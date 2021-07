Les géants chinois de la technologie s’emparent de studios de jeux dans le monde entier

Le marché des jeux en Chine est fortement réglementé . Il n’autorise pas la sortie et la vente de jeux contenant certaines opinions politiques, jeux de hasard, gore, nudité et bien d’autres choses sur son marché national. L’industrie du cinéma est tout aussi stricte, avec des films américains il faut s’adapter avant de pouvoir être libérés en Chine.

Thomas David, un ingénieur en semi-conducteurs aux États-Unis, a déclaré à CNBC qu’il pensait que les joueurs pourraient commencer à voir plus de titres où le « bon gars » est chinois et le « méchant » est occidental, par exemple.

« Certaines de ces valeurs pourraient être différentes de ce à quoi beaucoup s’attendent », a déclaré à CNBC l’écrivain sino-britannique Lu-Hai Liang. « Par exemple, les joueuses chinoises représentent un marché énorme (500 millions) et il y a eu de nombreux jeux et studios de jeux axés sur les femmes qui se délectent de ce secteur. »

Des questions sont posées quant à savoir si les propriétaires chinois de studios américains et européens essaieront d’influencer les jeux qu’ils créent, ou bien les utiliseront pour promouvoir les valeurs chinoises. Cela reste à voir mais des changements subtils pourraient se produire dans les années à venir, selon certains experts.

LONDRES – Après des décennies de domination des États-Unis et du Japon sur l’espace de jeu, l’influence de la Chine s’accroît alors que ses géants de la technologie s’emparent des studios de jeu dans le monde entier.

La Chine pourrait également établir « de nouveaux centres au sein des jeux qui aident à mettre en valeur la puissance de la Chine », ou utiliser des jeux pour renforcer sa puissance financière et commerciale, a-t-il déclaré. « Les prochains jeux chinois pourraient ne permettre aux utilisateurs d’acheter des articles qu’en yuan numérique », a déclaré Prakash. « Ou, les jeux chinois pourraient avoir des plates-formes chinoises, comme TikTok, intégrées. »

« La Chine a plusieurs moyens de faire connaître ses idéaux au monde à travers des jeux et de construire un nouveau type de puissance mondiale », a déclaré Prakash. « Une façon est d’interdire certains sujets, comme Taïwan ou les droits de l’homme, d’être discutés », a-t-il déclaré.

« Ce domaine – comment la Chine pourrait utiliser les jeux pour exporter sa culture – est incroyablement important et largement manqué », a déclaré à CNBC Abishur Prakash, co-fondateur du Center for Innovating the Future.

Steven Bailey, analyste principal chez Omida, a déclaré à CNBC que « les sociétés chinoises sont impliquées dans diverses sociétés de jeux et contenus occidentaux depuis un certain temps, et comprennent que la réussite de la création de jeux pour l’Occident ne sera pas soutenue par de tels changements ».

Tencent et NetEase ont pris des participations dans des sociétés de jeux au-delà des frontières de la Chine pendant des années avec peu d’opposition.

« Tencent continue d’acheter le jeu n°1 dans tous les créneaux en Amérique du Nord et en Europe », a écrit l’investisseur technologique Rodolfo Rosini sur Twitter en février. « C’est important parce que les jeux ont une influence culturelle. Et contrôler le présent et la façon dont la réalité est représentée est très puissant. »

« Si Tencent achetait une participation dans tous les grands journaux et sociétés de télévision, les gens seraient en colère, il y aurait des auditions politiques, etc. », a-t-il ajouté. « Au lieu de cela, ils jouent le jeu sur le long terme et ils achètent les propriétés médiatiques de la prochaine génération sans aucune concurrence. »

Pendant des années, Hollywood a diffuser les valeurs américaines dans le monde et défendre la puissance militaire du pays. Maintenant, ce pourrait être au tour de la Chine d’essayer de faire de même, mais à travers les jeux vidéo. Cependant, alors qu’Hollywood critique souvent les États-Unis et les actions de Washington DC, les géants chinois de la technologie ne seraient pas en mesure de dire un mauvais mot contre Pékin, qui exerce un grand contrôle sur toutes ses entreprises nationales.

La Chine compte plus de joueurs que tout autre pays, ce qui en fait un marché très lucratif pour ceux qui peuvent y entrer. L’une des raisons pour lesquelles les sociétés de jeux américaines et européennes investissent auprès d’entreprises chinoises est qu’elles sont légalement obligées de s’associer à une entreprise chinoise. avant que leur jeu puisse sortir dans le pays.

Sumo, dont le siège est au Royaume-Uni, est devenu lundi la dernière société de jeux à vendre à un géant chinois de la technologie, annonçant un accord de 1,26 milliard de dollars avec Tencent, qui est le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde.

Aucune des deux sociétés n’a immédiatement répondu lorsque CNBC a demandé comment, voire si, Tencent influencerait les jeux sur lesquels Sumo travaille.

Mais Tencent a traditionnellement adopté une approche sans intervention de ses investissements et acquisitions, selon Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners.

« La société pourrait également être un partenaire inestimable pour Tencent alors qu’elle cherche à se lancer elle-même dans l’espace de jeu AAA avec ses propres projets », a déclaré Ahmad.

« L’accord aiderait également Sumo à utiliser l’expertise de Tencent en matière de développement et de publication de jeux en Chine », a-t-il ajouté.

« Les studios de jeux chinois cherchent à se développer à l’étranger et bien que la croissance organique soit une option, l’acquisition permet à ces sociétés de construire une présence beaucoup plus rapidement et avec des talents locaux », a déclaré Ahmad.

Tencent a également investi 150 millions de dollars dans Reddit en 2019, mettre en colère certains utilisateurs de Reddit dans le processus qui craignaient que la plate-forme ne subisse plus de censure. Cependant, cela ne semble pas s’être produit de manière significative.