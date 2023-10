Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il s’attend à ce que l’aide indispensable parvienne à Gaza dans les prochaines 48 heures.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a décrit les camions transportant de l’aide comme « la différence entre la vie et la mort pour tant de personnes ».

L’Égypte a supprimé les barrages routiers et s’efforce de réparer la route menant à Gaza assiégée.

Des milliers de tonnes d’aide « à la vie et à la mort » devraient être livrées prochainement à Gaza, ont déclaré vendredi les Nations Unies, pour soulager une situation « au-delà de la catastrophe » après les bombardements incessants d’Israël en réponse à une attaque sans précédent du Hamas.

Quelque 175 camions remplis de médicaments vitaux, de nourriture et d’eau s’étendaient au loin au passage de Rafah avec l’Egypte, qui a enlevé les barrages routiers en béton et se démène pour réparer la route vers Gaza assiégée – la seule non contrôlée par Israël.

Supervisant personnellement les opérations, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes : « Ces camions ne sont pas seulement des camions, ils sont une bouée de sauvetage, ils font la différence entre la vie et la mort pour tant de personnes à Gaza. »

Israël s’est engagé à détruire le Hamas après que le groupe militant islamiste a lancé un raid de choc depuis la bande de Gaza le 7 octobre, tuant au moins 1 400 personnes, pour la plupart des civils abattus, mutilés ou brûlés vifs, selon les responsables israéliens.

Des hommes armés du Hamas ont également kidnappé quelque 200 otages, dont des étrangers originaires d’une vingtaine de pays.

Le groupe islamiste a annoncé vendredi que sa branche armée avait libéré deux Américains parmi les captifs, une mère et sa fille, premier fruit des efforts de médiation de l’État du Golfe du Qatar.

Le groupe islamiste n’a pas précisé comment ni quand les otages ont été libérés.

L’armée israélienne a déclaré plus tôt vendredi que la plupart des personnes enlevées à Gaza étaient toujours en vie. Il a indiqué que plus de 20 étaient des mineurs.

En réponse à l’attaque du Hamas, les bombardiers israéliens ont rasé des pâtés de maisons entiers de Gaza en préparation d’une invasion terrestre qui, selon eux, serait imminente. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré que 4 137 Palestiniens, pour la plupart des civils, étaient morts dans cette attaque.

Des avions israéliens ont bombardé plus de 100 cibles du Hamas à Gaza dans la nuit, a indiqué l’armée, les journalistes de l’AFP ayant entendu de fortes explosions et observé des panaches de fumée s’échappant du nord de la bande de Gaza.

Embrassant les soldats de première ligne et vêtus de gilets pare-balles, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu les a exhortés à « se battre comme des lions » et à « gagner de toutes leurs forces ».

Les poings serrés et la voix élevée, Netanyahu a déclaré aux troupes enthousiastes : « Nous porterons des coups durs à nos ennemis afin de remporter la victoire ».

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré à certains des dizaines de milliers de militaires préparant l’invasion terrestre que « l’ordre viendra bientôt ».

« Au-delà du catastrophique »

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu’il s’attendait à ce que les premiers secours destinés à Gaza transitent par le terminal de Rafah depuis l’Égypte dans les deux prochains jours, dans le cadre d’un accord qu’il a conclu autorisant l’arrivée de 20 camions de fournitures pour les civils.

Des médicaments, des purificateurs d’eau et des couvertures étaient en train d’être déchargés à l’aéroport d’El Arish, près de Gaza, a constaté un journaliste de l’AFP, avec Ahmed Ali, chef du Croissant-Rouge égyptien, affirmant qu’il recevait « deux à trois avions d’aide par jour ».

Mais le directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, a déclaré que l’accord de 20 camions de Biden était « une goutte d’eau dans l’océan des besoins » et que 2 000 camions étaient nécessaires.

