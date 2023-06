Les géants anglais de Manchester United s’apprêtent à éliminer 13 joueurs cet été, selon un rapport

Erik ten Hag cherche à réorganiser toute l’équipe de Manchester United pour la saison prochaine. Le Néerlandais a assumé le rôle d’entraîneur-chef de Manchester United de Ralf Rangnick la saison dernière. Ten Hag a été impliqué dans des décisions vraiment audacieuses, notamment le départ de Cristiano Ronaldo l’année dernière.

Ten Hag a déjà remporté une pièce d’argenterie pour Manchester United. La victoire de la Coupe Carabao s’est avérée être le premier trophée de Manchester United en six ans. Il devrait être à la recherche d’un attaquant avant la saison prochaine.

A LIRE AUSSI | Championnat SAFF: l’Inde et le Koweït partagent le butin dans une impasse 1-1

Un rapport publié par le Daily Mail a maintenant affirmé que 13 de ses joueurs ont été mis en vente dans la fenêtre de transfert d’été. Fred, Scott McTominay, Zidane Iqbal, Brandon Williams, Hannibal Mejbri, Dean Henderson, Anthony Elanga, Anthony Martial, Eric Bailly, Alex Telles, Donny Van de Beek, Harry Maguire et Jadon Sancho seraient les noms qui pourraient ne pas figurer dans le Manchester L’équipe de United la saison prochaine.

Donny Van de Beek, Harry Maguire et Jadon Sancho semblent être les noms les plus surprenants de la liste rapportée. L’une des étoiles brillantes de l’Ajax, Donny était considéré comme un milieu de terrain doué il y a quelques saisons. Le footballeur néerlandais a déménagé à Manchester United en 2020. Mais après avoir échoué à avoir l’impact requis, le joueur a été prêté à Everton à la fin de la saison 2021-22.

Harry Maguire était le défenseur le plus cher de l’histoire de la Premier League lorsqu’il a rejoint Manchester United en 2019. Maguire semble avoir été massivement surpayé par le club. Le défenseur a fait des débuts impressionnants lors d’une victoire 4-0 contre Chelsea avec une brillante performance individuelle, mais les choses n’ont jamais vraiment commencé pour le défenseur anglais. Avec plusieurs rumeurs entourant la sortie du transfert estival de Maguire, le joueur de 30 ans devrait passer une saison de plus dans l’équipe basée à Old Trafford.

A LIRE AUSSI | Yashasvi Jaiswal encourage l’équipe indienne pendant l’impasse du championnat SAFF contre le Koweït

Jadon Sancho a obtenu un énorme transfert de 73 millions de livres sterling à Manchester United depuis le Borussia Dortmund en 2021. Mais il n’a pas fait assez pour justifier le transfert. Sancho a jusqu’à présent marqué 12 buts après avoir joué 79 matchs pour Manchester United jusqu’à présent.

Manchester United a terminé sa dernière sortie en Premier League à la troisième place du classement. Après avoir disputé 38 matchs, les hommes d’Erik ten Hag ont récolté 75 points.