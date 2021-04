Qilai Shen | Bloomberg via Getty Images

Un employé traverse le campus du siège social d’Ant Group Co. à Hangzhou, en Chine, le mercredi 20 janvier 2021.

Des mois après la suspension soudaine de la double cotation très attendue de Ant Group, les sociétés de technologie financière chinoises ont du mal à entrer en bourse sur le continent, ont déclaré des analystes à CNBC.

Selon Ringo Choi, leader de l’introduction en bourse d’EY en Asie-Pacifique, peu d’entreprises du secteur fintech ont réussi à s’inscrire sur les bourses continentales de Shanghai et de Shenzhen.

« Pour la technologie financière, vous pouvez voir que … certains des plus grands, s’ils sont en concurrence avec la banque ou la compagnie d’assurance, ils auront du mal », a déclaré Choi à CNBC.

Vendredi dernier, le Annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières une série de directives mises à jour pour les entreprises cherchant à s’inscrire sur le marché STAR de Shanghai – le conseil technologique de style Nasdaq officiellement connu sous le nom de Conseil d’innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai.

L’une des directives était que les entreprises de technologie financière étaient interdites de figurer sur le tableau STAR. «Il est interdit à l’immobilier et aux entreprises principalement actives dans les services financiers et les entreprises d’investissement de figurer sur le Conseil de l’innovation scientifique et technologique», a déclaré le CSRC dans le communiqué.

Le dernier développement présente un autre obstacle pour les entreprises chinoises de fintech qui cherchent à s’inscrire sur le continent.

Cela vient des semaines après que le géant chinois du commerce électronique JD.com a retiré la liste prévue de sa branche de technologie financière sur le marché STAR.

Le climat actuel de l’introduction en bourse contraste fortement avec la situation d’il y a moins de six mois, lorsqu’une multitude de start-ups chinoises prévoyaient de s’inscrire sur le marché intérieur. L’une de ces listes était le lancement public très attendu d’Ant Group, affilié à Alibaba, en passe de devenir la plus grande introduction en bourse au monde.

La liste prévue de Ant – qui devrait avoir lieu à la fois à Shanghai et à Hong Kong – a été brusquement suspendue quelques jours avant les débuts après que de hauts dirigeants, dont son fondateur et contrôleur, Jack Ma, ont été convoqués par les régulateurs chinois pour interrogatoire.