur final en le forçant à payer davantage. «Cette loi mettra des milliers de New-Yorkais au chômage et obligera les coursiers restants à se faire concurrence pour livrer les commandes plus rapidement.« , a déclaré le porte-parole d’Uber, Josh Gold.

Jeudi également, la Californie, qui exige déjà que les applications de livraison de nourriture versent aux travailleurs au moins 120 % du salaire minimum local pour le temps d’activité, a annoncé que les 500 000 employés de la restauration rapide de l’État devraient recevoir un minimum de 20 dollars de l’heure, à partir d’avril.