LIRE | Les Palestiniens assiégés attendent des camions d’aide alors qu’Israël bombarde Gaza

L’ONU affirme que plus d’un million des 2,4 millions d’habitants de Gaza sont déplacés, la situation humanitaire étant « plus que catastrophique » et se détériorant de jour en jour.

Les réfugiés du nord de Gaza ont raconté des histoires déchirantes de bombes, de profits et de températures extrêmes alors que des familles entières marchaient à pied pour fuir la violence.

Mère de sept enfants, Fadwa Al-Najjar a marché pendant 10 heures avec sa famille depuis le nord de Gaza pour atteindre un camp de l’ONU dans la ville méridionale de Khan Yunis, affirmant avoir vu des voitures touchées par une frappe juste devant eux.

« Nous avons vu des corps et des membres arrachés, et nous avons simplement commencé à prier, pensant que nous allions mourir », a-t-elle déclaré.

« C’est inimaginable »

De l’autre côté du conflit, l’horreur de ce qu’Israël a enduré le 7 octobre et les jours suivants était encore en train de se faire sentir alors que les habitants traumatisés racontaient leurs histoires.

Shachar Butler, chef de la sécurité du kibboutz Nir Oz, où des militants du Hamas ont tué ou kidnappé un quart des 400 habitants, se souvient de plus d’une douzaine d’hommes armés tirant des balles sans discernement et lançant des grenades sur les maisons.

« C’est inimaginable », a déclaré à l’AFP ce quadragénaire dans le cadre d’un voyage organisé par l’armée israélienne.

Il a dit:

« Chaque fois que quelqu’un essayait de toucher ma fenêtre, je lui tirais dessus, les gens qui sortaient étaient kidnappés, tués, exécutés, massacrés. »

Butler estime que jusqu’à 200 militants ont attaqué le kibboutz, entrant par trois côtés avant de faire du porte-à-porte. Les maisons étaient encore carbonisées, avec des effets personnels brûlés éparpillés partout.

Israël affirme qu’environ 1 500 combattants du Hamas ont été tués dans des affrontements avant que son armée n’en reprenne le contrôle.

« Aucun endroit sûr »

Biden a demandé vendredi un énorme programme de sécurité de 105 milliards de dollars, dont 14 milliards de dollars pour Israël, mais la paralysie du Congrès, toujours sans voix, signifie qu’il se heurtera immédiatement à un mur.

Fraîchement sorti d’un voyage éclair en Israël cette semaine, Biden espère étouffer la possibilité d’une guerre plus large au Moyen-Orient.

Les États-Unis ont déployé deux porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader l’Iran ou le Hezbollah libanais, tous deux alliés du Hamas, de s’impliquer.

Après des jours d’affrontements avec les combattants du Hezbollah le long de la frontière libanaise, les autorités israéliennes ont annoncé l’évacuation de Kiryat Shmona, une ville voisine qui abrite quelque 25 000 habitants, dont beaucoup ont déjà quitté le pays.

Le conflit a enflammé les passions dans toute la région, avec des manifestations organisées dans plusieurs pays.

Des milliers de personnes ont envahi l’emblématique place Tahrir en Égypte pour soutenir Gaza, a constaté un correspondant de l’AFP. Des manifestations ont également eu lieu devant les ambassades française et américaine à Tunis.

À la suite d’une frappe contre une église jeudi soir, le ministère de l’Intérieur contrôlé par le Hamas a déclaré que plusieurs personnes qui s’abritaient dans l’église avaient été tuées et blessées, accusant une frappe israélienne.

L’armée israélienne a reconnu qu’un mur d’église avait été endommagé lors d’une de ses frappes aériennes visant un « centre de commandement et de contrôle appartenant à un terroriste du Hamas ».

« Ce lieu est dédié à la prière, un lieu d’amour et de paix », a déclaré le témoin Abu Khalil Jahshan. « Il n’y a aucun endroit sûr ici à Gaza. »