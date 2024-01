Les géants acquièrent Cooper Hummel des Mets

Les Mets ont annoncé avoir échangé le receveur/voltigeur Cooper Hummel aux Giants en échange de contreparties en espèces. Les Mets l’avaient désigné pour une affectation la semaine dernière. Transactions MLB quotidiennes a rapporté que les Giants acquéraient Hummel avant l’annonce officielle. Les Giants disposeront désormais d’un effectif complet de 40 joueurs et devront prendre une mesure correspondante lors de leur signature. Jordan Hicks officiel.

Hummel, 29 ans, a reçu 227 apparitions dans les ligues majeures jusqu’à présent au cours de sa carrière, passant du temps avec les Diamondbacks 2022 et les Mariners 2023. Il a réussi des buts sur balles avec un taux de 11 %, mais a également été retiré sur des prises dans 32,2 % de ces déplacements au marbre, ce qui a conduit à une ligne au bâton de .166/.264/.286. Son attaque a été bien meilleure au Triple-A. En 977 apparitions à ce niveau au cours des trois dernières années, il a associé un taux de marche de 17,3 % à un taux de retrait au bâton de 21,2 %. Sa ligne oblique .288/.420/.492 à cette époque se traduit par un wRC+ de 132.

Ce genre de production Triple-A est sûrement séduisant, tout comme la polyvalence défensive de Hummel. Dans les ligues majeures, il partage principalement son temps entre le receveur et le champ gauche, avec un peu de travail également dans le champ droit. Il a également joué ces trois positions chez les mineurs, avec un temps décent au premier but et quelques brefs aperçus du troisième but. Il lui reste également encore une année d’option et peut être conservé chez les mineurs si les Giants n’ont pas de place pour lui sur la liste active.

Les Giants ont déjà montré une affinité pour ce type de joueur lorsqu’ils utilisaient un receveur/voltigeur. Blake Sabol sur leur club l’année dernière. Sabol a retiré des prises dans 34 % de ses apparitions au marbre, mais a quand même réussi à atteindre .235/.301/.394 pour un wRC+ de 92, partageant son temps presque également entre le receveur et le champ gauche. Il était soumis aux restrictions de la règle 5 en 2023, mais le club a désormais obtenu tous ses droits et peut lui donner une option à l’avenir.

Patrick Bailey semble être le principal receveur tandis que Tom Murphy a été signé pour être la sauvegarde. Murphy est généralement considéré comme étant du côté de la batte en premier et a également d’importants problèmes de santé, n’ayant jamais dépassé 325 apparitions au marbre au cours d’une saison de ligue majeure. Peut-être que l’un des Sabol ou Hummel pourrait obtenir un emploi de joueur utilitaire qui assumerait des tâches de capture à temps partiel et permettrait à Murphy de passer du temps en tant que frappeur désigné. Mais comme chacun d’eux est optionnel, ils pourraient également être en niveau Triple-A jusqu’à ce que leurs services soient requis. Le club dispose également Joey Bart dans son mélange de capture, mais il n’a plus d’options et pourrait être exclu de la liste à un moment donné.

Jung Hoo Lee, Michael Conforto et Mike Yastrzemski projet comme les voltigeurs de tous les jours avec Austin Slater probablement dans un quatrième rôle de voltigeur. Wilmer Flores et Murphy obtiendra peut-être la part du lion du temps passé en DH. Les voltigeurs aiment Héliot Ramos et Luis Matos sont également sur la liste de 40 joueurs, mais ont des options et pourraient obtenir un temps de jeu régulier chez les mineurs tandis que Hummel et/ou Sabol occupent des postes de banc au niveau des grandes ligues. Puisque Hummel a passé un peu de temps dans les virages intérieurs, une blessure à l’un ou l’autre LaMonte Wade Jr. ou JD Davis pourrait également lui ouvrir du temps de jeu.