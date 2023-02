Les géants chinois de la technologie prévoient des clones de ChatGPT – et Pékin surveille de près

“ChatGPT pose des défis uniques pour Pékin. L’application, formée sur des données occidentales non censurées, représente un type de moteur de recherche plus puissant que Google ou d’autres qui ne sont également pas censurés en dehors de la Chine”, a déclaré Triolo, ajoutant qu’il “ne serait pas surpris”. ” si le service était finalement bloqué dans la deuxième économie mondiale.

ChatGPT est développé par la société américaine OpenAI. Le produit permet aux gens de taper des questions et de recevoir des réponses sur une vaste gamme de sujets. C’est un exemple d’IA générative, qui est entraînée sur d’énormes quantités de données et peut générer des réponses textuelles ou même des images.

“Compte tenu de toute l’attention réglementaire portée à la fois aux plates-formes technologiques et aux algorithmes d’IA au cours de l’année écoulée par une série d’organismes gouvernementaux, les grandes plates-formes technologiques ne sont pas désireuses d’attirer l’attention sur elles-mêmes en proposant un chatbot/outil d’IA générative qui les met au chaud l’eau”, a déclaré à CNBC Paul Triolo, responsable de la politique technologique de la société de conseil Albright Stonebridge.

Mais les annonces des plus grandes entreprises chinoises n’ont pas indiqué qu’elles travaillaient sur des plateformes globales comme ChatGPT aux États-Unis, une décision qui pourrait inquiéter Pékin qui censure fortement le contenu Internet. Au lieu de cela, les entreprises de Alibaba pour NetEase ont parlé de la technologie dans des scénarios spécifiques à l’application.

Au cours de la semaine dernière, les géants chinois de la technologie ont annoncé leur intention de lancer des produits de type ChatGPT, rejoignant ainsi la course aux armements de l’intelligence artificielle déclenchée par le populaire chatbot.

Baidu Alibaba, JD.com et NetEase, certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises, ont annoncé la semaine dernière leurs plans pour les rivaux de ChatGPT. Cela survient après deux ans d’examen minutieux des régulateurs chinois sur les entreprises technologiques du pays, qui a vu l’introduction d’une nouvelle réglementation couvrant des questions telles que l’antitrust et la protection des données.

Les entreprises technologiques chinoises ont dû s’adapter à une nouvelle situation réglementaire et leurs annonces autour de leurs réponses ChatGPT, qui ont été circonspectes, reflètent cette réalité.

Alibaba a annoncé via sa division cloud qu’il travaillait sur une technologie de type ChatGPT qui pourrait être intégrée à ses produits de cloud computing. NetEase a quant à lui déclaré que sa filiale éducative Youdao travaillait sur l’IA générative, ajoutant que la technologie pourrait être intégrée dans certains de ses produits éducatifs.