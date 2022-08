Les géants chinois de la technologie affichent la pire croissance jamais enregistrée en raison de zéro Covid

Les géants chinois de la technologie, dont Alibaba, ont connu une croissance plus lente, voire nulle, alors que l’économie chinoise fait face à une faiblesse en raison de la politique zéro Covid de Pékin. Qilaï Shen | Bloomberg | Getty Images

Les géants chinois de la technologie sortent de leur pire trimestre de croissance de l’histoire alors qu’un ralentissement important de la deuxième économie mondiale, alimenté par la politique stricte de Pékin en matière de Covid, fait des ravages. Au deuxième trimestre de l’année, la société de commerce électronique Alibaba a enregistré sa toute première croissance trimestrielle stable des revenus d’une année sur l’autre et la société de médias sociaux et de jeux Tencent a annoncé sa première baisse des ventes jamais enregistrée. JD.com, le deuxième acteur chinois du commerce électronique, a enregistré la croissance de ses revenus la plus lente de son histoire, tandis que le constructeur de véhicules électriques Xpeng a enregistré une perte plus importante que prévu ainsi que de faibles prévisions. Ensemble, ces sociétés ont une capitalisation boursière de plus de 770 milliards de dollars. Au cours du trimestre de juin, la Chine a connu une résurgence des cas de Covid. La Chine s’en tient à sa politique dite “zéro-Covid”, un ensemble strict de mesures comprenant des confinements et des tests de masse pour contenir le virus. Les grandes villes, dont Shanghai, ont été fermées pendant plusieurs semaines.

L’économie chinoise n’a augmenté que de 0,4 % au deuxième trimestre, ce qui a eu un impact sur la vigueur du consommateur ainsi que sur les dépenses des entreprises dans des domaines tels que la publicité et l’informatique en nuage. Ces vents contraires se sont répercutés sur les géants chinois de la technologie. “Les ventes au détail ont diminué d’une année sur l’autre en avril et mai en raison de la résurgence de Covid-19 à Shanghai et dans d’autres grandes villes, et se sont lentement redressées en juin”, a déclaré Daniel Zhang, PDG d’Alibaba, lors de l’appel aux résultats de l’entreprise ce mois-ci. . Les réseaux logistiques d’Alibaba en Chine ont également été touchés et certains de ses projets de cloud computing ont été retardés. Tencent, le propriétaire de l’application de messagerie WeChat et l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde, a également ressenti l’impact de la politique zéro-Covid. Ses revenus de services fintech ont augmenté plus lentement qu’au cours des trimestres précédents, car moins de personnes sortaient et utilisaient son service de paiement mobile WeChat Pay. Les revenus publicitaires en ligne de l’entreprise ont également fortement chuté, les entreprises ayant resserré leurs budgets. JD.com s’est bien comporté au deuxième trimestre car il contrôle une grande partie de sa chaîne d’approvisionnement logistique et de ses stocks. Cependant, il a vu les coûts augmenter pour l’exécution et la logistique face aux blocages. Le constructeur de voitures électriques XPeng a déclaré qu’il prévoyait de livrer entre 29 000 et 31 000 véhicules au troisième trimestre. Mais il s’agissait d’orientations plus faibles que ce à quoi le marché s’attendait. En plus de la faiblesse saisonnière, le président de XPeng, Brian Gu, a déclaré que “le trafic dans les magasins est inférieur à ce que nous avons vu auparavant en raison (de) la situation post-COVID”.