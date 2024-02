Les Gazaouis cherchent à fuir Rafah avant une opération israélienne « massive »

“Nous vivons dans un état de terreur depuis environ une semaine maintenant”, a déclaré mardi Anwaar al-Rai, 48 ans, dans une interview. Rai, qui voyageait avec son mari Mahmoud al-Rai, 49 ans, et leurs deux filles, a déclaré qu’elle et son mari avaient contacté toutes les personnes qu’ils connaissaient dans les zones occidentales de la région centrale de Gaza, au nord de Khan Younis. « Nous avons besoin de toute urgence d’un refuge sûr », a-t-elle déclaré.

Les habitants de Gaza vivant dans la ville frontalière surpeuplée de Rafah tentent de fuir en prévision d’une opération militaire attendue des forces israéliennes, malgré l’incertitude quant à la prochaine destination et la diminution des ressources.

L’administration Biden a mis en garde à plusieurs reprises contre toute opération militaire à Rafah si elle mettait les civils en danger, le président Biden déclarant lundi qu’Israël doit avoir « un plan crédible pour assurer la sécurité et le soutien de plus d’un million de personnes qui s’y abritent ».

Le gouvernement israélien a souligné qu’il devait encore évincer le Hamas et libérer les prisonniers restants qui ont été kidnappés lors des attaques du 7 octobre contre Israël. Les Forces de défense israéliennes a publié une vidéo mardi, cela montre le chef du Hamas Yehiya Sinwar et sa famille le 10 octobre dans un tunnel sous Khan Younis – le premier aperçu public du leader insaisissable depuis le début de la guerre. Netanyahu a déclaré dimanche à ABC News que les critiques des projets israéliens d’entrer dans Rafah « disent essentiellement : perdez la guerre ».

Rafah était auparavant l’un des derniers refuges de Gaza, avec une population estimée à 1,4 million début février, soit plus de cinq fois sa taille d’avant-guerre. Beaucoup de personnes déplacées se sont retrouvées dans de vastes campements de tentes aux abords de la ville. Le Washington Post s’est entretenu avec plusieurs Gazaouis à Rafah qui ont déclaré qu’ils tentaient de se diriger vers le nord, dans la région centrale de Gaza, même si l’armée israélienne avait précédemment ordonné l’évacuation de cette zone.

Des tentes ont été fournies gratuitement par des organisations caritatives. Cependant, ils sont désormais vendus sur le marché à des prix exorbitants et peuvent atteindre jusqu’à 1 000 dollars pièce.

Rami Muhammad, 32 ans, et sa femme Najwa, ainsi que leurs deux enfants, se sont retrouvés déplacés de leur appartement près de Qarara, au nord de Khan Younis, après que le propriétaire ait cherché refuge à Rafah. Muhammad et sa famille partagent désormais une tente de fortune à Zawaida, plus au nord, dans la région de Deir al-Balah.