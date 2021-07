Les géants américains de l’Internet ripostent à la loi sur le Doxxing de Hong Kong

Un groupe industriel représentant les plus grandes sociétés Internet américaines a averti le gouvernement de Hong Kong que les modifications apportées aux lois de la ville sur la protection des données pourraient avoir un impact sur la capacité des entreprises à fournir des services dans la ville.

La lettre du 25 juin, qui contestait les nouvelles règles générales créées pour lutter contre le doxxing – la divulgation ciblée des informations privées d’un individu – était le dernier signe du dilemme auquel sont confrontées les entreprises technologiques à Hong Kong, où le gouvernement a créé de nouvelles règles sévères. pour contrôler ce qui est dit en ligne.

Autrefois un havre de liberté sur Internet aux portes de l’Internet étroitement contrôlé de la Chine, Hong Kong abrite les bureaux et les serveurs de nombreuses grandes sociétés Internet. Pourtant, en vertu d’une récente loi sur la sécurité nationale, la ville est confrontée à une nouvelle réalité numérique dans laquelle les autorités disposent de larges pouvoirs de surveillance et de censure. Cela a de plus en plus remis en question la viabilité des opérations continues des grandes sociétés Internet.

L’Asia Internet Coalition, basée à Singapour, qui représente Apple, Amazon, Google, Facebook et d’autres entreprises technologiques, averti dans la lettre que les nouvelles règles « auraient un impact grave sur la régularité de la procédure et des risques pour la liberté d’expression et de communication ».