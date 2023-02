Les gaz toxiques liés au déraillement d’un train dans l’Ohio suscitent l’inquiétude

Quelques jours après que les équipages ont libéré et brûlé des produits chimiques toxiques transportés par un train accidenté dans l’Ohio, les habitants ne savent toujours pas quelles substances toxiques pourraient persister dans leurs quartiers évacués.

Environ 50 wagons, dont 10 transportant des matières dangereuses, ont déraillé dans un violent accident vendredi soir dans l’est de la Palestine, selon l’opérateur ferroviaire Norfolk Southern et le National Transportation Safety Board.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a ordonné plus tôt des évacuations dans la zone du déraillement qui couve depuis vendredi soir. Certains résidents de Pennsylvanie vivant à proximité n’étaient pas non plus autorisés dans leurs maisons.

Le chlorure de vinyle a été lentement libéré dans l’air lundi par cinq des 10 wagons déraillés avant que les équipes ne l’enflamment pour se débarrasser des produits chimiques hautement inflammables et toxiques dans un environnement contrôlé, créant un panache de fumée sombre.

L’impact de la combustion du chlorure de vinyle est préoccupant.

QU’EST-CE QUE LE CHLORURE DE VINYLE ?

Le gaz est utilisé pour fabriquer la résine plastique dure de chlorure de polyvinyle dans les produits en plastique. On le trouve dans des produits tels que les cartes de crédit, les meubles et les pièces automobiles, mais il est surtout utilisé dans les tuyaux en plastique PVC, un matériau courant pour la plomberie.

EST-IL DANGEREUX?

Le chlorure de vinyle est associé à un risque accru de cancer du foie et d’autres cancers, selon l’Institut national du cancer du gouvernement fédéral.

L’effet a été étudié chez des fabricants de tuyaux en PVC, qui respiraient du chlorure de vinyle et développaient des cancers rares du foie, a déclaré Ruth Lunn, qui étudie les cancérigènes à l’Institut national des sciences de la santé environnementale.

“Si vous travailliez plus longtemps, vous aviez un risque plus élevé, et si vos niveaux d’exposition étaient élevés, vous aviez un risque plus élevé”, a déclaré Lunn.

Le chlorure de vinyle est des dizaines de fois moins toxique par molécule que l’insecticide DDT interdit aux États-Unis, mais plus dangereux par partie que l’ammoniac et le gaz naturel, selon les réglementations fédérales qui dictent des niveaux acceptables dans l’air.

QUE SE PASSE-T-IL QUAND IL BRÛLE ?

Les responsables ont averti que la combustion contrôlée enverrait du phosgène et du chlorure d’hydrogène dans l’air. Le phosgène est un gaz incolore hautement toxique à forte odeur qui peut provoquer des vomissements et des troubles respiratoires et a été utilisé comme arme pendant la Première Guerre mondiale.

Le phosgène est considéré comme sûr à 0,1 partie par million lors d’une exposition de huit heures, ou à 0,2 ppm pour une exposition de 15 minutes. Le seuil d’exposition de huit heures devrait être encore plus bas lors de la mesure à l’intérieur des maisons, où les résidents passent souvent plus de huit heures consécutives.

Le chlorure d’hydrogène est un gaz incolore à jaunâtre avec une forte odeur et son principal effet sur les humains est l’irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge. Il est considéré comme sûr à 5 ppm pour une exposition de huit heures.

QU’EST-CE QUI EST SURVEILLÉ ?

James Justice de l’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré qu’un réseau de moniteurs de stations aériennes à l’intérieur et à l’extérieur de la zone d’évacuation recueillait des échantillons et qu’aucune de leurs lectures n’avait trouvé de quoi s’inquiéter. “Nous voulons nous assurer que cela ne changera pas”, a-t-il déclaré.

La justice a déclaré que l’agence travaillait toujours avec des experts pour déterminer les niveaux de sécurité pour divers gaz avant de rouvrir la zone d’évacuation. L’équipe d’intervention en cas d’incident n’a pas précisé les substances qu’elle surveille.

Les gaz que les experts soupçonnent de se trouver dans la région sont plus lourds que l’air, ce qui signifie qu’ils pourraient se trouver dans des zones basses s’ils ne sont pas complètement dissipés.

Les membres de la Garde nationale portant un équipement de protection effectuent des lectures à l’intérieur des maisons, des sous-sols et des entreprises, a déclaré le major-général John Harris Jr.

L’EPA a également échantillonné les rivières à proximité pour déterminer s’il y a eu une contamination de l’eau et attend les résultats.

QUAND LE RISQUE SERA-T-IL DISPARU ?

Quels que soient les produits chimiques présents dans l’air, les gaz se dissipent en grande partie assez rapidement lorsqu’ils sont à l’air libre, a déclaré George Gray, professeur de santé publique à l’Université George Washington. “La lumière du soleil peut changer cela, le mouvement de l’air peut changer cela, la température peut changer cela.”

Les résidents s’inquiètent des effets à long terme d’une faible exposition.

“Il y a toute cette fumée et tous ces produits chimiques là-dedans”, a déclaré Mason Shields, qui vit dans l’est de la Palestine et a visité un centre d’aide à l’extérieur de la zone d’évacuation. “Je me demande s’il sera même sûr pour les gens de revenir dans la semaine ou le mois prochain ou quelle que soit la durée.”

Borenstein a rapporté de Kensington, Maryland. Patrick Orsagos a contribué depuis East Palestine, Ohio.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Brittany Peterson et Seth Borenstein, The Associated Press