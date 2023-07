Les gauchistes néerlandais unissent leurs forces pour conquérir le pouvoir législatif

Les membres de deux partis politiques néerlandais de gauche ont voté à une écrasante majorité pour unir leurs forces avant les élections générales de novembre dans le but d’unifier leur côté du spectre politique éclaté des Pays-Bas, ont-ils déclaré lundi.

Les responsables de la gauche verte et du parti travailliste ont déclaré qu’un référendum d’une semaine parmi leurs membres a montré que les deux partis soutenaient fermement un plan visant à soumettre une liste commune de candidats et à faire campagne sur un manifeste commun.

Lors des élections précédentes, le vote de centre-gauche s’est partagé entre les deux partis et le Parti socialiste, plus à gauche. Le soutien divisé a contribué à inaugurer une série de coalitions de centre-droit ou conservatrices dirigées par le Premier ministre sortant Mark Rutte.

L’élection du 22 novembre pour les 150 sièges de la chambre basse du parlement néerlandais a été prévue après que la dernière coalition quadripartite de Rutte n’a pas réussi à s’entendre sur un ensemble de mesures pour freiner la migration et a démissionné plus tôt ce mois-ci.

La Chambre des représentants est actuellement composée de législateurs de 20 partis différents, reflétant les divisions de la politique et de la société néerlandaises.

« Dans une période de méfiance et de fragmentation et, surtout, d’être les uns contre les autres, nous disons: » Non, nous le faisons ensemble « . « Parce que nous croyons que les choses peuvent être faites différemment et que les choses doivent être faites différemment et que les Pays-Bas ont soif d’air, de changement », a déclaré le chef du parti travailliste Attje Kuiken.

Rutte, le plus ancien Premier ministre des Pays-Bas, a annoncé il y a une semaine qu’il quitterait la politique une fois qu’un nouveau gouvernement serait formé après les élections.

Le parti travailliste, autrefois une force importante de la politique néerlandaise, compte actuellement neuf sièges à la chambre basse, la gauche verte en a huit. Les deux partis espèrent que leur front uni leur fera gagner plus de soutien qu’ils n’ont réussi à en obtenir lors de la dernière élection.

Le chef de la gauche verte Jesse Klaver a qualifié la fusion de percée.

« Enfin, c’est la fin d’une époque », a-t-il déclaré. « Mais aujourd’hui, nous inaugurons également une nouvelle ère, en disant au revoir à une époque où il ne s’agissait que de chacun pour soi, de faire passer ses propres intérêts en premier. »