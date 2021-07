Les géants chinois de la technologie semblent anticiper les régulateurs avec les changements commerciaux

Le géant du transport en commun Didi, quant à lui, a fait l’objet d’un examen de la cybersécurité quelques jours après son introduction en bourse massive aux États-Unis. Et le principal régulateur chinois du cyberespace a ordonné ce mois-ci aux magasins d’applications de suspendre le téléchargement de Didi.

Et la punition est venue rapidement. L’offre publique initiale record d’Ant Group a été retirée par les régulateurs en novembre, tandis qu’Alibaba s’est vu infliger une amende de 2,8 milliards de dollars à la suite d’une enquête anti-monopole.

GUANGZHOU, Chine – Les géants chinois de la technologie cherchent à modifier leurs modèles commerciaux et leurs pratiques de travail afin d’anticiper les mesures prises par les régulateurs alors que les autorités répriment le secteur autrefois en roue libre.

Alors que les régulateurs soufflent dans le cou des entreprises technologiques, les entreprises ont cherché à prendre des mesures pour apaiser les autorités.

Tencent a cherché ce mois-ci à renforcer sa patrouille de mineurs jouant à des jeux. Selon la réglementation chinoise, il est interdit aux mineurs de jouer à des jeux en ligne entre 22 heures et 8 heures. Tencent, l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde, a déclaré qu’il y avait des cas d’enfants utilisant des comptes adultes pour jouer à des jeux.

Pour contrer cela, la société exigera du joueur qu’il effectue une analyse de reconnaissance faciale sur son téléphone pour vérifier s’il est un adulte.

Au cours des dernières années, le gouvernement chinois s’est inquiété de la dépendance aux jeux vidéo et de la façon dont elle pourrait nuire à la santé des enfants. En 2018, les régulateurs ont gelé les approbations de jeux vidéo en Chine en raison de problèmes de violence dans certains titres ainsi que de dépendance potentielle et de cas croissants de myopie. Les jeux en Chine doivent être approuvés par les censeurs pour être publiés et monétisés.

Tencent semble prendre de l’avance sur toute autre mesure réglementaire avec ses dernières mesures.