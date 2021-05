«Les géants de Bidens? Photo virale de Joe et Jill avec des souches de Carters «  miniatures  » Internet

Joe Biden et Jill Biden, le président et la première dame des États-Unis sont allés rencontrer Jimmy Carter et Rosalynn Carter, l’ancien président et ancienne première dame, le 29 avril, à leur domicile de Plains, en Géorgie aux États-Unis. Cinq jours plus tard, l’organisation des Carters, The Carter Center, a partagé une photo de leur rencontre sur Twitter qui a déconcerté les utilisateurs des médias sociaux.

Sur la photo, on peut voir Joe Biden souriant alors qu’il est à genoux à côté de Rosalynn Carter assise sur un canapé tandis que Jill Biden est vue à côté de Jimmy Carter. Alors que tout le monde sur la photo sourit, il n’est pas difficile de remarquer une chose qui n’est vraiment pas dans l’image. D’une manière ou d’une autre, les Bidens semblent énormes sur la photo par rapport aux Carters qui semblent avoir rétréci.

La première dame, dont la hauteur est de 5 pieds et 6 pouces, semble éclipser l’ancien président, qui mesure 5 pieds et 9 pouces. Ce cliché hors dimensionnel a attiré l’attention des internautes, qui réagissent à l’image avec stupéfaction.

Pourquoi les Carter ressemblent-ils à des miniatures?! Ce sont des gens formidables. Les proportions ici sont quelque peu différentes. Qui d’autre est d’accord?! – Penny Lane (@ pennyLane4earth) 4 mai 2021

Voici comment certains utilisateurs de Twitter ont répondu à l’image:

Nous avons voté pour Biden parce qu’il est un être humain décent avec de bonnes politiques, mais aussi parce que lui et Jill sont des géants qui vous écraseront si vous les mettez en colère. – Sœur Celluloid (@sistercelluloid) 4 mai 2021

Bonjour, Centre Carter, Pourquoi Flotus et Potus ont-ils l’air gigantesques à côté des Carters, c’est une belle photo, mais ça a l’air très bizarre, comment est-ce arrivé? Unis (@DoctorRobin) 4 mai 2021

Pourquoi les Carter ressemblent-ils à des miniatures?! Ce sont des gens formidables. Les proportions ici sont quelque peu différentes. Qui d’autre est d’accord?! – Penny Lane (@ pennyLane4earth) 4 mai 2021

Mec, quelle est la différence de taille entre ces gens, qu’est-ce qui se passe ici – (@_shrimbegin) 4 mai 2021

Le psy du président est deux fois plus élevé que les gens normaux. – CLAYTRON3000 (@pjonclayton) 4 mai 2021

Les proportions apparentes de l’image ne sont évidemment pas vraies et résultent d’une distorsion photographique. Il semble que l’image ait été prise avec un objectif large et que le photographe ait dû se tenir à une distance très proche des poseurs. Les objectifs larges provoquent des distorsions car ils sont censés capturer une grande largeur à une très courte distance, les zones proches des bords de la monture s’étirent. Vous pouvez également le tester sur l’appareil photo de votre smartphone s’il est équipé d’un appareil photo à objectif extra-large. Vous avez peut-être déjà rencontré cela si vous prenez régulièrement des selfies de groupe. Dans l’image de Bidens et Carters, vous pouvez vérifier cette distorsion en regardant l’extrémité du mur près du bord gauche de l’image. Le mur incliné montre la déformation.

La distorsion a également été signalée par de nombreux utilisateurs de Twitter qui ont tenté de corriger l’image en utilisant leurs compétences:

Cela vous montre à quel point cette image est déformée par l’objectif et le flash. C’était une solution rapide et sale dans Photoshop, mais elle est plus proche des tailles réelles, regardez la zone blanche sur les bords, vous pouvez voir comment elle a été déformée. pic.twitter.com/BGfxC84O1R– Dr Linda #CharacterWins #NationalPopularVote law (@gossamerLL) 4 mai 2021

Voici un exemple rapide de suppression de la distorsion extrême de l’objectif. Un objectif grand angle fait que tout ce qui se trouve sur les bords extérieurs de l’image se dilate et se contracte au centre – la petite pièce nécessitait un objectif grand angle. pic.twitter.com/L9rVS5Xx0U– DemSwag (@DemSwag_com) 4 mai 2021

Démocrate vétéran et ancien sénateur et gouverneur de Géorgie, Jimmy Carter a été le 39e président des États-Unis et a été en fonction de 1977 à 1981.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici